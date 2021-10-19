3 cách đeo nhẫn giúp hội chị em nâng cao tài vận, hút tài lộc, vượng nhân duyên - Removed

Không gian sống 19/10/2021 06:00

Nhiều người không biết rằng đeo nhẫn kiểu này sẽ đại diện cho vận may, quý nhân, quan hệ xã giao và số đào hoa.

Đeo nhẫn ngón tay cái - vượng tài lộc

3 cách đeo nhẫn giúp hội chị em nâng cao tài vận, hút tài lộc, vượng nhân duyên - Removed - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đeo nhẫn ngón cái tượng trưng cho Phúc Thọ an khang, Vinh Lộc lâu dài, thích hợp với người lớn tuổi, đặc biệt là nam mệnh. Thế nhưng đeo nhẫn tốt ngón cái nhất đeo tay trái, đeo trên tay phải dễ dàng giảm phúc, ngoài ra còn dễ làm nhẫn bị hư hao hỏng hóc do tay phải thường xuyên vận động, làm việc.

 

Kiểu dáng nhẫn ngón cái là điểm nên lưu ý, nữ mệnh có thể đeo kiểu mảnh khảnh tinh xảo, thể hiện sự độc lập, tự chủ của bản thân. Nam mệnh đeo nhẫn ngọc thạch, mang vẻ quyền thế, có khí chất.

 

Đeo nhẫn ngón áp út - vượng tình duyên

 

3 cách đeo nhẫn giúp hội chị em nâng cao tài vận, hút tài lộc, vượng nhân duyên - Removed - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người muốn mời tài lộc, bất luận là Chính Tài hay Thiên Tài thì phải chú ý vị trí đeo nhẫn. Đeo nhẫn ở ngón áp út sẽ giúp bạn tụ tài, tài vận rất vượng, vận may cũng từ từ tốt lên, xua đuổi tiểu nhân, phòng trừ tà ác, trăm sự đều như ý, vạn sự đều hanh thông.

 

Thông thường rất ít người đeo nhẫn ở ngón út mà không biết rằng ngón út đại diện cho vận may, quý nhân, quan hệ xã giao và số đào hoa. Nếu muốn hài hòa trong mói quan hệ với người khác, đi đâu cũng được giúp đỡ, nhân duyên vận tiến triển thì nên đeo nhẫn ở ngon này.

 

Đeo nhẫn ngón chỏ - thăng quan tiến chức

 

3 cách đeo nhẫn giúp hội chị em nâng cao tài vận, hút tài lộc, vượng nhân duyên - Removed - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngón tay trỏ đại diện cho vận trình quan lộc, sự nghiệp, học nghiệp. Nếu hi vọng các phương diện này ngày càng tốt đẹp thì đeo nhẫn ở ngón trỏ, không những có lợi về công việc, dễ thăng quan tiến chức, học tập tiến bộ, thi cử đỗ đạt mà còn khai thông bế tắc trong mọi sự việc.

 

Nhẫn ngón chỏ nên chọn hình dáng lập thể chắc chắn, vững vàng, có tạo hình đặc biệt, thu hút, công nghệ tinh xảo, giá trị cao để thu hút ánh nhìn thưởng thức của những người xung quanh, đồng thời như một lời giới thiệu ngầm về bản thân.

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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