Bí quyết chăm sóc da mùa đông hiệu quả

Rửa mặt làm sạch da

Chính vì vậy, nếu chị em nào thắc mắc có nên dùng sữa rửa mặt vào mùa đông thì câu trả lời là “CÓ”. Sữa rửa mặt sẽ giúp làm sạch da, thông thoáng, không bị ảnh hưởng xấu, mất nước, khô cằn, bong tróc hay tổn thương...

Bước 2: Tẩy da chết

Da bị khô sần vào mùa đông là do xuất hiện nhiều tế bào chết. Do đó, bạn nên thường xuyên tẩy tế bào chết 2-3 lần/tuần tùy theo loại da và độ mạnh của sản phẩm tẩy. Để đảm bảo an toàn, da không bị kích ứng, tốt nhất bạn nên dùng những sản phẩm tẩy da chết bằng nguyên liệu tại nhà như đường cát và dầu oliu (tẩy da chết dành cho da khô), sữa chua pha với vài giọt chanh (tẩy da chết dành cho da dầu).

Bước 3: Cân bằng da

Cách tránh khô da mùa đông tốt nhất chính là sử dụng nước hoa hồng để cân bằng cho da. Sau khi rửa mặt, tẩy tế bào chết xong, bạn hãy thực hiện ngay bước này. Tuy nhiên, mỗi loại nước hoa hồng có độ PH khác nhau, vì thế bạn cần phải lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp với làn da của mình.

Bước 4: Sử dụng kem dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm cho da

Thời tiết khô hanh thường làm da giảm tiết dầu nhưng vô tình gây ra tình trạng mất nước, khô căng. Do đó, dưỡng ẩm cho da mặt mùa đông để cung cấp đủ độ ẩm là điều rất cần thiết. Hiện có nhiều loại kem dưỡng ẩm được bày bán trên thị trường, tuy nhiên lựa chọn loại nào là tùy thuộc vào làn da và nhu cầu của mỗi người.

Bước 5: Đắp mặt nạ

Đắp mặt nạ tự nhiên có khả năng cung cấp độ ẩm lớn, giúp da mềm mượt, bóng mịn. Các chị em có thể sử dụng một số loại mặt nạ tự chế tại nhà cũng giúp da sáng mịn, sử dụng khoảng 2-3 lần/tuần là phù hợp. Tuy nhiên, nếu da bị rối loạn sắc tố như nám mảng, tàn nhang thì không nên đắp mặt nạ.

Bước 6: Chống nắng

Các chị em hãy thoa kem chống nắng ngay cả khi trời lạnh, không có nắng, cần được bôi lại trung bình 2 giờ một lần nếu tiếp xúc trực tiếp và liên tục với tia UV. Ngay cả khi ở trong nhà, da cũng cần bảo vệ thường xuyên với kem chống nắng có SPF từ 15 trở lên.

Trời lạnh nên đắp mặt nạ gì?

Vào mùa đông, độ ẩm không khí gần như chỉ dao động trong ngưỡng 30 – 50% (mùa hè là trên 80%), nên tình trạng khô nẻ là điều không thể tránh khỏi. Để chăm sóc da trong thời gian này, các bạn hãy đắp các loại mặt nạ sau đây:

Mặt nạ từ trứng và mật ong

Đây là loại mặt nạ giúp hydrat hóa và phục hồi cấu trúc của làn da. Bạn hãy lấy lòng trắng, một muỗng cà phê mật ong và một muỗng cà phê dầu hướng dương, trộn đều. Sau đó, đắp lên mặt trong 15 phút và rửa mặt lại bằng nước ấm.

Mật ong và nước hoa hồng

Mặt nạ mật ong tốt cho làn da vào mùa đông

Mật ong luôn là giải pháp hữu hiệu cho những cô nàng sở hữu làn da thô ráp. Vì thế trong mùa đông này, bạn hãy trộn mật ong với nước hoa hồng, trộn đều rồi đắp lên mặt, cổ và những vùng da khô khác, giúp làm sạch, cung cấp độ ẩm, da trắng sáng hơn.

Mặt nạ dầu oliu

Dầu oliu là loại mặt nạ tốt cho da vào mùa đông. Bạn hãy trộn đều 1 lòng đỏ trứng gà, 1 muỗng cà phê dầu ô liu, 1 vài giọt nước hoa hồng hoặc nước cốt chanh, thoa hỗn hợp này lên mặt và để trong 15 phút. Sau đó, bạn rửa sạch da và cảm nhận kết quả.

Ngoài ra, mặt nạ dầu dừa, sữa chua, kem tươi và bột nghệ, lô hội… cũng là những loại nạ cung cấp độ ẩm rất tốt, giúp da trắng sáng hiệu quả trong mùa đông mà các chị em nên dùng.

