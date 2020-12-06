Bí quyết chân thon của sao Hàn chị em nên học hỏi

Sự lộng lẫy xinh đẹp của những đôi chân ấy một phần do tập luyện, chế độ sinh hoạt hằng ngày, một phần nữa là nhờ vào công nghệ trang điểm . Và việc bạn muốn có một đôi chân thon nhỏ, săn chắc hơn cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay nếu như bạn biết đến một chút kỹ thuật đánh khối đơn giản.

Một vài bí quyết chân thon của sao Hàn dưới đây sẽ giúp bạn có được một đôi chân thon dài không tì vết. Bạn có từng trầm trồ khi ngắm đôi chân của các nữ ngôi sao xứ Kim Chi hoặc bạn cảm thấy tủi thân khi nhìn đôi chân đáng ngưỡng mộ của các thiên thần nội y?

Việc đánh khối chân muốn đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất thì bạn cần phải chuẩn bị sẵn một đôi chân thật mịn màng. Tẩy lông và tẩy tế bào chết là những điều cần thực hiện trước khi bắt tay vào trang điểm cho chân.

Cũng giống như phương pháp tạo khối cho khuôn mặt, đánh khối cho đôi chân cũng mang đến hiệu quả giúp cho chân bạn trông nhỏ gọn hơn, nuột nà tức thì và che bớt phần nào các khuyết điểm trên cơ thể.

Tẩy lông và tẩy tế bào chết là những điều cần thực hiện trước khi bắt tay vào trang điểm cho chân

Đừng quên hãy thoa một ít nước hoa hồng giúp làm se khít lỗ chân lông và tuyệt đối không được quên bước dưỡng ẩm cho da chân. Rất nhiều chị em phụ nữ cho rằng vùng da chân là khu vực không cần chăm sóc nên lâu dài, bạn để cho chúng khô sần nứt nẻ như da rắn.

+ Đánh nền

Cũng như phương pháp trang điểm mặt, việc trang điểm cho đôi chân cũng cần sử dụng một lớp nền tốt để giúp làn da đều màu và che được nhiều khuyết điểm hơn. Bạn có thể bôi lên da một lớp kem hoặc dầu tanning nếu muốn có đôi chân nâu bóng khỏe mạnh, hoặc bạn cũng có thể dùng kem nền với tông màu gần với tông da nhất. Lưu ý là đừng nên để màu sắc của đôi chân quá khác biệt so với tổng thể các vùng da trên cơ thể sẽ trông rất kỳ cục.

+ Tạo khối

Hãy sử dụng kem tạo khối có tông màu đậm hơn da sẽ giúp cho đôi chân thon thả hơn. Vùng đùi trong, đùi ngoài là những khu vực cần được bôi kem. Hãy vẽ theo đường cong của bắp chân, tiếp đến dùng một chiếc bông mút tán nhẹ cho màu lan đều ra.

Sử dụng kem tạo khối có tông màu đậm hơn da sẽ giúp cho đôi chân thon thả hơn

Sau đó, bạn dùng phấn sáng hoặc phấn có nhũ để đánh một đường dài dọc ống chân. Nếu không sử dụng phấn, hãy dùng dầu dừa, dầu oliu trong bước này để tạo độ bóng khỏe, giúp đôi chân có cảm giác thon và thẳng hơn, các khối trên chân được rõ nét.

Chỉ với vài bước đơn giản cùng một chút thời gian là bạn đã hoàn thành công việc đánh khối cho đôi chân, rất đơn giản phải không nào? Những lần đầu có thể chưa quen và không khéo, nhưng hãy kiên trì luyện tập, khi quen tay bạn sẽ thực hiện nhanh và khéo hơn.

2. Cách để có chân thon như sao Hàn lâu dài

+ Tập chân thon như sao Hàn

Việc vận động sẽ rất có ích lợi cho quá trình sở hữu đôi chân thon gọn lâu dài. Khi tích cực vận động, các cơ trên chân sẽ săn chắc lại và đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng.

Bạn có thể vận động tại nhà bằng các bài tập trên youtube, hoặc đến phòng tập hay thậm chí là đi bộ, chạy bộ, bơi lội, chạy nâng cao đùi, đứng lên ngồi xuống nhiều lần hoặc tập luyện theo chế độ của các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Nên hạn chế các bài vận động làm cho đùi có thể to lên như chạy xe đạp, chạy nước rút,...

Việc vận động sẽ rất có ích lợi cho quá trình sở hữu đôi chân thon gọn lâu dài

+ Thư giãn cơ và massage chân

Việc tập luyện khoa học là phải kết hợp vận động với chế độ thư giãn cho cơ. Sau những bìa tập căng cơ nặng, hãy xoa dịu đôi chân và để chúng thư giãn trong khoảng 15-20s để các cơ có thể phục hồi, giảm thiểu đau nhức cũng như tổn thương. Đây đều là những lưu ý khá là quan trọng giúp cơ thể bạn khỏe mạnh và có đôi chân thon gọn hơn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể massage cho đôi chân thường xuyên để các mạch máu được lưu thông, giúp tiêu hao mỡ thừa nhanh chóng. Có nhiều phương pháp để massage như cô nàng Luna của nhóm F(X) thường lựa chọn cho mình quả bóng để massage cho đôi chân thon gọn.

Massage cho đôi chân thường xuyên

+ Mang giày cao gót

Điều này thoạt nghe có thể vô lý nhưng đây là sự thật thú vị bởi việc mang giày cao gót có thể giúp bạn sở hữu một đôi chân thon gọn như sao Hàn. Hãy lựa chọn cho bản thân một đôi giày cao gót vừa vặn và êm ái nhưng tránh mang chúng trong thời gian dài sẽ không tốt cho sức khỏe.

