Da mặt ‘nát bét’ nếu kết hợp những thứ này với nhau

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại mỹ phẩm chăm sóc da khác nhau như kem dưỡng da mắt, da cổ, dưỡng da ban ngày, dưỡng da ban đêm… Vì chúng là những sản phẩm chị em sử dụng hàng ngày, nên để đạt hiệu quả tốt và an toàn bạn bên biết rõ thành phần và công dụng của chúng để tránh gây hại cho da.

Toner: sản phẩm này có công dụng làm sạch da sâu mà sữa rửa mặt không thể làm được. Nó còn có những tên gọi khác như nước hoa hồng hay dung dịch săn da.

Hai sản phẩm này khi dùng riêng sẽ mang lại cho người dùng một làn da tươi trẻ, mịn màng. Tuy nhiên, trong thành phần của một số loại toner có chứa axit glycolic hay hazel, chúng rất tốt trong việc điều trị mụn, nhưng khi bạn kết hợp chúng với Retinol sẽ khiến da bị khô.

Lưu ý: Không nên lạm dụng Retinol mặc dù nó rất tốt cho da. Bạn chỉ nên sử dụng kem hoặc serum có chứa Retinol chứ không dùng một lúc cả hai sản phẩm. Khi liều lượng Retinol quá nhiều có thể khiến da bị kích ứng, ngấm sâu vào bên trong gây ra nhiều tác hại khác. Đặc biệt, tuyệt đối không được sử dụng Retinol thoa lên những vùng da mỏng, nhạy cảm như mắt, môi.

Vitamin C và benzoyl peroxide

Benzoyl peroxide gọi tắt là BP, một hoạt chất trị mụn hiệu quả. Với tác dụng như thần dược trong việc điều trị mụn và dưỡng da nên được nhiều người tin dùng.

Vitamin C giúp da căng bóng, đàn hồi, chống lão hóa da. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu khuyên mọi người không nên dùng vitamin C và benzoyl peroxide cùng lúc, vì benzoyl peroxide sẽ khiến vitamin C hoàn toàn mất hết tác dụng.

Axit salicylic và axit glycolic

Axit salicylic là một trong những loại “tiên dược” dành cho da mụn. Do đó, nó xuất hiện trong nhiều sản phẩm dưỡng da như sữa rửa mặt, toner hay kem dưỡng da…

Trong khi đó, axit glycolic thường xuất hiện trong các sản phẩm tẩy tế bào da chết, làm tăng độ ẩm và tính đàn hồi cho da.

Nhiều người nghĩ rằng khi kết hợp hai loại này lại với nhau thì hiệu quả làm đẹp sẽ tăng. Nhưng đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm vì chúng sẽ khiến da bạn trở nên khô. Do đó, khi lựa chọn mỹ phẩm hãy xem rõ thành phần của chúng để tránh hại da.