Muốn đôi mắt hết thâm mà đẹp quyến rũ thì đừng quên những mẹo trị thâm quầng mắt này

Làm đẹp 09/11/2017 15:06

Bật mí cho bạn những mẹo trị quầng thâm mắt hiệu quả mà dễ thực hiện ngay tại nhà. Đảm bảo 2 ngày đôi mắt của bạn sẽ trở lại tươi đẹp như cũ.

Đừng bận tâm vì đôi mắt thâm quầng kém sắc, hãy chăm sóc đôi mắt của bạn tốt hơn khi sử dụng những mẹo trị thâm quầng mắt dưới đây. Bạn sẽ không cần sử dụng đến thuốc đặc trị hay công nghệ thẩm mỹ cao tốn kém, chỉ mất vài nghìn đồng và trong thời gian ngắn nhất, đôi mắt của bạn sẽ trở về trạng thái ban đầu.

 

Bạn biết được những nguyên nhân nào gây nên tình trạng mắt bị thâm chưa? Nếu như bạn hiểu rõ lý do thì chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp hợp lý nhất.

 

- Thức khuya, ngủ không đủ giấc hoặc ngủ quá nhiều.

 

- Làm việc căng thẳng, mệt mỏi.

 

- Thay đổi nội tiết tố cơ thể.

 

- Chế độ ăn uống không hợp lý.

 

- Bị thâm quầng mắt bẩm sinh.

 

Đây chính là nguyên nhân khiến đôi mắt của bạn thâm đen và mẹo trị thâm quầng mắt đầu tiên cũng là để khắc phục nguyên nhân này. Thâm mắt rất dễ điều trị khi bạn thay đổi thói quen sinh hoạt của mình. Chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, không thức khuya, ngủ đủ giấc, vui chơi, giải trí xả stress... là biện pháp đơn giản nhưng tỏ ra công hiệu. Chỉ cần bạn thay đổi thói quen như thế này thì đôi mắt của bạn sẽ sớm trở nên sáng đẹp và không còn quầng thâm.

 

Ngoài ra, để quá trình trị thâm quầng mắt diễn ra hiệu quả hơn, bạn nên áp dụng những loại thực phẩm thiên nhiên. Đây là sản phẩm khá quen thuộc trong mọi gia đình và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nó có nhiều công dụng làm đẹp da tuyệt vời. Dưới đây là một vài sự lựa chọn dành cho bạn.

Mẹo trị thâm quầng mắt với đá lạnh

Chỉ với một viên đá nhỏ, bạn đã có thể biến đôi mắt “gấu trúc” của mình trở nên đẹp hơn. Đá lạnh nên có khả năng làm tan vết bầm, thâm quầng quanh mắt, không chỉ vậy nó còn giúp se khít lỗ chân lông 1 sản phẩm nhưng đa tác dụng thì sao bạn không thử ngay nhỉ.

 

Lấy đá lạnh chườm lên mắt là mẹo đơn giản trị thâm quầng mắt
Lấy đá lạnh chườm lên mắt là mẹo đơn giản trị thâm quầng mắt (Ảnh: Internet)

Bạn chỉ cần cuốn viên đá trong 1 cái khăn nhỏ rồi chườm lên vùng mắt bị thâm quầng, giữ như vậy cho đến khi viên đá tan hết là được. Bạn có thể áp dụng cách này 2 – 3 lần mỗi ngày để đạt hiệu quả cao nhất nhé.

Cách trị thâm quầng mắt bằng trứng gà

Trong dân gian, người ta thường nói dùn trứng gà lăn trên vết bầm, thâm tím sẽ giúp tan bầm hiệu quả. Và đây cũng chính là mẹo đơn giản mà bạn nên áp dụng khi bị quầng thâm ở mắt.

 

Mẹo trị thâm quầng mắt bằng trứng gà luộc
Mẹo trị thâm quầng mắt bằng trứng gà luộc (Ảnh: Internet)

Cách áp dụng khá đơn giản, hãy luộc chín 1 trái trứng gà, bóc vỏ khi trứng vẫn còn nóng. Sau đó lăn đều trứng quanh vùng mắt bị quầng thâm. Bạn cứ làm đều đặn như vậy đến khi trứng gà hết nóng là được nhé. Lúc này bạn sẽ thấy trái trứng trở nên thâm đen hơn bởi nó đã hút bớt độc tố và làm tan quầng thâm trên mắt bạn đấy. Áp dụng đều đặn mỗi ngày sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại đôi mắt khỏe đẹp.

Mẹo trị thâm quầng mắt với cam

Lầ một loại trái cây thơm ngon được nhiều người ưa thích, với thành phần dưỡng chất cao, cam lọt vào danh sách những loại thực phẩm có khả năng điều trị mắt thâm quầng hiệu quả lâu dài nhất.

 

Cam giàu vitamin C, axit amin và nhiều khoáng chất khác giúp đẩy lùi hắc tố xám, tái tạo tế bào da bị tổn thương cũng như dưỡng da căng mịn, trắng hồng hơn. Do vậy mà vùng da quanh mắt bị thâm sẽ được điều trị dễ dàng hơn với cam tươi.

 

Bằng cách trộn nước ép cam với glycerin rồi thoa lên vùng quanh mắt, giữ khoảng vài giờ đồng hồ hoặc để qua đêm rồi rửa sạch lại cũng được. Duy trì đều đặn mỗi ngày để có kết quả trị thâm quầng mắt tốt nhất nhé.

Mẹo trị thâm mắt với trà lạnh

Trà xanh có khả năng giải độc và thanh nhiệt cơ thể rất tốt. Nhờ vào tính năng này mà trà xanh hỗ trợ đánh tan vết thâm ở mắt hiệu quả. 

Lấy trà lạnh chườm mắt trị thâm quầng hiệu nghiệm
Lấy trà lạnh chườm mắt trị thâm quầng hiệu nghiệm (Ảnh: Internet)

Bạn hãy pha nước trà xanh, lọc bỏ bã rồi đổ nước trà vào khay đựng đem làm đông lạnh. Sau đó lấy những viên đá này chườm lên mắt là được. Bạn hãy sử dụng tương tự như đá lạnh nhé, và chắc chắn công hiệu cao như ý.

 

Trên đây là một vài mẹo trị thâm quầng mắt tại nhà đơn giản và hiệu quả mà bạn có thể áp dụng. Hãy chọn cho mình phương pháp thích hợp nhất để cải thiện tình trạng thâm xấu của đôi mắt nhé.

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