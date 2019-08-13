Bí quyết chăm sóc da mùa đông hiệu quả

Làm đẹp 13/08/2019 17:03

Mùa đông, thời tiết khô hanh, độ ẩm thấp là khoảng thời gian da dễ bị tổn thương nên cần được bảo vệ nhiều nhất để tránh khô, nứt nẻ. Vì thế, bạn hãy áp dụng các bí quyết chăm sóc da mùa đông sau đây.

Mùa đông, da sẽ hạn chế tiết dầu và hầu như không phải đối mặt với tình trạng nhờn rít, nhưng dễ bị dị ứng, bong tróc, nhăn nheo. Vì thế, nếu các nàng không chăm sóc đúng cách thì làn da sẽ trở nên xấu xí và nhanh lão hóa. Để cải thiện tình trạng này, bạn cần xây dựng cho mình một quy trình cách chăm sóc da mùa đông hợp lý. 

Các bước chăm sóc da mùa đông

Dưới đây là 6 bước dưỡng da không thể bỏ qua nếu như các chị em muốn có làn da đẹp mịn màng đầy sức sống.

Bước 1: Làm sạch da

Bước này các chị em nên dùng sữa rửa mặt chuyên dụng dành cho mỗi làn da. Với da khô thì nên chọn loại sữa rửa mặt dạng kem, không bọt để làm sạch vừa phải, không gây khô da hay mất nước. Còn da dầu nên dùng sữa rửa mặt có bọt nếu da tăng tiết dầu quá mức, da dầu ở mức độ vừa phải thì dùng loại gel tạo bọt.

Rửa mặt làm sạch da
Rửa mặt làm sạch da

Chính vì vậy, nếu chị em nào thắc mắc có nên dùng sữa rửa mặt vào mùa đông thì câu trả lời là “CÓ”. Sữa rửa mặt sẽ giúp làm sạch da, thông thoáng, không bị ảnh hưởng xấu, mất nước, khô cằn, bong tróc hay tổn thương...

Bước 2: Tẩy da chết

Da bị khô sần vào mùa đông là do xuất hiện nhiều tế bào chết. Do đó, bạn nên thường xuyên tẩy tế bào chết 2-3 lần/tuần tùy theo loại da và độ mạnh của sản phẩm tẩy. Để đảm bảo an toàn, da không bị kích ứng, tốt nhất bạn nên dùng những sản phẩm tẩy da chết bằng nguyên liệu tại nhà như đường cát và dầu oliu (tẩy da chết dành cho da khô), sữa chua pha với vài giọt chanh (tẩy da chết dành cho da dầu).

Bước 3: Cân bằng da

Cách tránh khô da mùa đông tốt nhất chính là sử dụng nước hoa hồng để cân bằng cho da. Sau khi rửa mặt, tẩy tế bào chết xong, bạn hãy thực hiện ngay bước này. Tuy nhiên, mỗi loại nước hoa hồng có độ PH khác nhau, vì thế bạn cần phải lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp với làn da của mình.

Bước 4: Sử dụng kem dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm cho da
Dưỡng ẩm cho da

Thời tiết khô hanh thường làm da giảm tiết dầu nhưng vô tình gây ra tình trạng mất nước, khô căng. Do đó, dưỡng ẩm cho da mặt mùa đông để cung cấp đủ độ ẩm là điều rất cần thiết. Hiện có nhiều loại kem dưỡng ẩm được bày bán trên thị trường, tuy nhiên lựa chọn loại nào là tùy thuộc vào làn da và nhu cầu của mỗi người.

Bước 5: Đắp mặt nạ

Đắp mặt nạ tự nhiên có khả năng cung cấp độ ẩm lớn, giúp da mềm mượt, bóng mịn. Các chị em có thể sử dụng một số loại mặt nạ tự chế tại nhà cũng giúp da sáng mịn, sử dụng khoảng 2-3 lần/tuần là phù hợp. Tuy nhiên, nếu da bị rối loạn sắc tố như nám mảng, tàn nhang thì không nên đắp mặt nạ.

