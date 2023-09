Công dụng của bột trà xanh và cách sử dụng hiệu quả nhất

Lợi ích lớn nhất trong lá trà xanh đó là poliphenols chống oxy hoá. So với nước lá trà xanh pha bình thường, hàm lượng chất chống oxy hóa trong bột trà xanh cao gấp 137 lần. Bột trà xanh mang đến những tác dụng cực kỳ mạnh mẽ và đã có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh trên toàn thế giới.

Với một kg lá trà tươi, qua chế biến chỉ có thể tạo ra khoảng 100g bột trà xanh. Do đó hàm lượng dinh dưỡng trong bột trà xanh lớn gấp 10 lần so với lá trà xanh tươi. 10 ly trà xanh pha bằng cách nấu nước lá trà bình thường chỉ bằng Một ly trà xanh (pha từ bột trà xanh ). Chính vì vậy, đương nhiên hấp thu 1 ly nước trà xanh tốt hơn rất nhiều so với bỏ công sức để tiêu hóa 10 ly nước.

Bột trà xanh có tác dụng gì?

Chi tiết tác dụng của bột trà xanh:

Bột trà xanh vừa mang đến lợi ích cho sức khỏe, vừa giảm cân làm đẹp

Ngăn ngừa lão hóa làn da

Dùng bột trà xanh làm đẹp hiệu quả cao và phát huy công dụng trong việc ngăn ngừa lão hóa cơ thể, đặc biệt là lão hóa tế bào da.

Từ lâu, bột trà xanh là thành phần trong nhiều công thức làm đẹp và các loại mỹ phẩm chăm sóc da, chống lão hóa da, ngăn ngừa nếp nhăn, vết chân chim. Không chỉ vậy, bột trà xanh còn giúp chữa các vấn đề da nghiêm trọng như nám da hay tàn nhang.

Giảm cân hiệu quả

Công dụng quan trọng hàng đầu của bột trà xanh đó là giúp giảm cân. Nó được ghi nhận là một trong 15 loại nguyên liệu tự nhiên mang đến hiệu quả giảm cân hàng đầu thế giới.

Bột trà xanh giảm cân hiệu quả nhờ tăng cường sự trao đổi chất và thúc đẩy đốt cháy calo. Trong các công thức ăn kiêng phổ biến, đây là dược liệu tự nhiên bổ sung giúp tăng cường hiệu quả giảm cân, thích hợp đối với người béo phì, thừa cân.

Giải độc một cách hiệu quả và tự nhiên

Trong bột trà xanh, thứ đáng quý nhất là chất chống oxy hóa, chất chống viêm và diệp lục. Trong đó, thành phần diệp lục đóng vai trò quan trọng trong bột trà xanh giúp khử độc mạnh mẽ.

Dùng bột trà xanh nguyên chất trực tiếp bằng phương thức ăn hoặc uống sẽ giúp đào thải độc tố, ngăn ngừa tạp chất, làm sạch và tăng cường hoạt động của các cơ quan bên trong cơ thể.

Trị mụn và các bệnh ngoài da có tính viêm

Đắp mặt nạ bột trà xanh giúp ngăn ngừa, điều trị mụn trứng cá và các bệnh viêm nhiễm ngoài da

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy bột trà xanh có lượng Caffein và Catechin hỗ trợ kháng viêm, chống sưng rất hiệu quả. Đồng thời, dùng bột trà xanh trị mụn hiệu quả nhờ có chứa chất diệp lục giúp diệt khuẩn, sát trùng, ngăn chặn sưng to, tấy đỏ ở các đốm mụn và ngăn ngừa mụn tiếp tục sản sinh.

Dùng bột trà xanh đắp mặt là cách hiệu quả để ngăn ngừa, điều trị mụn trứng cá và các bệnh viêm nhiễm ngoài da.

Ngăn ngừa bệnh tật

Các chất chống oxy hóa được gọi là catechins (điển hình là EGCG )có trong trà xanh có hiệu quả cao hơn cả vitamin C và E trong việc ngăn ngừa tổn thương oxy hóa tế bào. Bởi vậy, trà xanh giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh hiệu quả cao.

So với nước lá trà pha theo phương pháp bình thường, nồng độ EGCG trong nước uống được pha từ bột trà xanh cao gấp 137 lần. Đồng nghĩa với khả năng điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật của bột trà xanh tốt gấp trăm lần dùng nước trà bình thường.

Giúp thư giãn và giảm stress hiệu quả

Lượng L-theanine giúp thư giãn tâm thần trong bột trà xanh cao gấp 5 lần so với trà xanh thông thường. Nhờ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan về tim mạch và cao huyết áp.

