Novaland “phủi” trách nhiệm trong vụ án Vũ “nhôm”

Không gian sống 17/06/2019 10:38

Mặc dù các lãnh đạo của Novaland tham dự phiên toà phúc thẩm Vũ "nhôm" và 4 cựu cán bộ công an nhưng công ty cho rằng nội dung bản án phúc thẩm không có quyết định nào liên quan đến công ty và những người nội bộ.

Ngày 17/6, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa nhận được văn bản của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL; Novaland) về việc công bố bản án mà Novaland là bên có quyền nghĩa vụ liên quan và những người nội bộ của Novaland là người làm chứng. 

Trước đó, Novaland đã có văn bản số 163/2019-CV-NVLG công bố thông tin liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” được TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm từ ngày 10/6 – 13/6/2019. 

Các bị cáo trong vụ án này gồm ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Nova Bắc Nam 79, cựu Thượng tá, Phó Trưởng phòng Tổng cục V, Bộ Công an cùng 4 cựu cán bộ cấp cao của Bộ Công an. 

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Vũ "nhôm" (ngoài cùng bên phải) cùng cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, ông Bùi Thành Nhơn và con trai Bùi Cao Nhật Quân.

Theo Novaland, trong quá trình xét xử vụ án liên quan đến Vũ “nhôm”, người nội bộ của công ty gồm ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch HĐQT Novaland), ông Bùi Xuân Huy (Thành viên HĐQT Novaland) và bà Lương Thị Thu Hương (Đại diện theo pháp luật - Giám đốc Pháp lý đầu tư Novaland) tham dự phiên toà với tư cách là đại diện của các bên có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng để làm rõ các tình tiết liên quan. 

“Ngày 13/6/2019, TAND Cấp cao tại TP Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm, theo đó, nội dung bản án phúc thẩm không có bất cứ quyết định nào liên quan đến Novaland và những người nội bộ”, văn bản của Novaland nêu. 

Tại phiên xử phúc thẩm, hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tuyên y án 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Toà cũng bác kháng cáo của cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, tuyên y án 30 tháng tù. Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân cũng bị tuyên y án 36 tháng tù. 

Toà chấp nhận một phần kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm đối với cựu Phó Cục trưởng, Tổng cục V Phan Hữu Tuấn và cựu Phó cục trưởng B61 Nguyễn Hữu Bách. Theo đó, bị cáo Tuấn bị tuyên phạt 4 năm tù (giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm) và bị cáo Bách lãnh 3 năm 6 tháng tù (giảm 1 năm 6 tháng tù so với án sơ thẩm). 

Theo nội dung vụ án, Vũ "nhôm" đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức nghiệp vụ của Tổng cục để đề nghị các bộ, ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng ngàn mét vuông ở các vị trí đắc địa tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Tuy nhiên, việc cho thuê và chuyển quyền sử dụng những tài sản này thực hiện trái quy định pháp luật như không qua đấu giá, xin giảm giá và nhiều ưu đãi khác nhằm thu lợi cá nhân. Hành vi phạm tội của Vũ "nhôm" có sự giúp sức tích cực của hai cán bộ Công an Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách.

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