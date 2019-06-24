Ngày hội thẩm mỹ “Trở thành phiên bản đẹp nhất của chính bạn”

Làm đẹp 24/06/2019 10:45

Lần đầu tiên, Ekip bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ vang danh toàn Châu Á trong chương trình truyền hình thực tế “Let me in” Hàn Quốc đã tham gia tư vấn và giao lưu với khách hàng tại Ngày hội thẩm mỹ “Always be the best version of You - Trở thành phiên bản đẹp nhất của chính bạn”. Chương trình do Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Vinmec - View tổ chức diễn ra vào ngày 22/6/2019 tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của hàng trăm chuyên gia, bác sĩ thẩm mỹ, khách hàng.

Với chủ đề “Always be the best version of you – Trở thành phiên bản đẹp nhất của chính bạn”, ngày hội thẩm mỹ là nơi giao lưu, tư vấn, chia sẻ giữa bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện thẩm mỹ View (Hàn Quốc) - Bác sĩ Lee Hoo Bin cùng gương mặt đại diện - Á hậu Dương Tú Anh. Khách hàng  được lắng nghe chia sẻ trực tiếp từ bác sĩ, người từng tham gia, tạo nên nhiều ca “lột xác” ngoạn mục trong chương trình thay đổi diện mạo đình đám Let Me In. Chương trình cũng đã mang lại góc nhìn toàn diện hơn về sự phát triển của lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ riêng tại Hàn Quốc mà còn ở cả Châu Á.

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Á hậu Dương Tú Anh cùng blogger bnổi tiếng Thái Lan -Nook - cùng chia sẻ bí kíp làm đẹp an toàn với các khách mời tại Ngày hội thẩm mỹ Vinmec - View

Bác sĩ Lee Hoo Bin là Tiến sĩ Y khoa của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc và là thành viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật Chỉnh hình Quốc tế (ISAPS) đã cùng chuyên viên tư vấn sắc đẹp trực tiếp tư vấn cho khách hàng tại sự kiện những phương pháp phù hợp nhất với chính mình, đạt được vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa. Khách hàng cũng được tư vấn, cập nhật các công nghệ thẩm mỹ cao cấp được chuyển giao từ Bệnh viện thẩm mỹ View (Hàn Quốc) như tạo hình ngực, kỹ thuật tạo hình mắt hai mí, nâng mũi, hút mỡ... Điểm đặc biệt là, khi khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại Vinmec - View, các bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện một vài thủ tục sàng lọc bệnh lý trước phẫu thuật, nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của khách hàng.

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Sau khi sinh em bé, nhan sắc Tú Anh ngày càng mặn mà, nhưng cô vẫn bày tỏ sự hào hứng muốn đến Trung tâm thẩm mỹ Vinmec - View để được đẹp hơn

Bên cạnh đó, khách hàng còn được lắng nghe chia sẻ từ khách mời là người đã thay đổi cuộc sống và thành công sau khi đến View. Tận mắt chứng kiến hình ảnh trước phẫu thuật so với diện mạo hiện tại của vị khách mời ngay tại sự kiện. Từ đó, khách hàng có thêm thông tin, sự hiểu biết đúng đắn về việc làm đẹp bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ do chính đội ngũ bác sĩ của View đào tạo và chuyển giao công nghệ...

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Nook - Blogger beauty nổi tiếng Thái Lan - người đã được ekip 'Let me in' của Bệnh viện thẩm mỹ View (Hàn Quốc) phẫu thuật mũi chia sẻ cảm xúc và sự hài lòng sau 1 năm chỉnh dáng mũi

Bệnh viện Thẩm mỹ View được bình chọn là thành viên xuất sắc nhất của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc năm 2016 và đứng thứ nhất về sự hài lòng của người tiêu dùng Hàn Quốc trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Đội ngũ bác sĩ của View cũng chính là ekip phẫu thuật trực tiếp trong chương trình “Let me in” - một chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ vang danh toàn Châu Á.

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Bác sỹ, tiến sĩ Lee Hoo Bin (BV thẩm mỹ View) trực tiếp tư vấn làm đẹp cho khách hàng tại Ngày hội thẩm mỹ

Thế mạnh nổi bật của View là phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ, điều chỉnh dáng mặt và xương hàm, tạo hình mắt hai mĩ, nâng mũi, nâng cơ, trẻ hóa da mặt.... với khả năng tạo ra cuộc “cách mạng về diện mạo” cho khách hàng. Ngoài kỹ thuật hàng đầu, View còn được đánh giá đặc biệt về năng lực chuyên môn, luôn đảm bảo an toàn ở mức cao nhất, chưa từng để xảy ra tai biến trong suốt 15 năm hoạt động. Từ tháng 4/2019, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã chính thức triển khai hợp tác với Bệnh viện thẩm mỹ View với việc ra đời Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Vinmec - View, nhằm mang đến cho khách hàng Việt dịch vụ thẩm mỹ chuẩn Hàn, an toàn ngay tại Việt Nam với chi phí hợp lý. Hai bên sẽ kết hợp thế mạnh về cơ sở vật chất, sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa gây mê của Vinmec với kỹ thuật đỉnh cao của View nhằm mang đến những trải nhiệm thẩm mỹ an toàn, không đau và kết quả như mong muốn cho khách hàng.

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Từ khóa:   Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Vinmec - View phẫu thuật thẩm mỹ

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