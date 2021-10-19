Cách hóa giải hướng nhà phạm Thái Tuế giúp gia đạo yên ấm, tài lộc ùn ùn đến - Removed

Để hóa giải khi hướng nhà phạm Thái Tuế, gia chủ có thể tham khảo những biện pháp sau.

Còn trong phong thủy Thái Tuế có ảnh hưởng rất lớn và những ảnh hưởng đó lại là không tốt,khi Thái tuế bay đến ngay hướng nhà ta đang ở. Sẽ sinh ra biết bao nhiêu chuyện như thị phi, kiện tụng, tranh chấp, tiểu nhân,tai ương… Mà ta thường gọi là gặp thời vận xấu,mà ít ai ngờ là hướng nhà mình đang ở gặp phải Thái Tuế sát.

Để hóa giải khi hướng nhà phạm Thái Tuế, gia chủ có thể tham khảo những biện pháp sau.

Ảnh minh họa: Internet

Treo gương bát quái



Về cơ bản, có rất nhiều cách để hóa giải Thái Tuế được nhiều người sử dụng như: thay đổi cách ăn mặc, đeo trang sức, thay đổi phương vị trong nhà…

Trong trường hợp gặp Thái Tuế sát, bạn chỉ cần gương bát quái trước cửa chính là có tác dụng hóa giải Thái Tuế sát.

Tuy nhiên, gương bát quái không phải lúc nào cũng có tác dụng khi ta mua từ tiệm về để dùng. Bạn cần đem đến chùa nhờ làm thủ tục "Khai quang điểm nhã" cho bát quái thì sử dụng mới có hiệu quả.

Dùng tiền xu áp tuế hóa giải

Trong đó, dùng tiền áp tuế phong thủy để hóa giải cũng là một cách làm đem lại hiệu quả cao.



Cách sử dụng: Lấy dây ruy băng đỏ hay chỉ đỏ cột tiền áp tuế lại và treo ở vị trí mình thường thấy, hoặc bỏ trong bóp/ví, hoặc treo trước cửa chính trong nhà.



Theo Ngũ hành, dây đỏ tượng trưng cho Hỏa, tiền áp tuế tượng trưng cho Kim, Hỏa khắc Kim. Tuy nhiên, đừng ngại dây đỏ là Hoả khắc Kim, vì màu đỏ là tượng trưng cho năng lượng Dương mạnh nhất trong các màu nên nó sẽ kích hoạt tính Dương cho vật phẩm phong thủy (tiền xu áp tuế) rất hiệu nghiệm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-hoa-giai-huong-nha-pham-thai-tue-giup-gia-dao-yen-am-tai-loc-un-un-den-431765.html