Luộc chanh rồi pha với thứ này uống liên tục trong 7 ngày – eo thon dáng đẹp hơn cả Ngọc Trinh

Làm đẹp 04/05/2017 15:35

Thay vì sử dụng nước cốt chanh như các phương pháp giảm cân trước, bạn hãy luộc chanh theo cách này dùng để uống mỗi ngày, kết quả sau 1 tuần sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Chanh là một trong những nguyên liệu có tác dụng giảm cân vô cùng hiệu quả. Chanh chứa hàm lượng cao vitamin C cùng một số dưỡng chất làm tăng quá trình trao đổi chất, đào thải mỡ thừa một cách nhanh chóng. Lượng axit lactic chứa trong chanh có tác dụng giải phóng, đốt cháy mỡ thừa tích tụ dưới vùng bụng hữu hiệu. Hơn nữa, loại quả này còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như thừa cân, béo phì, huyết áp cao. 

Đặc biệt, không chỉ có nước cốt chanh mà vỏ chanh cũng có tác dụng giảm cân vượt bật. 

Hãy tham khảo phương pháp giảm cân với chanh dưới đây:

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 5 quả chanh tươi

  • 1 củ gừng

  • 4 củ tỏi

  • 2 lít nước

Luộc chanh rồi pha với thứ này uống liên tục trong 7 ngày – eo thon dáng đẹp hơn cả Ngọc Trinh - Ảnh 1
Phương pháp giảm cân với nước luộc chanh kết hợp tỏi và gừng. Ảnh: Internet

Sơ chế nguyên liệu:

Đối với chanh: Ngâm với một ít nước muối pha loãng khoảng 3 – 4 phút thì vớt ra để ráo, sau đó tiến hành thái đôi quả chanh, vắt lấy nước cốt và vẫn giữ lại phần vỏ.

Đối với gừng: Gọt sạch vỏ, rửa sạch và thái thành từng sợi mỏng.

Đối với tỏi: Bóc sạch lớp vỏ ngoài.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho tỏi, gừng đã sơ chế và nước cốt chanh vào máy xay sinh tố tiến hành xay nhuyễn. Sau đó, cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Luộc chanh rồi pha với thứ này uống liên tục trong 7 ngày – eo thon dáng đẹp hơn cả Ngọc Trinh - Ảnh 2
Phương pháp giảm cân với nước luộc chanh mang lại hiệu quả chỉ sau 1 tuần áp dụng. Ảnh: Internet

Bước 2: Đun sôi 2 lít nước vào một chiếc nồi lớn.

Bước 3: Khi nước đã sôi cho phần vỏ chanh đã chuẩn bị vào tiến hành ninh trong 10 phút nữa tình tắt bếp.

Luộc chanh rồi pha với thứ này uống liên tục trong 7 ngày – eo thon dáng đẹp hơn cả Ngọc Trinh - Ảnh 3
Nên uống 1 ngày 1 ly nước luộc chanh pha với 1 muỗng canh hỗn hợp tỏi, gừng và nước cốt chanh. Ảnh: Internet

Bước 4: Đợi đến khi hỗn hợp nguội thì cho vào bình thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách sử dụng:

Khi sử dụng, pha 1 muỗng canh hỗn hợp tỏi, gừng, nước cốt chanh vào 1 ly nước luộc vỏ chanh. Nên uống đều đặn mỗi ngày 1 ly theo công thức này, trong vòng 1 tuần lượng mỡ thừa trong cơ thể sẽ giảm đi đáng kể.

Chúc bạn thành công!

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