Bước 6: Chống nắng

Các chị em hãy thoa kem chống nắng ngay cả khi trời lạnh, không có nắng, cần được bôi lại trung bình 2 giờ một lần nếu tiếp xúc trực tiếp và liên tục với tia UV. Ngay cả khi ở trong nhà, da cũng cần bảo vệ thường xuyên với kem chống nắng có SPF từ 15 trở lên.

Trời lạnh nên đắp mặt nạ gì?

Vào mùa đông, độ ẩm không khí gần như chỉ dao động trong ngưỡng 30 – 50% (mùa hè là trên 80%), nên tình trạng khô nẻ là điều không thể tránh khỏi. Để chăm sóc da trong thời gian này, các bạn hãy đắp các loại mặt nạ sau đây:

Mặt nạ từ trứng và mật ong

Đây là loại mặt nạ giúp hydrat hóa và phục hồi cấu trúc của làn da. Bạn hãy lấy lòng trắng, một muỗng cà phê mật ong và một muỗng cà phê dầu hướng dương, trộn đều. Sau đó, đắp lên mặt trong 15 phút và rửa mặt lại bằng nước ấm.

Mật ong và nước hoa hồng

Mặt nạ mật ong tốt cho làn da vào mùa đông
Mặt nạ mật ong tốt cho làn da vào mùa đông

Mật ong luôn là giải pháp hữu hiệu cho những cô nàng sở hữu làn da thô ráp. Vì thế trong mùa đông này, bạn hãy trộn mật ong với nước hoa hồng, trộn đều rồi đắp lên mặt, cổ và những vùng da khô khác, giúp làm sạch, cung cấp độ ẩm, da trắng sáng hơn.

Mặt nạ dầu oliu

Dầu oliu là loại mặt nạ tốt cho da vào mùa đông. Bạn hãy trộn đều 1 lòng đỏ trứng gà, 1 muỗng cà phê dầu ô liu, 1 vài giọt nước hoa hồng hoặc nước cốt chanh, thoa hỗn hợp này lên mặt và để trong 15 phút. Sau đó, bạn rửa sạch da và cảm nhận kết quả.

Ngoài ra, mặt nạ dầu dừa, sữa chua, kem tươi và bột nghệ, lô hội… cũng là những loại nạ cung cấp độ ẩm rất tốt, giúp da trắng sáng hiệu quả trong mùa đông mà các chị em nên dùng.

Cách chăm sóc da mặt mùa đông

Vùng da mặt thường sẽ tiếp xúc nhiều nhất với ánh nắng mặt trời và yếu tố từ môi trường, thế nên dễ bị mất nước, trở nên khô, nhăn nheo và thiếu sức sống. Để bảo vệ làn da mặt tránh khỏi những vấn đề này, trong những bước dưỡng da như trên, bạn cần phải đặc biệt quan tâm đến bước dưỡng ẩm. Tùy vào tính chất của từng loại da mặt, bạn chọn loại kem dưỡng ẩm cho phù hợp.

Với da mặt thường: Bạn nên chọn các sản phẩm dạng kem sẽ dưỡng ẩm trong thời tiết hanh khô tốt hơn so với các sản phẩm dạng chất lỏng. Đặc biệt, chỉ số SPF trong dưỡng ẩm da mặt bạn cũng cần phải quan tâm, luôn luôn sử dụng sản phẩm có chỉ số SPF từ 30 trở lên.

Với da mặt khô: Bạn nên tìm loại kem chống nắng giữ ẩm có thành phần từ bơ hạt mỡ hoặc dầu hạt hướng dương vào ban ngày. Đối với ban đêm, bạn hãy sử dụng một loại kem chứa các loại dầu giàu chất béo để cấp ẩm mạnh mẽ hơn.

