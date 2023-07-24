5 bí quyết giữ gìn nhan sắc của người đàn bà quyến rũ nhất thế giới Angelina Jolie

Nói về việc chăm sóc sắc đẹp, Angelina nói cô đã học chăm sóc da từ lúc 11 tuổi và luôn duy trì nó, cô cũng thường xuyên dùng kem chống nắng khi ra ngoài đường, cô uống nhiều nước để dưỡng ẩm. Đặc biệt dù là một minh tinh nhưng cô lại không trang điểm cầu kỳ, cô chỉ đánh mắt đậm và môi đỏ chứ cô tiết chế không trang điểm nhiều vì sẽ giống hề.

Là người phụ nữ được cho là quyến rũ nhất thế giới, Angelina cho rằng đó cung là một áp lực. Khi soi vào gương thấy mình giống mẹ tức là mình đã già đi thì cô cũng nhận ra tuổi tác nhưng cô yêu điều đó vì nó có nghĩa là cô đang sống. Angelina thấy khuyết điểm của bản thân nhưng điều quan tọng cô thấy gia đình trên khuôn mặt, thấy được tuổi của mình. Và sau phẫu thuật ngực năm 2014, Angelina Jolie ngày càng trở nên xinh đẹp quyến rũ dù tuổi tác thì không dừng lại.

Angelina Jolie tiết lộ: ‘Tôi đã theo một bác sĩ da liễu từ năm 11 tuổi. Những điều mà tôi đã được học hỏi từ bé luôn gắn bó với tôi. Đến nay, tôi vẫn giữ cho mình thói quen đơn giản và tự nhiên nhất có thể’.

2. Không bao giờ bỏ qua kem chống nắng

Angelina luôn trang bị cho mình một lớp bảo vệ an toàn trước ánh nắng mặt trời, đây là chìa khóa giúp cô không bị lão hóa. Thực tế, do đã được học bài bản nên Angelina rất giỏi về việc sử dụng kem chống nắng. Cô cũng luôn nhớ việc đội mũ, điều này rất quan trọng. Angelina uống nước rất nhiều và dưỡng ẩm cho da rất tốt.

Angelina Jolie và các con của cô

3. Tiết chế khi trang điểm

Angelina từng nhiều lần chia sẻ về kĩ thuật trang điểm của mình. ‘Tôi chỉ đánh mắt đậm và môi đỏ. Tôi có những đường nét rất đầy đặn, vì vậy nếu tôi trang điểm quá nhiều, trông tôi sẽ hơi giống một chú hề’.

Angelina cũng không ngại tự trang điểm. Cô nói: ‘Tôi không muốn mình phải phụ thuộc vào chuyên gia trang điểm. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều chỉ với một chút kem che khuyết điểm cho quầng thâm của mình’.

Cách trang điểm quen thuộc của Angelina Jolie

4. Lông mày đẹp là chìa khóa dẫn đến tâm hồn

Tôi không bao giờ quên vẻ đẹp những năm 90 đầy ấn tượng của Angie, đặc biệt là cặp lông mày đậm, và điều đó cho thấy một cặp lông mày nếu được chải chuốt cẩn thận cũng có thể thay đổi bề ngoài của bạn. Vẻ đẹp tự nhiên và nội tâm chính là những yếu tố góp phần tô điểm thêm cho toàn bộ khuôn mặt, đặc biệt nếu gương mặt ấy có chút góc cạnh hoặc “dữ dội”.

5. Vẻ đẹp bên trong quan trọng hơn nhiều so với những gì trang điểm đem lại

Angelina Jolie và các con của cô

Chúng ta hẳn học được rất nhiều điều từ Angelina. Trái tim nhân ái của cô cũng là một thứ trang sức khiến cô thật sự nổi bật; và, vâng, các cô gái hư đều có thể thay đổi để trở thành một người phụ nữ tốt. Angelina theo chủ nghĩa nhân đạo, một người bác ái và là bà mẹ của sáu đứa con. Cô cũng là một người ủng hộ thẳng thắn điều trị phòng chống ung thư dựa trên kinh nghiệm của riêng mình. Bằng tài năng, sự quan tâm giúp đỡ đến những người xung quanh, Angelina củng cố vẻ đẹp bên ngoài và thực sự trở thành một người truyền cảm hứng.