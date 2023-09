Ngày hội thẩm mỹ “Trở thành phiên bản đẹp nhất của chính bạn”

Với chủ đề “Always be the best version of you – Trở thành phiên bản đẹp nhất của chính bạn”, ngày hội thẩm mỹ là nơi giao lưu, tư vấn, chia sẻ giữa bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện thẩm mỹ View (Hàn Quốc) - Bác sĩ Lee Hoo Bin cùng gương mặt đại diện - Á hậu Dương Tú Anh. Khách hàng được lắng nghe chia sẻ trực tiếp từ bác sĩ, người từng tham gia, tạo nên nhiều ca “lột xác” ngoạn mục trong chương trình thay đổi diện mạo đình đám Let Me In. Chương trình cũng đã mang lại góc nhìn toàn diện hơn về sự phát triển của lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ riêng tại Hàn Quốc mà còn ở cả Châu Á.

Á hậu Dương Tú Anh cùng blogger bnổi tiếng Thái Lan -Nook - cùng chia sẻ bí kíp làm đẹp an toàn với các khách mời tại Ngày hội thẩm mỹ Vinmec - View

Bác sĩ Lee Hoo Bin là Tiến sĩ Y khoa của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc và là thành viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật Chỉnh hình Quốc tế (ISAPS) đã cùng chuyên viên tư vấn sắc đẹp trực tiếp tư vấn cho khách hàng tại sự kiện những phương pháp phù hợp nhất với chính mình, đạt được vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa. Khách hàng cũng được tư vấn, cập nhật các công nghệ thẩm mỹ cao cấp được chuyển giao từ Bệnh viện thẩm mỹ View (Hàn Quốc) như tạo hình ngực, kỹ thuật tạo hình mắt hai mí, nâng mũi, hút mỡ... Điểm đặc biệt là, khi khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại Vinmec - View, các bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện một vài thủ tục sàng lọc bệnh lý trước phẫu thuật, nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của khách hàng.