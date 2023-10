Muốn TIỀN TÀI PHẤT LÊN như 'diều gặp gió' hãy để 3 thứ này trong nhà

Khi treo chuông gió ở cửa trước, âm thanh leng keng từ chuông gió phát ra chính là nguồn năng lượng vô hình to lớn cực kỳ tốt dành cho ngôi nhà của bạn. Ngoài ra chuông gió rung sẽ như là nam châm thu hút sự chú ý, mời gọi những điều an lành, may mắn, tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý: Nếu treo ở phía Đông, phía Nam nhà nên sử dụng chuông gió làm bằng gỗ thuộc hành Mộc, treo ở phương Bắc thì dùng chuông gió kim loại thuộc hành Kim, treo ở phía Tây thì dùng chuông gió bằng gốm sứ là hợp nhất để điều tiết ngũ hành; Treo chuông ở cửa lớn nhưng tuyệt đối không nên treo ở cửa phòng ngủ hoặc phòng đọc sách, nhất là của trẻ con vì nghe âm thanh của chuống gió trong thời gian dài sẽ làm lòng người náo động, dễ khiến tâm trạng bất an, tâm tính lo lắng, ngủ không yên giấc, thiếu tập trung.