Nắng gay gắt đổ bộ: Làm thế nào để ngừa lão hóa do tia UV hiệu quả nhất?

Làm đẹp 02/04/2023 11:53

Với cái nóng ngày càng tăng khi mùa hè cận kề đến, kem chống nắng đã trở thành một điều cần thiết của hầu hết mọi người.

Nếu bạn bước ra ngoài mà không thoa kem chống nắng vào mùa hè, bạn chắc chắn sẽ bị bỏng. Giờ đây, kem chống nắng đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da của rất nhiều người dù nam hay nữ.

Nắng gay gắt đổ bộ: Làm thế nào để ngừa lão hóa do tia UV hiệu quả nhất? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tia UV từ ánh nắng mặt trời cực kỳ nguy hiểm cho da và đặc biệt là da mặt. Một trong những lý do chính của việc thoa kem chống nắng là tạo một lớp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời. Nó bảo vệ da khỏi tác hại mà các tia cực tím độc hại tấn công làn da.

Bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV có hại là rất quan trọng. Sau đây là một số mẹo cần ghi nhớ do Tiến sĩ Saru Singh, Bác sĩ thẩm mỹ và Chuyên gia chăm sóc da đưa ra bạn có thể áp dụng khi bước ra ngoài để có thể giữ an toàn cho khuôn mặt và làn da của mình.

Kem chống nắng

Nắng gay gắt đổ bộ: Làm thế nào để ngừa lão hóa do tia UV hiệu quả nhất? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều đầu tiên và quan trọng nhất nên ghi nhớ khi bước ra ngoài là thoa kem chống nắng tốt. Bạn cần thoa kem chống nắng nhẹ nhàng và đều khắp mặt, đừng quên cả phần cổ nữa nhé.

Hãy chắc chắn rằng bạn thoa kem chống nắng trước 15 phút khi chuẩn bị bước ra khỏi nhà.

Mặc vải nhẹ thoáng

Nắng gay gắt đổ bộ: Làm thế nào để ngừa lão hóa do tia UV hiệu quả nhất? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào những ngày nóng nhất của mùa hè, hãy thử mặc vải nhẹ và thoáng khi. Đừng đam mê các loại vải nặng và hỗn hợp vì nó chỉ càng khiến da bạn thêm bí bách. Hãy cố gắng mặc các loại quần áo rộng rãi trên da để giúp da thêm thoáng khí.

Cẩn thận khi ngồi trên ô tô

Nhiều người cho rằng kính ô tô không cho tia UV lọt vào nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Các tia xuyên thấu đều qua các kính đó. Vì vậy, bảo vệ bạn khỏi ánh nắng mặt trời bằng cách thoa kem chống nắng và quần áo che phủ hoàn toàn làn da của bạn là điều cũng không kém phần quan trọng.

Cố gắng tránh thời gian nắng cao điểm

Nắng gay gắt đổ bộ: Làm thế nào để ngừa lão hóa do tia UV hiệu quả nhất? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi bước ra ngoài, hãy cố gắng tránh buổi chiều vì đó là thời điểm tia nắng đạt cực điểm. Ra khỏi nhà vào đầu giờ trong ngày hoặc vào buổi tối khi mặt trời lặn. Bằng cách này, bạn có thể tránh được sự gay gắt của ánh nắng mặt trời đối với làn da của mình.

Những lý do tại sao bạn nên thoa kem chống nắng và lợi ích tuyệt vời với làn da

Giảm nguy cơ ung thư da

Nắng gay gắt đổ bộ: Làm thế nào để ngừa lão hóa do tia UV hiệu quả nhất? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thoa kem chống nắng thường xuyên lên da sẽ bảo vệ da khỏi các tia UV có hại của mặt trời và giảm nguy cơ ung thư da.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Mọi người đều yêu làn da của mình và luôn muốn trông trẻ hơn tuổi thật đúng không nào. Kem chống nắng sẽ bảo vệ da khỏi nếp nhăn, vết chân chim, tăng sắc tố, da khô, tổn thương do ánh nắng và vết đen. Sử dụng kem chống nắng thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì làn da khỏe mạnh lâu dài hơn.

Ngăn ngừa sạm da và cháy nắng

Kem chống nắng đóng vai trò như một lá chắn và bảo vệ da khỏi các tia UV có hại đồng thời giúp da không bị sạm da và cháy nắng. Nó hoạt động như một lớp bảo vệ giữa ánh nắng mặt trời và da của bạn.

Theo Times of India

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