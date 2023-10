Trồng 3 loại cây phong thủy này trong nhà không khác nào ‘máy hút tài lộc’, gia đình nhanh chóng phát tài, làm ăn phát đạt

Trồng cây hồng môn ở trước nhà giúp gia chủ cầu tài lộc, bình an. Ngoài ra cây rất phù hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Thổ, cây sẽ mang đến tài lộc và may mắn cho những người bản mệnh này.

Từ "môn" trong cây hồng môn có nghĩa là cánh cửa– thứ rất quan trọng trong văn hóa xưa. Vì vậy cây hồng môn có nghĩa là cánh cửa đỏ mở ra tương lai may mắn, hạnh phúc cho con người.

Hiện nay có 3 loại hoa hồng môn: cây đại hồng môn, trung hồng môn và tiểu hồng môn. Ba loại cây có những kích thước khác nhau từ nhỏ đến lớn. Gia chủ nên lựa chọn loại cây hồng môn phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn có thể trồng cây ở vườn trước nhà để làm cảnh hoặc trồng cây ở trong nhà.

Cây lựu: tượng trưng cho gia đình sung túc

Trồng cây lựu ở trước nhà mang ý nghĩa cầu chúc cho gia đình ngày một giàu sang sung túc, hạnh phúc, bình an. Ảnh minh họa: Internet

Như chúng ta đã biết, cây lựu có cả hoa và quả đều đẹp. Hoa lựu màu đỏ, tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn. Quả lựu màu đỏ cũng làm cho cả khu vườn nhà trở nên sinh động.

Ở Việt Nam, màu đỏ là màu tượng trưng cho điềm lành, người ta thường dùng màu đỏ để trang trí cho những dịp trọng đại như cưới hỏi, mừng thọ hoặc trong dịp đầu năm mới.

Theo phong thủy, trồng cây lựu ở trước nhà mang ý nghĩa cầu chúc cho gia đình ngày một giàu sang sung túc, hạnh phúc, bình an.

Cây hồng giòn: tượng trưng cho những điềm báo may mắn

Theo phong thủy, cây hồng giòn, có quả màu hồng tượng trưng cho điềm lành, điều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Loại cây thứ hai cũng là một loại cây rất bình thường - cây hồng giòn. Cây hồng giòn là loại cây ăn quả rất bình thường ở nông thôn. Nhưng vì sao mọi người nên trồng cây hồng giòn thay vì cây lê, cây đào hay cây cam ở trước nhà? Lý do nằm ở ý nghĩa của cây hồng giòn.

Người dân thời xưa thường kiêng kỵ trồng cây lê. Đó là vì từ đồng âm với "lê" là "li". Nếu trồng cây lê trước nhà có nghĩa là điềm xui xẻo, li tán sẽ đến với gia đình. Đây là điều không ai mong muốn xảy ra. Từ xa xưa, người ta đã kiêng trồng cây lê ở trước nhà.

Vì lý do tương tự, cây hồng giòn cũng đồng âm với màu hồng. Theo phong thủy, cây hồng giòn, có quả màu hồng tượng trưng cho điềm lành, điều may mắn. Cây hồng giòn sai trĩu quả mang đến tài lộc, bình an và hạnh phúc cho cả gia đình. Nếu chịu khó chăm bẵm cây, cây hồng sẽ ra nhiều quả vào mùa thu.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!