Đồng hời, với khả năng giúp giảm LDL cholesterol và triglyceride, bột trà xanh có khả năng làm giảm nguy cơ tử vong do các bệnh về tim mạch hay đột quỵ.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại II

Nhờ khả năng kiểm soát glucose và khống chế sự nhạy cảm với insulin, bột trà xanh giúp giảm nồng độ đường trong máu, hạn chế tình trạng mắc bệnh tiểu đường loại II.

Chống lại bệnh ung thư

Với tác dụng ngăn ngừa và chống lại các gốc tự do, bột trà xanh có khả năng giúp giảm nguy cơ và điều trị một số bệnh ung thư. Bao gồm: Ung thư vú, ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư ruột kết và ung thư trực tràng.

Phân biệt bột trà xanh với bột trà xanh matcha

Bột matcha: có màu xanh tươi đẹp mắt, có vị ngọt tự nhiên, chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hòa tan trong nước. Thông dụng nhất là dùng để làm bánh, làm kem, pha thức uống,....

Bột trà xanh: có tính sát khuẩn, ngăn ngừa mụn, giúp chống oxy hóa cho da cực tốt. Dù giá thành thấp hơn nhiều, tuy nhiên so với bột matcha, bột trà xanh mang lại nhiều hiệu quả dưỡng da hơn hẳn bột matcha

Để dùng bột trà xanh làm bánh hoặc làm thức uống cần phải rây bột trước cho mịn. Tuy nhiên, so với khi làm bằng matcha, làm món ăn với bột trà xanh sẽ không đẹp và ngon bằng.

Cách dùng bột trà xanh

Tuy bột trà xanh mang đến nhiều công dụng nhưng để ứng dụng nó lại cực kỳ dễ dàng. Với mỗi một mục đích sử dụng khác nhau mà chúng ta có những cách dùng không giống nhau.

Pha cùng nước nóng (khoảng 80 độ C) và uống trực tiếp là cách đơn giản và phổ biến nhất giúp tận dụng tốt nhất tác dụng của bột trà xanh.

Nếu bạn dùng bột trà xanh với mục đích dưỡng da, bạn có thể dùng bột trà xanh tắm trắng, bột trà xanh rửa mặt hoặc kết hợp uống bột trà xanh cùng với đắp mặt nạ mỗi ngày.

Để phát huy cao nhất hiệu quả làm đẹp của bột trà xanh, bạn có thể áp dụng một số công thức mặt nạ làm đẹp da bằng bột trà xanh sau:

Mặt nạ bột trà xanh và nước tinh khiết

Đây là loại mặt nạ bột trà xanh trị thâm hiệu quả, giúp kháng khuẩn, ngừa mụn, giúp cho làn da trắng sáng hơn.

Bột trà xanh và dầu dừa

Bột trà xanh có tác dụng diệt khuẩn gây mụn, chăm sóc làn da láng mịn, mềm mại. Trong khi đó dầu dừa cung cấp độ ẩm cho da và bổ sung dưỡng chất để làn da trắng sáng mềm mượt.

Mặt nạ trà xanh giấm táo

Đây là loại mặt nạ giúp giảm nhờn trên da, trị mụn, và giúp da bật tông sáng, căng mịn.

Mặt nạ trà xanh, cà chua, sữa tươi

Với loại mặt nạ này, bạn sẽ dễ dàng sở hữu làn da căng bóng, mềm mịn, chống lão hóa cho làn da.

Mặt nạ trà xanh và sữa chua không đường

Đây là loại mặt nạ rất thích hợp với da khô. Công dụng của mặt nạ bột trà xanh này đó là làm sáng da, chữa thâm nám, trẻ hóa làn da.

Mặt nạ trà xanh và sữa tươi không đường

Mặt nạ này giúp dưỡng ẩm, chăm sóc da mềm mịn hơn, sáng hơn, mờ nếp nhăn. Đồng thời kháng khuẩn, ngừa mụn.

Mặt nạ đậu xanh, trà xanh

Lòng trắng trứng hiệu quả trong việc làm bong lớp mụn đầu đen. Trong khi đó, đậu xanh và trà xanh có khả năng làm sạch lỗ chân lông rất tốt. Mặt nạ này còn giúp trị mụn đầu đen hiệu quả cao.

Mặt nạ trà xanh matcha mật ong trị mụn hiệu quả

Kết hợp mật ong và trà xanh matcha là cách giúp làm sạch da, loại bỏ những vết bụi bẩn và vi khuẩn gây mụn trên da.Đồng thời bổ sung các vitamin cần thiết cho da, cũng như giúp trị mụn và làm mờ vết thâm hiệu quả.

Bột trà xanh được xem là thần dược trong giới làm đẹp

Hy vọng với những thông tin chia sẻ xoay quanh bột trà xanh trên đây sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi chọn sử dụng và có những phương pháp làm đẹp da hữu ích với bột trà xanh.