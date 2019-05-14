Đồng Nai cảnh báo người dân về dự án “Ali Mega Xuân Lộc” của Địa ốc Alibaba 

Công ty CP Địa ốc Alibaba đã rao bán tràn lan trên mạng internet về dự án “Ali Mega Xuân Lộc”, thế nhưng UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai lại khẳng định chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với dự án này.

Ngày 14/5, bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho hay, cơ quan này vừa ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và cảnh báo người dân về thông tin dự án “Ali Mega Xuân Lộc” của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Thời gian qua, Công ty CP Địa ốc Alibaba rao bán dự án đất nền “Ali Mega Xuân Lộc” trên các trang mạng internet, qua công tác nắm thông tin UBND huyện Xuân Lộc khẳng định hiện nay huyện chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với dự án này.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng chưa ban hành quyết định nào liên quan đến việc thoả thuận địa điểm, chấp thuận đầu tư cho Công ty CP Địa ốc Alibaba thuê đất để thực hiện dự án Ali Mega Xuân Lộc và các dự án đất ở tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Sau huyện Long Thành, đến lượt UBND huyện Xuân Lộc cảnh báo người dân về dự án "ma" của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Theo UBND huyện Xuân Lộc, việc Công ty CP Địa ốc Alibaba quảng cáo trên mạng về bán nền đất dự án tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc là sai sự thật. Để tránh thiệt hại và đảm bảo quyền lợi của người dân, UBND huyện Xuân Lộc yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức biết.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc giao các phòng ban tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về việc Địa ốc Alibaba quảng bá bán đất nền dự án sai sự thật trên địa bàn huyện. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc rao bán đất nền của Địa ốc Alibaba trên địa bàn huyện để tham mưu xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, UBND huyện Long Thành cũng đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chi đạo cơ quan công an điều tra, xác minh giao dịch đất nền với hàng loạt dự án đất nền của công ty CP Địa ốc Alibaba. Mặc dù không được cấp phép thực hiện bất cứ dự án nào trên địa bàn huyện nhưng doanh nghiệp này vẫn rầm rộ rao bán 21 dự án đất nền “chui” tại các xã như Phước Bình, Long Phước, An Phước.

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