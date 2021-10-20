Muốn TIỀN TÀI PHẤT LÊN như 'diều gặp gió' hãy để 3 thứ này trong nhà

Không gian sống 20/10/2021 05:00

Với những vật phẩm rất dễ tìm thấy này, bạn đã có thể thu hút tài lộc vào nhà và hãy đón chờ 'cơn mưa tiền' thôi nào!

Treo chuông gió 

Chuông gió không chỉ là một vật trang trí thông thường có tác dụng giúp cho ngôi nhà của bạn thêm phần sinh động mà chúng còn được xem là một vật phẩm phong thủy sẽ mang lại vận khí, và chúng nên được treo ở vị trí cửa trước của ngôi nhà.

Khi treo chuông gió ở cửa trước, âm thanh leng keng từ chuông gió phát ra chính là nguồn năng lượng vô hình to lớn cực kỳ tốt dành cho ngôi nhà của bạn. Ngoài ra chuông gió rung sẽ như là nam châm thu hút sự chú ý, mời gọi những điều an lành, may mắn, tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý: Nếu treo ở phía Đông, phía Nam nhà nên sử dụng chuông gió làm bằng gỗ thuộc hành Mộc, treo ở phương Bắc thì dùng chuông gió kim loại thuộc hành Kim, treo ở phía Tây thì dùng chuông gió bằng gốm sứ là hợp nhất để điều tiết ngũ hành; Treo chuông ở cửa lớn nhưng tuyệt đối không nên treo ở cửa phòng ngủ hoặc phòng đọc sách, nhất là của trẻ con vì nghe âm thanh của chuống gió trong thời gian dài sẽ làm lòng người náo động, dễ khiến tâm trạng bất an, tâm tính lo lắng, ngủ không yên giấc, thiếu tập trung.

Muốn TIỀN TÀI PHẤT LÊN như 'diều gặp gió' hãy để 3 thứ này trong nhà - Ảnh 1

Âm thanh leng keng từ chuông gió phát ra sẽ thu hút tài lộc cho nhà bạn.Ảnh minh họa: Internet

Trồng cây Kim Ngân

Cây Kim Ngân được cho là thu hút sự giàu có và thịnh vượng, mang lại may mắn cho những người có nó. Cây cảnh này là tượng trưng, vì có năm lá bắt nguồn từ mỗi chi nhánh và về cơ bản đại diện cho năm yếu tố của phong thủy: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nó không chỉ cho biết thêm sự sống cho một phòng, đó là một nguyên tắc quan trọng của phong thủy, nó giúp duy trì sự cân bằng và hài hòa trong một không gian nhất định mà một yếu tố khác có thể thiếu. Điều này đã làm cho cây Kim Ngân chính là một ứng cử viên hoàn hảo cho việc thu hút tiền bằng cách đặt nó trong nhà để cân bằng các nguồn năng lượng chi phối tài chính của bạn. Và Kim Ngân chính là nhân tố bổ sung tuyệt vời cho một văn phòng, ngôi nhà phong thủy của bạn.

Đặt đồ vật phong thuỷ trong nhà

Sử dụng đồ vật phong thủy phù hợp cũng là cách thu hút tài lộc. Bạn có thể sử dụng các loại vật phẩm liên quan đến đá phù hợp với dụng thần và bố trí bên trong ngôi nhà. Điều này sẽ giúp tác động cung Tài Lộc vượng khí. Bạn có thể tham khảo một số vật phẩm như: Tỳ Hưu, Lu Thống, Đồng Điều, Thiềm Thử, Cá Chép, Heo Phong Thủy, Linh Quy.

Muốn TIỀN TÀI PHẤT LÊN như 'diều gặp gió' hãy để 3 thứ này trong nhà - Ảnh 2
Tỳ Hưu. Ảnh minh họa: Internet

(* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)

 

 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   hút tài lộc phong thuỷ vật để trong nhà hút tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 4 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 37 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 34 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản