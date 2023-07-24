5 bí quyết giữ gìn nhan sắc của người đàn bà quyến rũ nhất thế giới Angelina Jolie

Làm đẹp 24/07/2023 07:22

Khi bạn nổi tiếng là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế giới, đó cũng là áp lực đối với bạn. Thực tế, Angelina không né tránh sự già nua mà chấp nhận nó.

 

Là người phụ nữ được cho là quyến rũ nhất thế giới, Angelina cho rằng đó cung là một áp lực. Khi soi vào gương thấy mình giống mẹ tức là mình đã già đi thì cô cũng nhận ra tuổi tác nhưng cô yêu điều đó vì nó có nghĩa là cô đang sống. Angelina thấy khuyết điểm của bản thân nhưng điều quan tọng cô thấy gia đình trên khuôn mặt, thấy được tuổi của mình. Và sau phẫu thuật ngực năm 2014, Angelina Jolie ngày càng trở nên xinh đẹp quyến rũ dù tuổi tác thì không dừng lại.

Nói về việc chăm sóc sắc đẹp, Angelina nói cô đã học chăm sóc da từ lúc 11 tuổi và luôn duy trì nó, cô cũng thường xuyên dùng kem chống nắng khi ra ngoài đường, cô uống nhiều nước để dưỡng ẩm. Đặc biệt dù là một minh tinh nhưng cô lại không trang điểm cầu kỳ, cô chỉ đánh mắt đậm và môi đỏ chứ cô tiết chế không trang điểm nhiều vì sẽ giống hề.

5 bí quyết giữ gìn nhan sắc của người đàn bà quyến rũ nhất thế giới Angelina Jolie - Ảnh 1
Angelina Jolie trang điểm rất nhẹ.

1. Angelina Jolie chăm sóc da từ nhỏ

Angelina Jolie tiết lộ: ‘Tôi đã theo một bác sĩ da liễu từ năm 11 tuổi. Những điều mà tôi đã được học hỏi từ bé luôn gắn bó với tôi. Đến nay, tôi vẫn giữ cho mình thói quen đơn giản và tự nhiên nhất có thể’.

 

2. Không bao giờ bỏ qua kem chống nắng

Angelina luôn trang bị cho mình một lớp bảo vệ an toàn trước ánh nắng mặt trời, đây là chìa khóa giúp cô không bị lão hóa. Thực tế, do đã được học bài bản nên Angelina rất giỏi về việc sử dụng kem chống nắng. Cô cũng luôn nhớ việc đội mũ, điều này rất quan trọng. Angelina uống nước rất nhiều và dưỡng ẩm cho da rất tốt.

5 bí quyết giữ gìn nhan sắc của người đàn bà quyến rũ nhất thế giới Angelina Jolie - Ảnh 2
Angelina Jolie và các con của cô

3. Tiết chế khi trang điểm

Angelina từng nhiều lần chia sẻ về kĩ thuật trang điểm của mình. ‘Tôi chỉ đánh mắt đậm và môi đỏ. Tôi có những đường nét rất đầy đặn, vì vậy nếu tôi trang điểm quá nhiều, trông tôi sẽ hơi giống một chú hề’.

Angelina cũng không ngại tự trang điểm. Cô nói: ‘Tôi không muốn mình phải phụ thuộc vào chuyên gia trang điểm. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều chỉ với một chút kem che khuyết điểm cho quầng thâm của mình’.

5 bí quyết giữ gìn nhan sắc của người đàn bà quyến rũ nhất thế giới Angelina Jolie - Ảnh 3
Cách trang điểm quen thuộc của Angelina Jolie

4. Lông mày đẹp là chìa khóa dẫn đến tâm hồn

Tôi không bao giờ quên vẻ đẹp những năm 90 đầy ấn tượng của Angie, đặc biệt là cặp lông mày đậm, và điều đó cho thấy một cặp lông mày nếu được chải chuốt cẩn thận cũng có thể thay đổi bề ngoài của bạn. Vẻ đẹp tự nhiên và nội tâm chính là những yếu tố góp phần tô điểm thêm cho toàn bộ khuôn mặt, đặc biệt nếu gương mặt ấy có chút góc cạnh hoặc “dữ dội”.

5. Vẻ đẹp bên trong quan trọng hơn nhiều so với những gì trang điểm đem lại

5 bí quyết giữ gìn nhan sắc của người đàn bà quyến rũ nhất thế giới Angelina Jolie - Ảnh 4
Angelina Jolie và các con của cô

 Chúng ta hẳn học được rất nhiều điều từ Angelina. Trái tim nhân ái của cô cũng là một thứ trang sức khiến cô thật sự nổi bật; và, vâng, các cô gái hư đều có thể thay đổi để trở thành một người phụ nữ tốt. Angelina theo chủ nghĩa nhân đạo, một người bác ái và là bà mẹ của sáu đứa con. Cô cũng là một người ủng hộ thẳng thắn điều trị phòng chống ung thư dựa trên kinh nghiệm của riêng mình. Bằng tài năng, sự quan tâm giúp đỡ đến những người xung quanh, Angelina củng cố vẻ đẹp bên ngoài và thực sự trở thành một người truyền cảm hứng.

 

Choáng ngợp với bộ sưu tập túi hiệu cực đỉnh lên đến tiền tỷ của hoa hậu Thùy Tiên

Choáng ngợp với bộ sưu tập túi hiệu cực đỉnh lên đến tiền tỷ của hoa hậu Thùy Tiên

Nàng hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện cùng nhiều những mẫu túi hàng hiệu từ Dior, Gucci, Louis Vuitton,...

Xem thêm
Từ khóa:   Angelina Angelina Jolie giữ gìn nhan sắc

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da