+ Sử dụng Detox hoa quả

Detox hoa quả là một phương pháp giúp đôi chân thon gọn, vừa mang đến công tuyệt vời trong việc hỗ trợ giải độc cơ thể và giảm cân hiệu quả. Đây là phương pháp không chỉ làm bắp đùi thon gọn còn tốt cho cơ thể mà chúng còn đem đến một làn da tươi trẻ, trắng sáng và khỏe mạnh.

Detox hoa quả là một phương pháp giúp đôi chân thon gọn

3. Một số loại thực phẩm giúp đôi chân thon gọn

+ Thực phẩm giàu chất xơ

Muốn nhanh chóng sở hữu đôi chân thon gọn thì chị em hãy bổ sung ngay vào thực đơn hằng ngày của mình các loại rau củ quả giàu chất xơ cao.

Các loại rau củ quả ngoài hàm lượng chất xơ cao thì còn cung cấp các khoáng chất và vitamin thiết yếu như vitamin E, C, A,... Mặt khác, chúng lại chứa rất ít calo nên bạn có thể ăn thỏa thích mà không sợ béo. Danh sách một số loại thực phẩm bạn cần bổ sung là: lựu, cải xoăn, việt quất,...

+ Ăn khoai lang giúp chân thon gọn

Trong thành phần của khoai lang có chứa hàm lượng chất xơ dồi dào cùng các khoáng chất rất có lợi cho làn da, vóc dáng và sức khỏe.

Ăn khoai lang giúp chân thon gọn

Mỗi ngày, các chị em có thể ăn 1-2 củ khoai lang luộc, đồng thời cắt giảm lượng tinh bột nạp vào cơ thể, đây là cách hiệu quả giúp cho bạn đôi chân thon thả và ngừa đường bột gây mỡ thừa tích tụ ở bắp tay và bắp chân, giúp đôi chân thon gọn nhanh chóng chỉ trong 1 tuần.

+ Các loại thực phẩm giàu protein

Việc bổ sung protein cho cơ thể bằng các món ăn như ức gà, cá, đậu nành, các loại hạt,… đều rất tốt cho người đang giảm cân, đặc biệt chúng còn giúp giảm mỡ vùng đùi hiệu quả, làm thon bắp chân nhanh chóng.

+ Sữa ít béo

Các loại sữa ít béo hiện nay có tác dụng giúp làm giảm tình trạng mỡ thừa tích tụ vùng đùi, bắp chân hiệu quả.

Muốn đôi chân thon thả, bạn có thể chọn lựa các loại sữa tách béo, sữa chua Hy Lạp, chúng đều vừa tốt cho làn da, vừa giúp giữ vóc dáng thon gọn.

Các loại sữa ít béo hiện nay có tác dụng giúp làm giảm tình trạng mỡ thừa tích tụ vùng đùi, bắp chân

+ Củ cải trắng

Đây có lẽ là loại nguyên liệu giúp giảm cân, giảm mỡ hiệu quả, giúp cho bạn có được đôi chân thon dài hiệu quả mà ít người biết đến.

Trong củ cải trắng có chứa các chất giúp hỗ trợ kích thích các axit béo của cơ thể, từ đó giúp tiêu hao chất béo nhiều hơn. Bạn cũng có thể bổ sung củ cải trắng vào thực đơn giảm cân hằng ngày để giúp đôi chân thon gọn, săn chắc hơn.

Ăn củ cải trắng giúp giảm mỡ đùi hiệu quả

+ Thịt gà

Loại thực phẩm này giữ vị trí số 1 mà những người tập thể hình hay lựa chọn. Thịt ức gà có công dụng giúp tăng cơ và giảm mỡ đùi hiệu quả.

Bạn có thể chế biến thực đơn giảm cân cho bữa ăn gồm 1 phần thịt gà không da cùng 1 bát salad rau củ không đường, chúng giúp mang lại cảm giác no bụng nhanh chóng và hỗ trợ giảm cân lành mạnh. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể hầm thịt gà cùng với rau củ để tăng hiệu quả đốt cháy mỡ thừa.

+ Ăn trứng giúp bạn có đôi chân thon dài

Chỉ cần ăn 2 quả trứng vào buổi sáng là bạn đã có thể giảm được 330 calo so với những người ăn thực phẩm chứa các loại tinh bột khác. Trong trứng cũng chứa hàm lượng protein dồi dào giúp làm giảm cảm giác đói rất tốt.

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+ Bí ngô

Thêm gợi ý thực phẩm mà chúng có thể giúp bạn sở hữu đôi chân thon dài tuyệt vời đó chính là bí ngô.

Cách để có đôi chân thon gọn là hãy bổ sung ngay bí ngô cho thực đơn của mình thường xuyên hơn

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng: trong 1 bát bí ngô cung cấp đến 7g chất xơ cũng như các dưỡng chất tạo cảm giác no lâu, tốt cho những người đang thực hiện chế độ giảm cân nghiêm ngặt. Cách để có đôi chân thon gọn là hãy bổ sung ngay bí ngô cho thực đơn của mình thường xuyên hơn.

Trên đây là những bí quyết chân thon của sao Hàn giúp chị em có được đôi chân thon gọn đáng mơ ước. Hãy chọn cho mình những phương pháp phù hợp nhất và kiên trì thực hiện chúng với quyết tâm cao độ, điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đặt ra.