Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ việc trục lợi tại các dự án nhà ở xã hội

Không gian sống 18/04/2019 19:39

Trước thông tin “cò” đất, sàn giao dịch bất động sản môi giới mua bán suất nhà ở xã hội với mức chênh lệch hàng trăm triệu đồng tại một số dự án nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng vừa có công văn yêu cầu làm rõ. 

Bộ Xây dựng vừa có công văn yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra thông tin về việc mua bán nhà ở xã hội tại một số dự án trên địa bàn với số tiển chênh lệch hàng trăm triệu đồng. 

Hai dự án xuất hiện tình trạng “cò” đất, sàn giao dịch bất động sản môi giới mua bán suất nhà ở xã hội như báo chí phản ánh là dự án Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, quận Từ Liêm) do Tập đoàn Capital House làm chủ đầu tư và dự án nhà ở xã hội 282 Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) do Tổng Cục Hậu cần - Bộ Công an làm chủ đầu tư. 

Tại các dự án này, người mua bỏ hàng chục triệu đồng chi phí để được hướng dẫn, hỗ trợ làm hồ sơ, thậm chí cam kết sẽ có suất mua nhà ở xã hội. Đối với trường hợp mua lại thì số tiền chênh lệch so với giá gốc người mua phải trả cho mỗi căn hộ lên đến 400 triệu đồng, tương ứng từ 4 – 6 triệu đồng/m2. 

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Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra thông tin trục lợi từ dự án nhà ở xã hội. 

Theo Bộ Xây dựng, quy định về điều kiện, thủ tục mua nhà ở xã hội đã thể hiện rõ trong Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Thông tư 21/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, những hành vi trục lợi như nói trên là trái với quy định pháp luật. Do vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các sở, ban ngành kiểm tra giao dịch tại các dự án nhà ở xã hội như phản ánh. 

Đồng thời, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật (nếu có) theo thẩm quyền. UBND TP. Hà Nội phải báo cáo kết quả kiểm tra, biện pháp chấn chỉnh và xử lý vi phạm về Bộ Xây dựng trước ngày 30/4/2019. 

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã có văn bản yêu cầu Hợp tác xã Gia Phú, chủ đầu tư chung cư nhà ở xã hội First Home Thạnh Lộc (phường Thạnh Lộc, quận 12) thu hồi một số căn hộ bán sai đối tượng. Đây là những người đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ chính sách về nhà ở và được Hợp tác xã Gia Phú giải quyết cho mua căn hộ tại chung cư. Tuy nhiên, sau đó các hộ này đã chuyển nhượng hoặc cho thuê không đúng đối tượng. 

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