Bén duyên kinh doanh online, cô gái 21 tuổi tạo thu nhập khủng cho mình và hàng trăm người

Làm đẹp 20/09/2018 09:57

Năng động, cá tính và nhiệt huyết... Đó là những gì mà mọi người cảm nhận khi gặp Tố Oanh. Sinh năm 1997, cô gái ngoại thành Hà Nội hiện giờ đã là Nhà phân phối thương hiệu trà gạo lứt Hera nổi tiếng. Không chỉ tạo thu nhập, công việc ổn định cho mình mà Tố Oanh còn giúp hàng trăm người có thu nhập khủng.

Gặp Tố Oanh vào một ngày nghỉ, nhìn cô chăm chú với chiếc điện thoại, máy tính, có lẽ mọi người tưởng cô đang chat chit, đọc báo... Thế nhưng, đây là công việc hàng ngày mà những ngày nghỉ cô càng bận rộn hơn. Vừa nghe điện thoại, vừa trả lời tin nhắn facebook của khách hàng, bận là vậy, nhưng cô cảm thấy vui vì mang sản phẩm chất lượng tới người tiêu dùng trên toàn quốc.

Bén duyên kinh doanh online, cô gái 21 tuổi tạo thu nhập khủng cho mình và hàng trăm người - Ảnh 1

Rảnh rỗi đôi phút, ngược dòng thời gian chia sẻ chuyện nghề, chuyện đời, Tố Oanh cho hay: Không giống như bạn bè cùng trang lứa mơ ước vào đại học mà ngay từ khi lớp 10, Tố Oanh đã kinh doanh online. Thích làm đẹp và giới thiệu các dịch vụ, phương pháp làm đẹp. Vừa học, vừa tích lũy bán các sản phẩm giảm cân, cô gái trẻ đã khiến bạn bè cùng độ tuổi nể phục. Sau khi học xong, Tố Oanh nhanh chóng học nghề làm đẹp. Từ Bắc chí Nam nơi nào có thầy hay, trung tâm spa uy tín cô đều vừa học vừa làm để có kiến thức sâu rộng. Chính niềm đam mê với cái đẹp và có đôi bàn tay vàng, Tố Oanh nhanh chóng có một spa chuyên về chăm sóc da, trị mụn, nám tại Sóc Sơn cho riêng mình.

Bén duyên kinh doanh online, cô gái 21 tuổi tạo thu nhập khủng cho mình và hàng trăm người - Ảnh 2

Thấy được nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, đặc biệt kết hợp trong uống ngoài tác động sẽ giúp chị em giữ dáng thon, da đẹp. Cô lại bén duyên thêm nghề kinh doanh online.

Đang chút hứng khởi, tâm sự về duyên nghề cô gái trẻ mặt hơi buồn khi nhớ về thời gian trước: "Mất một thời gian tự nhiên em rất béo. Cảm thấy thiếu tự tin, em dùng một số sản phẩm không uy tín, tuy giảm được cân nhưng lại gặp nhiều tác dụng phụ. Đến khi gặp trà gạo lứt giảm cân Hera em đã thử dùng và hoàn toàn bị chinh phục”.

Tự mình là thí điểm chuột bạch, sau quãng thời gian ngắn dùng sản phẩm, Tố Oanh lấy lại vóc dáng như xưa và có làn da trắng hồng. Theo dõi một thời gian sau cô không thấy mình tăng cân trở lại. Thấy vậy, cô rất ưng ý sản phẩm giảm cân này nên bắt đầu nhập sản phẩm về kinh doanh.

Bén duyên kinh doanh online, cô gái 21 tuổi tạo thu nhập khủng cho mình và hàng trăm người - Ảnh 3

Lúc đầu, tự bán, tự học cách tư vấn nên cô mới chỉ nhận đơn hàng 3 triệu, rồi 5 triệu. Khách hàng lác đác, nhưng ai cũng phản hồi tốt. Tuy nhiên, bán riêng lẻ, không có sự dìu dắt của hệ thống nên cô gặp không ít khó khăn. Không biết cách tư vấn, không có khách hàng xa, không có đại lý... có đơn hàng 8 triệu mà cô bán trong 7 tháng chưa hết. Thấy nản, nhưng sau khi khi cô tham dự sự kiện đào tạo kinh doanh do công ty tổ chức, cô đã làm việc có hệ thống hơn, được trải nghiệm nhiều hơn nên nhanh chóng nâng cao doanh số. Từ đơn hàng vài triệu, giờ doanh thu hàng tháng của Tố Oanh đã lên tới tiền tỷ. Lúc này, Tố Oanh mới thấm nhuần câu nói “Muốn kinh doanh phải đi cùng đồng đội”.

Thành công chỉ đến với người nỗ lực và có niềm đam mê cháy bỏng. Tố Oanh không ngừng cố gắng tìm tòi học hỏi kinh nghiệm bán hàng và các vấn đề tài liệu liên quan đến sản phẩm để có được khả năng tư vấn chăm sóc khách lẻ, dìu dắt khách hàng là các chi nhánh phân phối trên toàn quốc . Sau 1 năm kinh doanh trà gạo lứt giảm cân Hera, đến nay cô gái trẻ không ngờ mình gặt hái được nhiều thành công.

Bén duyên kinh doanh online, cô gái 21 tuổi tạo thu nhập khủng cho mình và hàng trăm người - Ảnh 4

Đi lên từ hai bàn tay trắng, mới chính thức đến với nghề kinh doanh được hơn 1 năm, đến nay cô gái trẻ có một sự nghiệp vững chắc với thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng.  Đặc biệt, để tri ân khách hàng tháng 10 tới, Tố Oanh sẽ tổ chức một chương trình đào tạo và off team cho 100 đại lý bao gồm các mẹ bỉm sữa, học sinh sinh viên, các chị em muốn làm chủ kinh tế. Đây là buổi vinh dah các đại lý xuất sắc của Tố Oanh, đồng thời là cơ hội để các bạn trẻ trau dồi học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước, kinh nghiệm maketing online.

Với mong muốn đem sản phẩm đến với khách hàng xa hơn rộng hơn, và tạo điều kiện cho các bà mẹ đang nuôi con nhỏ có thêm nguồn chi tiêu. Oanh chia sẻ: Ngày trước bản thân tự mày mò tìm hiểu cách bán hàng và không ít lần vấp ngã. Sau này khi có được kinh nghiệm qua suốt thời gian làm việc Tố Oanh nhìn thấy các cộng sự mới của mình thành công rất sớm, có mức thu nhập vượt trội hơn mục tiêu đặt ra. Bởi lẽ đó Oanh vẫn luôn mong muốn các chị em gái đang là học sinh, sinh viên các bà mẹ có nhiều thời gian rảnh rỗi đừng ngần ngại tâm sự & chia sẻ với Tố Oanh để có thêm nhiều cơ hội cho bản thân mình.

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Thị Tố Oanh

SĐT: 0853366886

Fb: https://www.facebook.com/to.oanhh

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