Chọn loại kem dưỡng phù hợp với da mặt
Chọn loại kem dưỡng phù hợp với da mặt

Với da dầu: Dù bạn có da dầu thì vẫn phải dùng sản phẩm dưỡng ẩm. Da sản sinh dầu thừa một phần là do thiếu nước, do đó, vẫn cần bổ sung các sản phẩm dưỡng ẩm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là nên chọn những sản phẩm dưỡng ẩm gốc nước chứ không phải gốc dầu, có như vậy mới giúp da dầu khỏe mạnh, tươi tắn trong mùa đông rét buốt khô hanh.

Với da hỗn hợp: Tức là da có vùng khô, có vùng tiết nhiều dầu nên cần có các sản phẩm tác động cân bằng ẩm. Các sản phẩm dưỡng ẩm cho da không dầu sẽ mang lại sự cân bằng ẩm hoàn hảo cho da hỗn hợp. Bởi dạng thức này thẩm thấu dễ dàng mà không gây bóng nhờn cho da, cho các tế bào da luôn khỏe mạnh và đủ ẩm.

Với da nhạy cảm: Đối với những làn da dễ kích ứng bạn nên ưu tiên tìm những sản phẩm có khả năng làm dịu, có thể sử dụng dầu quả bơ để dưỡng ẩm.

Chăm sóc da toàn thân mùa đông

Vào mùa đông không chỉ có da mặt mà da tay, da chân... đều bị khô và dễ bong tróc. Vì thế, để cả body căng khỏe, mịn màng, trắng hồng trong mùa đông thì bạn cần phải lưu ý một số điều sau đây:

Không tắm nước quá nóng

Không nên tắm nước quá nóng vào mùa đông
Không nên tắm nước quá nóng vào mùa đông

Khi chăm sóc da mùa đông bạn cần phải nhớ kỹ là khi tắm nước quá nóng sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên, khiến da trở nên khô căng do mất đi độ ẩm và dễ bị kích ứng hơn. Do đó, bạn chỉ nên tắm với nước ấm vừa đủ là được.

Dùng sữa tắm giàu chất dưỡng ẩm

Để cung cấp cũng như bù lại một phần độ ẩm bị mất đi do nhiệt độ khi tắm, bạn nên sử dụng sữa tắm giàu thành phần dưỡng ẩm như các loại dầu, bơ hạt mỡ…

 Tẩy tế bào chết cho da

Vào mùa đông, da body thường đào thải nhiều tế bào chết. Do đó, bạn hãy duy trì tẩy tế bào chết 2-3 lần/tuần, với những vùng da như gót chân, khuỷu tay có thể làm hàng ngày. Sau khi tẩy da chết thì hãy bôi kem dưỡng ẩm cho da.

Dưỡng ẩm cho da toàn thân
Dưỡng ẩm cho da toàn thân

Trước khi đi ra ngoài, bạn hãy sử dụng kem chống nắng dạng xịt, giúp phủ đều lượng kem chống nắng lên cơ thể. Bên cạnh đó, cần chắn cẩn thận, mặc áo khoác, đeo bao tay.

Đặc biệt, yếu tố dinh dưỡng tác động rất lớn lên sức khỏe của làn da, chính vì vậy để hỗ trợ quá trình chăm sóc da mùa đông, bạn cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung các dưỡng chất cần thiết, kéo dài tuổi xuân cho làn da.

Chăm sóc da đúng cách ngày mưa ẩm

Chăm sóc da đúng cách ngày mưa ẩm

Thời tiết những ngày mưa bão, độ ẩm cao, không có lợi cho làn da của bạn. Thời tiết ẩm ướt sẽ gây mất nước cho da khô và gây nhờn cho da dầu, điều này rất phiền phức đến sinh hoạt hằng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chăm sóc da mùa thu đông cách chăm sóc da mùa đông đẹp cách chăm sóc da mùa đông cho bà bầu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 49 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới