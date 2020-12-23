Dự án Viva Plaza “bất động”: Chủ đầu tư đùn đẩy, dân lành lao đao?

Những khách hàng này cho biết, vào tháng 3/2019, ông Trần Bình Long, chức vụ ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh thời điểm đó là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Vinaland đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng. Theo đó, khách hàng đã đóng được từ 40% đến 70% giá trị của HĐ.

Mới đây, hàng chục khách hàng tiếp tục giăng băng rôn với nội dung cầu cứu chính quyền vào cuộc cứu giúp hàng trăm người dân đã mua căn hộ ở dự án Saigon Shouth Plaza (trước đây là dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư Vinaland Tower và nay đổi tên thành Viva Plaza) do Công ty CP Bất Động sản Việt Nam (Vinaland) làm chủ đầu tư.

Chị Diễm các cấp nhanh chóng can thiệp, giúp đỡ

Đơn cử như trường hợp của chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). Trong đơn kêu cứu đến các cơ quan báo chí chị cho biết, “tôi bắt đầu mua căn hộ Saigon Shouth Plaza với mã căn V15-05 từ năm 2018 và ký hợp đồng mua bán vào ngày 20-3-2019. Giá trị căn hộ 1.104.900.750đ, tôi đã thanh toán đúng tiến độ tổng cộng 40%, tương đương 441.961.225đ, tuy nhiên khoảng tháng 9-2019 thì dự án dừng thi công với lý do tranh chấp nội bộ của chủ đầu tư.

Nay đến hạn giao nhà theo hợp đồng, nhưng dự án vẫn dậm chân tại chỗ, chủ đầu tư đại diện là ông Trần Minh Hoàng phủ nhận hợp đồng mua bán này và cho rằng không có giá trị pháp lý”.

Giấy chuyển tiền đợt 2+3 mua căn hộ của chị Diễm vào tài khoản công ty Vinaland

Chị Diễm còn chia sẻ, mẹ chị bị bệnh suy thận thời kỳ cuối, điều trị rất tốn kém, chị phải thuê nhà tại TP.HCM để chữa trị cho mẹ. Hàng tháng riêng tiền chữa trị cho mẹ, tiền thuê nhà, tiền trả lãi vay ngân hàng để góp mua nhà đã hết khoảng 22.000.000đ, chưa tính đến phí sinh hoạt. “Sự vô trách nhiệm và phủ nhận của chủ đầu tư, dẫn đến nguy cơ mất trắng tài sản. Đẩy chúng tôi vào cuộc sống khó khăn, nợ chồng chất”, chị Diễm chua xót.

Hợp đồng mua bán căn hộ giữa chị Diễm và Vinaland

Không chỉ trường hợp chị Diễm mà hàng trăm khách hàng đã ký HĐ cũng hoang mang, liệu họ có được bàn giao nhà? Liệu tiền có nguy cơ bị mất trắng? Bây giờ họ phải làm gì để đòi quyền lợi?

Ông Nguyễn Công Chính, đại diện nhóm khách hàng bức xúc, mới đây ông Trần Minh Hoàng – người nhận là Chủ tịch HĐQT của Vinaland cho rằng toàn bộ hợp đồng mà khách hàng ký với chủ đầu tư hồi tháng 3/2019 về mua bán nhà hình thành trong tương lai đều không có giá trị. Ông Hoàng cũng nhiều lần khẳng định không có chuyện khách hàng ký hợp đồng với công ty và chuyển tiền vào tài khoản của công ty.

Trả lời phóng viên ông Hoàng thừa nhận, trong thời điểm đó tài khoản công ty có nhận một số tiền lớn chuyển vào. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi ông có biết số tiền đó của ai, được chi vào mục đích gì thì ông Hoàng nói không biết.

“Thời điểm đó, trong tài khoản công ty ghi nhận đã có một số tiền lớn chuyển vào, tuy nhiên có phải của khách hàng hay không tôi không biết. Tôi cũng không biết công ty chi vào khoản nào vì công ty chi rất nhiều khoản, bằng nhiều nguồn khác nhau. Đến thời điểm hiện nay ông Long không bàn giao sổ sách và hằng năm ĐHĐCĐ không thông qua việc thu chi nên tôi không nắm được”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Ông Hoàng cho biết thêm, từ khi thành lập công ty đến nay ông luôn là CT HĐQT, ông Long giữ chức vụ CT HĐQT là do làm giấy tờ và con dấu giả. Theo đó, ông Hoàng không hề biết việc ký kết hợp đồng mua bán giữa công ty với khách hàng, nếu có việc này thì hợp đồng cũng vô hiệu, không đúng pháp luật.

Ông Hoàng cũng cho rằng, nếu khách hàng có ký hợp đồng với ông Long và công ty phân phối thì đi tìm họ mà đòi tiền, chứ không liên quan đến công ty. “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rà soát, nếu có chuyện tiền của khách hàng chuyển vào tài khoản công ty, thì chúng tôi sẽ liên lạc trả lại”, ông Hoàng cho biết.

Trong khi đó, ông Trần Bình Long - CT HĐQT giai đoạn đó thừa nhận Vinaland đã ký hợp đồng với rất nhiều khách hàng và đã thu số tiền gần 200 tỷ đồng chuyển vào số tài khoản của công ty. Số tiền này được ĐHĐCĐ thông qua cho phép ông Long chi trả cho các đối tác cũng như nộp thuế thửa đất vào ngân sách nhà nước.

Được biết, mới đây chủ đầu tư còn ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm căn hộ chung cư Vava Plaza với đối tác. Khi phóng viên hỏi, liệu như vậy có nguy cơ là bán một căn hộ cho 2 khách hàng? Ông Hoàng cho rằng, không hề có chuyện đó, bởi trước đây công ty chưa hề ký kết hợp tác phân phối với đơn vị nào, và cũng chưa hề ký kết hợp đồng nào với khách hàng.

Sự hoang mang và bất an của khách hàng là hoàn toàn có cơ sở, bởi nay là CT HĐQT nhưng ông Hoàng không hề biết đã từng có việc ký kết hợp đồng mua bán giữa công ty với khách hàng. Số tiền khách hàng thanh toán chuyển khoản vào tài khoản công ty ông Hoàng cũng không biết từ nguồn nào? Dư luận thắc mắc, ông Hoàng liệu có phải là “thuyền trưởng” của công ty hay không? Khi người dân mua nhà đang đồng loạt kêu cứu chính quyền thì công ty “bắt tay” với một công ty khác để phân phối dự án này, liệu có đúng pháp luật?