Bí quyết "lão hóa ngược" từ nhan sắc đến vóc dáng ở tuổi 43 của biểu tượng vẻ đẹp xứ Hàn - Kim Tae Hee

Đối với Kim Tae Hee, vùng da quanh mắt là nơi dễ tố cáo tuổi tác của người phụ nữ hơn cả. Nữ diễn viên cũng có yếu điểm là đôi mắt hơi nhăn khi cười. Đó là lý do người đẹp rất tập trung chăm sóc vùng da nhạy cảm này. Kim Tae Hee thường đắp mặt nạ chuyên biệt cho mắt, dùng thêm kem dưỡng mắt chuyên sâu cả ngày lẫn đêm để vùng da mắt luôn đủ ẩm và không hình thành nếp nhăn. Ngoài da mắt, Kim Tae Hee cũng chú ý tới các vùng da dễ lộ dấu vết thời gian như cổ hay bàn tay, luôn đảm bảo thoa kem dưỡng ẩm đều đặn cho các khu vực này bên cạnh da mặt.

Tái xuất với bộ phim "Lies Hidden In My Garden" (Khu Vườn Dối Trá), Kim Tae Hee tiếp tục gây sốt với nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 43. Cô sở hữu làn da trắng mịn cùng thần sắc tươi trẻ và quan trọng là vóc dáng của mẹ 2 con vẫn rất thon gọn, cân đối. Vậy bí quyết của bà mẹ 2 con tuổi 43 là gì?

Thay vào đó cô sẽ tự chuẩn bị nguyên liệu, tự nấu nướng để có những bữa ăn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất mà không bị tích mỡ thừa. Cô nắm vững nguyên tắc nấu ăn ít dầu và ít muối, và cố gắng ăn uống lành mạnh.

Bí quyết giữ dáng của cô là tự nấu ăn ở nhà. Cô sẽ không ăn hàng quán nhiều vì thói quen này không thể kiểm soát lượng calo nạp vào khiến cơ thể dễ tăng cân.

Cùng với công cuộc chăm sóc da từ bên ngoài, Kim Tae Hee còn rất chú trọng chuyện ăn uống lành mạnh để bảo vệ da cũng như vóc dáng, sức khỏe. Cô thường dành thời gian tự nấu nướng thay vì tiêu thụ đồ ăn sẵn giúp kiểm soát lượng thực phẩm, gia vị nạp vào cơ thể. Thực đơn hàng ngày của nữ diễn viên luôn có nhiều rau xanh, trái cây. Cô cũng không quên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày và thường xuyên bổ sung nước ép trái cây cho cơ thể.

Cùng với công cuộc chăm sóc da từ bên ngoài, Kim Tae Hee còn rất chú trọng chuyện ăn uống lành mạnh để bảo vệ da cũng như vóc dáng, sức khỏe

Lối sống tích cực

Bên cạnh đó, lối sống tích cực, lạc quan cũng góp phần không nhỏ giúp mỹ nhân xứ Hàn duy trì nhan sắc: "Tôi tin chắc bạn sẽ xinh đẹp hơn khi bạn vui vẻ, hạnh phúc. Khuôn mặt bạn sẽ sáng và tươi tắn hơn. Tôi nghĩ việc giải tỏa stress, hạn chế căng thẳng trong cuộc sống cũng rất quan trọng đối với nhan sắc. Tôi sống gần núi Namsan nên bất cứ khi nào có thời gian hoặc thời tiết đẹp, tôi đều đi bộ và cảm thấy thư thái, dễ chịu hơn rất nhiều khi được hòa mình vào thiên nhiên, không khí trong lành nơi đây", nữ diễn viên cho biết.

Theo Kim Tae Hee, một làn da được gọi là tiêu chuẩn phải đẹp từ bên ngoài và khỏe từ bên trong. Để làm được điều này, nữ diễn viên rất chú trọng vấn đề tinh thần

Uống nước đậu đỏ rang

Kim Tae Hee còn uống nước đậu đỏ không đường 2 lần/tuần. Duy trì thói quen uống nước đậu đỏ có thể giúp giảm phù nề, điều hòa kinh nguyệt, giúp sắc mặt hồng hào.

Ngoài ra, đậu đỏ có thể giúp bạn đốt cháy chất béo, mỡ thừa, tạo cho bạn cảm giác no để ổn định dạ dày. Giảm cân bằng đậu đỏ là phương pháp hiệu quả mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Kim Tae Hee còn uống nước đậu đỏ không đường 2 lần/tuần.

Tập luyện nghiêm ngặt sau 6 tháng sinh con

Kim Tae Hee từng chia sẻ cô nghiêm túc tập thể dục trong vòng 6 tháng sau khi sinh, bởi đây là thời kỳ vàng cho phụ nữ giảm cân sau sinh.

Cô bắt đầu bằng những động tác Yoga nhẹ nhàng giãn cơ, giúp cơ thể sau sinh dẻo dai và khỏe mạnh hơn. Sau đó bắt tay vào những động tác đốt nhiều calo như cadio, nhảy dây, đạp xe... Sau đó các động tác tập trung vào vùng bụng như plank, gập bụng... sẽ giúp định hình lại thành bụng và siết lại vòng eo sau sinh.