Từ bỏ các loại thuốc nhuộm chứa đầy hóa chất, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn có thể biến hóa màu sắc cho mái tóc của mình cực nhanh và hiệu quả.

Màu tóc nâu khiến cho bạn trông trẻ trung và sành điệu hơn. Đây là một xu hướng tóc đã có từ lâu nhưng chưa bao giờ hết hot. Tóc nâu giúp làm nổi bật màu da, cho da sáng hơn. Tuy nhiên, rất nhiều người e ngại việc nhuộm tóc bằng thuốc nhuộm hóa chất sẽ gây độc hại, làm hỏng và khô tóc.

Để hạn chế điều này, thay vì dùng thuốc nhuộm, bạn có thể dùng các nguyên liệu tự nhiên đó là chanh, cafe để nhuộm tóc. Trước đây, trong nhiều nền văn hóa, phụ nữ thường dùng các loại thảo dược thiên nhiên để thay đổi màu cho mái tóc của mình. Các nguyên liệu này không những giúp bạn có mái tóc mới màu sắc đẹp hơn mà còn sáng bóng và mượt mà.

Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng chanh và cafe chứa các chất chống oxy hóa giúp nuôi dưỡng tóc.

Nguyên liệu:

- Nước cafe đã pha bằng phin đậm đặc: 200ml

- 3 quả chanh vắt lấy nước cốt

- Mũ trùm tóc nilon

- Khăn bông cũ

- Lược

- Dầu gội + dầu xả

- Chậu

Cách làm: Biến tóc đen thành tóc nâu

– Bước 1: Để nhuộm tóc bằng cafe và chanh, đầu tiên, bạn cần gội đầu với dầu gội để làm sạch sơ tóc đồng thời giúp nang tóc mở ra. Khi gội, tạo nhiều bọt và massage kỹ toàn thân tóc.

– Bước 2: Xả nước sạch dầu gội

– Bước 3: Vắt ráo tóc, thoa toàn bộ phần nước cốt chanh lên tóc, trùm mũ nilon, ủ trong 30 phút.

– Bước 4: Sau 30 phút, gỡ mũ ra, xả sạch nước chanh.

– Bước 5: Quấn khăn bông quanh cổ để ngăn cafe chảy xuống áo. Cúi đầu xuống, dội từ từ cafe lên toàn bộ tóc, vừa dội vừa chải và massage liên tục. Sau khi massage 15 phút, bọc mũ nilon quanh tóc, dùng máy sấy sấy nóng bên ngoài cho màu dễ ngấm hơn. Ủ cafe trong ít nhất 45 phút.

– Bước 6: Xả tóc bằng nước lạnh, để khô tự nhiên và tận hưởng màu tóc mới tuyệt vời.

Vậy là bạn đã biết cách nhuộm tóc đen thành nâu tự nhiên không cần dùng thuốc rồi nhé!

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Nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ cực dễ thương cho bạn gái Bạn không cần phải đến salon tóc, vừa tốn tiền, lại sử dụng thuốc nhuộm hóa học tóc dễ hư tổn. Với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm bạn hoàn toàn có thể nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ cực đẹp, vô cùng dễ thương cho khuôn mặt của mình.

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