Da trắng như sữa, sạch mụn nhờ tắm bằng khoai lang

Làm đẹp 11/07/2017 15:36

Khoai lang là loại củ vô cùng quen thuộc với người Việt, loại thực phẩm bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nó còn có công dụng làm trắng da hiệu quả.

Sở dĩ khoai lang được nhiều chị em tin dùng vì trong thành phần của nó có chứa chất chống oxy hóa giúp tăng độ đàn hồi cho da. Chất khoáng và chất xơ có trong khoai lang sẽ giúp da trở nên trắng, mịn màng hơn rất nhiều.

Dưới đây là một số phương pháp làm trắng da tại nhà bằng khoai lang mà chị em có thể áp dụng.

Làm trắng toàn thân bằng khoai lang

Da trắng như sữa, sạch mụn nhờ tắm bằng khoai lang
Chất khoáng và chất xơ có trong khoai lang sẽ giúp da trắng bóc như sữa - Ảnh: Internet

Để da toàn thân trắng đều màu, bạn có thể kết hợp khoai lang với sữa tươi và mật ong. Chỉ sau một vài lần sử dụng, màu sắc của làn da sẽ được cải thiện rất nhiều.

Nguyên liệu:

  • 2 củ khoai lang
  • 200ml sữa tươi không đường
  • 3 thìa mật ong

Cách làm:

Khoai lang rửa sạch, luộc hoặc hấp đến khi chúng chín mềm. Gọt bỏ vỏ, tán mịn rồi thêm mật ong và sữa tươi vào tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Sau khi đã tắm sạch, thoa hỗn hợp khoai vừa làm lên da toàn thân hoặc vùng da cần làm trắng. Mát xa trong khoảng 15 đến 20 phút rồi tắm lại với nước.

Chỉ cần áp dụng cách này 2 - 3 lần/tuần, bạn sẽ có làn da trắng sáng, mịn màng mà không loại mỹ phẩm nào có thể mang đến được.

Mặt nạ khoai lang

Da trắng như sữa, sạch mụn nhờ tắm bằng khoai lang
Thường xuyên đắp mặt nạ khoai lang giúp da trắng sáng, mịn màng hơn - Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

  • 1/2 củ khoai lang
  • Mật ong
  • Nước cốt chanh

Cách làm:

Khoai lang sau khi được luộc chín, bóc vỏ và nghiền nát. Sau đó, trộn với một thìa mật ong và 1/2  thìa nước cốt chanh, trộn đều đến khi hỗn hợp trở nên sệt và mịn. Rửa sạch mặt rồi đắp đều hỗn hợp này lên khoảng 15 - 20 phút để các dưỡng chất thấm vào da.

Mặt nạ khoai lang không chỉ có tác dụng làm trắng mà còn giúp tẩy tế bào da chết, kháng viêm, trị mụn và chống lão hóa vô cùng hiệu quả. Áp dụng đều đặn 2 lần/tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt của làn da sau một tháng sử dụng.

Làm đẹp vùng da mắt

Da trắng như sữa, sạch mụn nhờ tắm bằng khoai lang
Khoai lang có tác dụng loại bỏ nếp nhăn, quầng thâm quanh mắt - Ảnh: Internet

Da khu vực quanh mắt là nơi vô cùng nhạy cảm dễ bị nếp nhăn, quầng thâm hay bọng gây mất thẩm mỹ, khiến gương mặt trở nên nhợt nhạt, mệt mỏi. Chất anthocyanin trong khoai lang có tác dụng làm giảm sắc tố nên có thể dễ dàng loại bỏ nếp nhăn, quầng thâm quanh mắt.

Bạn chỉ cần cắt mỏng vài lát khoai lang rồi đắp lên mắt trong khoảng 15 - 20 phút. Để đạt hiệu quả cao, bạn nên cho khoai vào tủ lạnh trước khi đắp.

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