Muốn TIỀN TÀI PHẤT LÊN như 'diều gặp gió' hãy để 3 thứ này trong nhà

Với những vật phẩm rất dễ tìm thấy này, bạn đã có thể thu hút tài lộc vào nhà và hãy đón chờ 'cơn mưa tiền' thôi nào!

Treo chuông gió Chuông gió không chỉ là một vật trang trí thông thường có tác dụng giúp cho ngôi nhà của bạn thêm phần sinh động mà chúng còn được xem là một vật phẩm phong thủy sẽ mang lại vận khí, và chúng nên được treo ở vị trí cửa trước của ngôi nhà.

Khi treo chuông gió ở cửa trước, âm thanh leng keng từ chuông gió phát ra chính là nguồn năng lượng vô hình to lớn cực kỳ tốt dành cho ngôi nhà của bạn. Ngoài ra chuông gió rung sẽ như là nam châm thu hút sự chú ý, mời gọi những điều an lành, may mắn, tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý: Nếu treo ở phía Đông, phía Nam nhà nên sử dụng chuông gió làm bằng gỗ thuộc hành Mộc, treo ở phương Bắc thì dùng chuông gió kim loại thuộc hành Kim, treo ở phía Tây thì dùng chuông gió bằng gốm sứ là hợp nhất để điều tiết ngũ hành; Treo chuông ở cửa lớn nhưng tuyệt đối không nên treo ở cửa phòng ngủ hoặc phòng đọc sách, nhất là của trẻ con vì nghe âm thanh của chuống gió trong thời gian dài sẽ làm lòng người náo động, dễ khiến tâm trạng bất an, tâm tính lo lắng, ngủ không yên giấc, thiếu tập trung.

Âm thanh leng keng từ chuông gió phát ra sẽ thu hút tài lộc cho nhà bạn.Ảnh minh họa: Internet Trồng cây Kim Ngân Cây Kim Ngân được cho là thu hút sự giàu có và thịnh vượng, mang lại may mắn cho những người có nó. Cây cảnh này là tượng trưng, vì có năm lá bắt nguồn từ mỗi chi nhánh và về cơ bản đại diện cho năm yếu tố của phong thủy: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nó không chỉ cho biết thêm sự sống cho một phòng, đó là một nguyên tắc quan trọng của phong thủy, nó giúp duy trì sự cân bằng và hài hòa trong một không gian nhất định mà một yếu tố khác có thể thiếu. Điều này đã làm cho cây Kim Ngân chính là một ứng cử viên hoàn hảo cho việc thu hút tiền bằng cách đặt nó trong nhà để cân bằng các nguồn năng lượng chi phối tài chính của bạn. Và Kim Ngân chính là nhân tố bổ sung tuyệt vời cho một văn phòng, ngôi nhà phong thủy của bạn. Đặt đồ vật phong thuỷ trong nhà Sử dụng đồ vật phong thủy phù hợp cũng là cách thu hút tài lộc. Bạn có thể sử dụng các loại vật phẩm liên quan đến đá phù hợp với dụng thần và bố trí bên trong ngôi nhà. Điều này sẽ giúp tác động cung Tài Lộc vượng khí. Bạn có thể tham khảo một số vật phẩm như: Tỳ Hưu, Lu Thống, Đồng Điều, Thiềm Thử, Cá Chép, Heo Phong Thủy, Linh Quy. Tỳ Hưu. Ảnh minh họa: Internet (* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)

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