Cách chăm sóc da mặt mùa đông

Vùng da mặt thường sẽ tiếp xúc nhiều nhất với ánh nắng mặt trời và yếu tố từ môi trường, thế nên dễ bị mất nước, trở nên khô, nhăn nheo và thiếu sức sống. Để bảo vệ làn da mặt tránh khỏi những vấn đề này, trong những bước dưỡng da như trên, bạn cần phải đặc biệt quan tâm đến bước dưỡng ẩm. Tùy vào tính chất của từng loại da mặt, bạn chọn loại kem dưỡng ẩm cho phù hợp.

Với da mặt thường: Bạn nên chọn các sản phẩm dạng kem sẽ dưỡng ẩm trong thời tiết hanh khô tốt hơn so với các sản phẩm dạng chất lỏng. Đặc biệt, chỉ số SPF trong dưỡng ẩm da mặt bạn cũng cần phải quan tâm, luôn luôn sử dụng sản phẩm có chỉ số SPF từ 30 trở lên.

Với da mặt khô: Bạn nên tìm loại kem chống nắng giữ ẩm có thành phần từ bơ hạt mỡ hoặc dầu hạt hướng dương vào ban ngày. Đối với ban đêm, bạn hãy sử dụng một loại kem chứa các loại dầu giàu chất béo để cấp ẩm mạnh mẽ hơn.

Chọn loại kem dưỡng phù hợp với da mặt

Với da dầu: Dù bạn có da dầu thì vẫn phải dùng sản phẩm dưỡng ẩm. Da sản sinh dầu thừa một phần là do thiếu nước, do đó, vẫn cần bổ sung các sản phẩm dưỡng ẩm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là nên chọn những sản phẩm dưỡng ẩm gốc nước chứ không phải gốc dầu, có như vậy mới giúp da dầu khỏe mạnh, tươi tắn trong mùa đông rét buốt khô hanh.

Với da hỗn hợp: Tức là da có vùng khô, có vùng tiết nhiều dầu nên cần có các sản phẩm tác động cân bằng ẩm. Các sản phẩm dưỡng ẩm cho da không dầu sẽ mang lại sự cân bằng ẩm hoàn hảo cho da hỗn hợp. Bởi dạng thức này thẩm thấu dễ dàng mà không gây bóng nhờn cho da, cho các tế bào da luôn khỏe mạnh và đủ ẩm.

Với da nhạy cảm: Đối với những làn da dễ kích ứng bạn nên ưu tiên tìm những sản phẩm có khả năng làm dịu, có thể sử dụng dầu quả bơ để dưỡng ẩm.

Chăm sóc da toàn thân mùa đông

Vào mùa đông không chỉ có da mặt mà da tay, da chân... đều bị khô và dễ bong tróc. Vì thế, để cả body căng khỏe, mịn màng, trắng hồng trong mùa đông thì bạn cần phải lưu ý một số điều sau đây:

Không tắm nước quá nóng

Không nên tắm nước quá nóng vào mùa đông

Khi chăm sóc da mùa đông bạn cần phải nhớ kỹ là khi tắm nước quá nóng sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên, khiến da trở nên khô căng do mất đi độ ẩm và dễ bị kích ứng hơn. Do đó, bạn chỉ nên tắm với nước ấm vừa đủ là được.

Dùng sữa tắm giàu chất dưỡng ẩm

Để cung cấp cũng như bù lại một phần độ ẩm bị mất đi do nhiệt độ khi tắm, bạn nên sử dụng sữa tắm giàu thành phần dưỡng ẩm như các loại dầu, bơ hạt mỡ…

Tẩy tế bào chết cho da

Vào mùa đông, da body thường đào thải nhiều tế bào chết. Do đó, bạn hãy duy trì tẩy tế bào chết 2-3 lần/tuần, với những vùng da như gót chân, khuỷu tay có thể làm hàng ngày. Sau khi tẩy da chết thì hãy bôi kem dưỡng ẩm cho da.

Dưỡng ẩm cho da toàn thân

Trước khi đi ra ngoài, bạn hãy sử dụng kem chống nắng dạng xịt, giúp phủ đều lượng kem chống nắng lên cơ thể. Bên cạnh đó, cần chắn cẩn thận, mặc áo khoác, đeo bao tay.

Đặc biệt, yếu tố dinh dưỡng tác động rất lớn lên sức khỏe của làn da, chính vì vậy để hỗ trợ quá trình chăm sóc da mùa đông, bạn cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung các dưỡng chất cần thiết, kéo dài tuổi xuân cho làn da.