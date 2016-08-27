Không cần đi nha sĩ, làm trắng lại răng ố vàng lâu năm trong 2 phút chỉ với lon soda rẻ tiền

Làm đẹp 27/08/2016 09:29

Răng ố vàng có nhiều nguyên nhân như bẩm sinh, hút thuốc lá, uống chè, rượu bia hay vệ sinh răng miệng không đúng cách.

Men răng là một trong những bộ phận cứng chắc nhất của cơ thể. Nó đóng vai trò bảo vệ răng, giúp răng hoàn thành nhiệm vụ nhau nát thức ăn và làm đẹp cho nụ cười của bạn. Tuy mạnh mẽ là thế, nhưng men răng lại rất dễ chịu tác động của những gì bạn ăn, uống, hút thuốc, thói quen hay môi trường xung quanh.

Một hàm răng ố vàng không những khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp mà nó còn là dầu hiệu cho thấy sức khỏe răng miệng của bạn không hề tốt.

Có nhiều nguyên nhân khiến răng bị ố vàng, nhưng các nguyên nhân phổ biến nhất là do bẩm sinh, uống nhiều kháng sinh, uống trà hút thuốc và chăm sóc vệ sinh răng miệng không đúng cách. Vết ố vàng bám vào men răng rất khó làm sạch nếu bạn không có những biện pháp đặc biệt. Hiện này, ngoài phương pháp dùng thuốc tẩy trắng chuyên dụng, bạn có thể làm trắng răng bằng các nguyên liệu tự nhiên, giúp răng trắng đẹp nhanh chóng mà không gây hại cho men răng.

Nguyên liệu:

- 1 lon soda không đường

- 1 quả chanh

- 5 thìa cafe muối

- Bột baking soda

Cách làm:

Đổ khoảng 250ml soda ra ly, sau đó, thêm nước cốt nửa quả chanh khuấy đều. Cuối cùng, thêm 2 thìa cafe muối vào ly khuấy cho muối tan hết.

Lấy 1 cái chén, trộn 2 thìa baking soda với kem đánh răng bạn dùng hàng ngày cho đều.

Dùng hỗn hợp baking soda và kem đánh răng để chải răng như bình thường trong 3 phút, súc miệng với nước sạch.

Sau đó, súc miệng tiếp bằng hỗn hợp soda chanh muối nhiều lần, mỗi lần súc bạn nên ngậm lâu trong miệng một chút để các chất nhanh chóng làm sạch kẽ răng. Lần súc cuối ngậm khoảng 30 giây rồi nhổ.

Làm mỗi ngày trong vòng 1 tuần, bạn sẽ có hàm răng trắng đẹp mà không cần phải đến nha sĩ.

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