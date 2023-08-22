Trong nhịp sống bận rộn như hiện nay, rất nhiều chị em phụ nữ khó có thời gian để chăm sóc bản thân. Và tất nhiên, họ cũng không có thời gian để chăm sóc làn da của mình. Cùng với tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng và thời tiết khắc nghiệt chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề về da của bạn. Đặc biệt khi việc tuân thủ quy trình chăm sóc da cơ bản trở nên khó khăn, làn da của bạn có thể trở nên xỉn màu và thiếu sức sống. Vậy đâu là giải pháp cho tình trạng này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 7 bí quyết chăm sóc da cơ bản mà các chị em nên thực hiện mỗi ngày ở bài viết dưới đây nhé!

Việc trang điểm kéo dài hơn 8 giờ có thể gây hại cho làn da của bạn. Nếu bạn đến văn phòng với khuôn mặt trang điểm kỹ càng thì đó không phải là cách làm lành mạnh nhất. Sẽ không tốt cho sức khỏe nếu để các sản phẩm giàu hóa chất trên da trong 9-10 giờ vì các hạt trang điểm có thể tích tụ trong lỗ chân lông trên da, dẫn đến các vấn đề về da. Nếu có thể, hãy đến văn phòng mà không trang điểm và thoa một lớp kem che phủ nhẹ lên da. Điều cần thiết là phải cho làn da của bạn một chút thời gian để thở tự do. Nếu bạn quyết định không trang điểm, đừng quên rửa mặt đúng cách và dưỡng ẩm. Ngoài ra, đừng quên thoa kem chống nắng.

2. Rửa mặt sau khi trở về nhà

Ô nhiễm và các yếu tố môi trường khác có thể dẫn đến sự tích tụ bụi bẩn và tạp chất trên da. Không làm sạch da mặt đúng cách có thể dẫn đến các vấn đề về da. Hãy đầu tư vào một loại sữa rửa mặt tốt cho da mặt của bạn và tạo thói quen rửa mặt sau khi đi làm về. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ làn da khỏi những tổn thương.

3. Đừng bỏ qua kem chống nắng

Kem chống nắng là thứ không thể thiếu trong mọi quy trình chăm sóc da. Hãy nhớ bôi kem chống nắng trước khi đến văn phòng và bôi lại sau mỗi 3-4 giờ. Đừng bỏ qua kem chống nắng trong mùa mưa. Các tia có hại của mặt trời trong môi trường có thể gây hại cho bạn ngay cả trong mùa mưa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc không thoa kem chống nắng và phớt lờ các tác nhân từ môi trường có thể dẫn đến các vấn đề về da như nám và dị ứng da.

4. Ngủ đúng giấc

Dù bạn có tin hay không, thiếu ngủ là một trong những điều tồi tệ nhất bạn có thể làm với làn da của mình. Ngủ muộn và dậy sớm đi làm vào buổi sáng có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến làn da của bạn vì ban đêm là thời điểm làn da của bạn tự phục hồi một cách tự nhiên. Nếu làn da của bạn không có thời gian để phục hồi, nó có thể gây ra các vấn đề về da.

5. Áp dụng quy trình chăm sóc da ban đêm

Bạn không có thời gian để chăm sóc da vào buổi sáng? Hãy thực hiện một quy trình chăm sóc da vào buổi tối. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng làn da của bạn ở chế độ phục hồi vào ban đêm, vì vậy thói quen chăm sóc da ban đêm sẽ chỉ có lợi cho làn da của bạn. Đầu tiên, làm sạch da bằng toner và thoa kem dưỡng ban đêm, kem dưỡng ẩm cho da. Tiếp đó, hãy thoa serum lên da và dùng tay chạm nhẹ để massage mặt. Thực hiện thường xuyên để nhận thấy sự khác biệt trên làn da của bạn.

6. Tẩy tế bào chết cho da

Tẩy tế bào chết rất tốt cho làn da vì nó giúp loại bỏ sự tích tụ của da khô, giúp làn da khỏe mạnh và mịn màng. Bạn nên tẩy tế bào chết cho da 2 lần/tuần để trải nghiệm sự thay đổi của làn da. Bạn có thể sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ hoặc tẩy tế bào chết tự chế và nhẹ nhàng tẩy da chết từ từ.

7. Thử các biện pháp khắc phục không có hóa chất tại nhà

Bạn có phải chi rất nhiều tiền để được điều trị tại các thẩm mỹ viện không? Đừng! Mặc dù phương pháp điều trị này sẽ mang lại cho bạn làn da sáng tạm thời nhưng về lâu dài có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho làn da của bạn. Thay vì để họ sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có chứa hóa chất trên khuôn mặt của bạn, hãy thử sử dụng sản phẩm tự nhiên. Với rất nhiều thứ có sẵn cho làn da của bạn trong nhà bếp của bạn, tại sao phải tìm nơi khác? Bạn có thể thử dùng bột yến mạch, mật ong, nước vo gạo và nhiều biện pháp chữa trị tại nhà khác cho làn da mà không gây hại cho làn da của bạn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 bí quyết chăm sóc da cơ bản mà các chị em nên thực hiện mỗi ngày. Dù bạn bận rộn đến đâu, cũng đừng quên áp dụng những bước chăm sóc da này mỗi ngày nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.