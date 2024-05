Đêm nào đi ngủ cũng bật điều hòa 28 - 29 độ C, có thật sự tiết kiệm điện? Chuyên gia tiết lộ điều bất ngờ cho bạn

Lợi ích khi ngủ điều hòa. Ảnh: Internet

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, việc đắp chăn ngủ trong môi trường điều hoà có thể hỗ trợ quá trình giải độc, hỗ trợ điều trị các rối loạn do chấn thương, các bệnh đau mãn tính, các bệnh liên quan đến thần kinh và cải thiện tâm trạng cho người bị trầm cảm.

Những người mới hồi phục sau phẫu thuật, gặp các vấn đề về tim mạch, có vấn đề về kiểm soát nhiệt độ cơ thế không nên sử dụng chăn trừ khi được sự cho phép của bác sĩ.

Đêm ngủ để điều hoà 28 - 29 độ C có tiết kiệm điện?

Theo các chuyên gia, máy điều hòa nhiệt độ sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi nhiệt độ môi trường ngoài trời dưới 48 độ C và nhiệt độ trong phòng từ 19 độ C trở lên. Để tiết kiệm năng lượng, nên duy trì nhiệt độ phòng chỉ cao hơn nhiệt độ ngoài trời từ 6 đến 10 độ C. Về việc tiết kiệm điện khi ngủ đêm, nếu để nhiệt độ điều hòa ở 28-29 độ C, bạn sẽ tiết kiệm được điện năng.

Khi nhiệt độ bên ngoài là 40 độ C, nên thiết lập điều hòa ở 30 độ C để đảm bảo mát mẻ và tiết kiệm điện. Trái lại, nếu để ở 25 độ C, máy điều hòa sẽ phải chạy với công suất tối đa, dẫn đến tiêu thụ nhiều điện hơn. Nếu nhiệt độ ngoài trời khoảng 30 - 35 độ C, nhiệt độ lý tưởng cho điều hòa là 25 - 28 độ C. Đặt ở 30 độ C có thể gây ra việc cục nóng bật tắt liên tục, tiêu tốn nhiều điện năng mỗi khi khởi động lại.

Sử dụng điều hòa đúng cách. Ảnh: Internet

Để đảm bảo sức khỏe, khi ngủ nên sử dụng chế độ sleep (ngủ đêm) trên điều hòa. Chế độ này sẽ tự động tăng nhiệt độ lên 1 độ C sau khoảng 30 phút đến 1 tiếng, và tiếp tục tăng thêm 1 độ C nữa, giữ ổn định nhiệt độ để tránh cảm giác quá lạnh vào ban đêm, giúp bạn ngủ ngon mà không quá nóng hoặc lạnh.

Nghĩa là, khi đi ngủ bạn có thể thiết lập nhiệt độ điều hòa ở 26 độ C và bật chế độ sleep. Sau nửa tiếng đến 1 tiếng, nhiệt độ sẽ tự động tăng lên 27 độ C, và sau 2 tiếng sẽ tăng lên 28 độ C. Chế độ này giúp tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với cơ thể khi bạn đã chìm vào giấc ngủ, từ đó giúp bạn có một giấc ngủ sâu hơn và tiết kiệm điện năng hiệu quả.

Sử dụng điều hòa đúng cách

Để đảm bảo sức khỏe, người dùng, đặc biệt là trẻ em cần duy trì nhiệt độ phòng (đo bằng nhiệt kế phòng) ở mức 26-27 độ C. Trẻ em có hệ miễn dịch yếu nên chỉ sử dụng máy lạnh trong 2-3 giờ, sau đó dừng khoảng 30 phút rồi mở lại. Không để luồng gió thổi trực tiếp vào cơ thể.

Khi mới đi từ ngoài trời nắng vào phòng, nên có thời gian thích nghi khoảng 5 phút rồi mới bật máy lạnh, tránh việc chênh lệch nhiệt độ sẽ dễ làm mắc bệnh. Khi rời khỏi phòng máy lạnh nên tắt khoảng 20-30 phút mới ra ngoài.

Lưu ý khi dùng điều hòa. Ảnh: Internet

Ngoài ra, bạn cũng nên vệ sinh máy điều hòa định kỳ để tránh vi khuẩn, nấm mốc. Mở cửa sổ thường xuyên để không khí lưu thông, tránh vi khuẩn sinh sôi trong phòng kín. Chế độ dinh dưỡng đầy đủ, uống đủ nước, ăn nhiều trái cây, rau xanh... cũng giúp tăng sức đề kháng.

Tránh việc sử dụng điều hòa nhiệt độ thấp trong thời gian dài, kéo dài nhiều ngày vì dễ làm niêm mạc đường thở bị khô, dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh lý đường hô hấp, ví dụ viêm xoang, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn... Khi có triệu chứng bệnh đường hô hấp thì cần thăm khám bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.