Trị mụn ẩn dưới da bằng mướp đắng có thể nói là bí quyết làm sạch mụn cực kỳ lạ lẫm với nhiều người. Đặc biệt là với các chị em lúc nào cũng trung thành với bộ công thức chăm sóc da toàn diện bằng mật ong, chanh, giấm táo hay yến mạch. Tuy nhiên, nếu nắm được những lợi ích tuyệt vời của mướp đắng thì đảm bảo chị em sẽ muốn thử ngay bí quyết này để trị mụn ẩn đấy.

Theo Đông y, trị mụn ẩn bằng khổ qua cũng là cách hữu ích bởi vì khổ qua có tính hàn, vị đắng, không độc. Ngoài ra, chị em cũng có thể dùng mướp đắng để chữa trị mụn nhọn, ghẻ, ngứa, bệnh vẩy nến và một số bệnh nấm khác.

Mướp đắng, hay còn gọi là khổ qua, là loại quả thuộc họ bầu bí. Cây mướp đắng thuộc họ dây leo, quả nhỏ màu xanh, khi chín vỏ và thịt chuyển sang màu vàng. Ngoài dùng để chế biến thực phẩm như xào, nấu canh, luộc hay ăn sáng, mướp đắng cũng được sử dụng nhiều để chữa bệnh.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng nhờ có hàm lượng vitamin C phong phú nên uống nước ép mướp đắng hoặc sử dụng mướp đắng để làm nguyên liệu đắp mặt cũng sẽ giúp chống lão hóa. Mướp đắng giúp loại bỏ và ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do, đồng thời bảo vệ da trước sự phá hủy của tia cực tím.

Dưới đây là tổng hợp một số lợi ích đáng chú ý nhất khi dùng mướp đắng trị mụn ẩn dưới da:

Mướp đắng giúp tẩy sạch các bụi bẩn và da chết trên mặt. Nhờ đó, thúc đẩy làn da sáng và khỏe mạnh. Do có rất nhiều vitamin và protein nên mướp đắng cũng là sự lựa chọn lý tưởng nếu chị em muốn cải thiện làn da nhanh chóng.

Nếu thường xuyên bị ngứa và viêm da thì dùng nước ép khổ qua là phương pháp không thể từ chối. Cách thực hiện khá đơn giản: xay vài miếng khổ qua thật nhuyễn. Sau đó, cho thêm ½ thìa bột nghệ và 1 thìa nước ép lô hội vào, trộn thật đều cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt. Cuối cùng, thoa lên mặt và để yên trong 20 phút rồi rửa sạch mặt lại là được.

Do giàu đặc tính kháng khuẩn và chống viêm nên chị em có thể dùng mướp đắng để trị mụn ẩn, mụn trứng cá và rất nhiều loại mụn khác. Trong phương pháp này, mướp đắng có thể được kết hợp với bột nhục đậu khấu và 1 thìa sữa chua để tăng hiệu quả.

Công thức trị mụn ẩn dưới da bằng mướp đắng hiệu quả nhất

Đối với cách này, tất cả những gì chị em cần chuẩn bị đó là 1 đến 2 quả mướp đắng vừa phải. Chú ý chọn quả không phun thuốc, tươi, không bị dập hoặc quá già.

Đầu tiên, chị em hãy rửa thật sạch mướp đắng, sau đó, cắt mướp thành 4 phần và bỏ hạt. Tiếp theo, ngâm mướp đắng trong nước muối pha loãng khoảng 30 phút. Hết thời gian này, lấy mướp đắng ra và rửa lại thật sạch.

Một khi xong bước trên, tiếp tục xay mướp đắng để lấy nước ép, chú ý bỏ bã vào một chiếc bát. Sau khi đã rửa mặt bằng sữa rửa mặt, chị em hãy dùng bông tẩy trang cotton ball chấm nhẹ nước ép mướp đắng lên mặt. Làm liên tục khoảng 6 đến 7 lần rồi rửa lại mặt. Đối với những vùng da bị mụn ẩn quá nhiều, chị em có thể thoa bã mướp đắng lên để đắp mặt trong khoảng 15 đến 20 phút nhé.

Sẽ có nhiều đặt câu hỏi rằng vậy thì cách trị mụn ẩn bằng khổ qua liệu có hiệu quả hơn so với dùng mật ong hay yến mạch - những nguyên liệu đã quá nổi tiếng trong thế giới làm đẹp? Chắc chắn, câu trả lời thật khó nói bởi hiệu quả còn tùy thuộc vào khá nhiều yếu tố và đặc tính làn da của từng người. Tuy nhiên, với những lợi ích đã được nhấn mạnh ở trên thì rõ ràng, trị mụn ẩn dưới da bằng mướp đắng là một phương pháp rất đáng để thử.