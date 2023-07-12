Xúc động cuộc gọi của Jun Phạm ở hậu trường trước khi bố qua đời: Từng lời căn dặn đau xót tận tâm can!

Hậu trường 12/07/2023 14:22

Bố của Jun Phạm đã qua đời được gần 1 tháng, khi nghe lại cuộc gọi của nam ca sĩ và bố trong hậu trường khiến khán giả vô cùng xúc động.

Sáng ngày 13/6, cả showbiz Việt nhận tin dữ - bố ruột nam ca sĩ Jun Phạm qua đời. Trên Facebook cá nhân, nam ca sĩ đau buồn cho biết mong muốn giữ kín tang sự vì không muốn mọi người bận lòng nhưng biết rằng rất nhiều anh chị em bạn bè biết và thương Bố Thu nên có thể đến đưa tiễn vào ngày tang cuối cùng này. Bên dưới cộng đồng mạng cùng nhiều đồng nghiệp để lại lời chia buồn đầy xúc động cho nam ca sĩ. 

Xúc động cuộc gọi của Jun Phạm ở hậu trường trước khi bố qua đời: Từng lời căn dặn đau xót tận tâm can! - Ảnh 1
Jun Phạm tiều tụy trong lễ tang của bố

Sau nhiều ngày chịu tang, Jun Phạm đã trở lại công việc. Dù chưa thể nguôi ngoai sau nỗi đau mất người thân nhất, nhưng Jun Phạm luôn cố gắng hoàn thành công việc và mang đến cho khán giả nhiều sản phẩm nghệ thuật chất lượng. 

Mới đây, trong chương trình La Cà Hát Ca, khán giả chú ý đến khoảnh khắc trong hậu trường của ca sĩ Jun Phạm. Theo đó, tranh thủ thời gian rảnh trước khi ghi hình, Jun Phạm ân cần gọi điện để hỏi thăm sức khoẻ của bố đẻ. Được biết đây là tập ghi hình trước khi bố của thành viên 365 qua đời. Chính vì vậy khi nghe những lời mà Jun Phạm nói với bố, ai nấy đều không nén nổi xúc động,

Xúc động cuộc gọi của Jun Phạm ở hậu trường trước khi bố qua đời: Từng lời căn dặn đau xót tận tâm can! - Ảnh 2
Cuộc gọi xúc động của nam ca sĩ 

Nam ca sĩ đã dặn dò bố ăn uống, nghỉ ngơi trong những ngày con trai vắng nhà. Giọng ca Bống Bống Bang Bang ân cần dặn bố: "Bố phải chia nhỏ thức ăn, không ăn thì cồn cào. Có món tự nhiên mua, mua về cái ăn không được". 

Trong đoạn clip, dù tình trạng sức khoẻ đang không tốt nhưng bố của Jun Phạm liên tục quan tâm công việc và thể hiện sự mong chờ con trai trở về nhà. Trong cuộc gọi này, Jun Phạm cũng cho biết kết thúc chuyến công tác vào hôm sau sẽ đến thăm bố ngay: "Mai con quay xong chắc ngày mốt con về, trưa con đi xe về luôn. Có gì ngày đó con về con gọi xong con qua chơi với bố". 

Lắng nghe lời hứa của nam ca sĩ, khán giả không nén nổi xót xa bởi từ nay, anh sẽ không thể ghé thăm và trò chuyện cùng bố được nữa. 

Xúc động cuộc gọi của Jun Phạm ở hậu trường trước khi bố qua đời: Từng lời căn dặn đau xót tận tâm can! - Ảnh 3

Xúc động cuộc gọi của Jun Phạm ở hậu trường trước khi bố qua đời: Từng lời căn dặn đau xót tận tâm can! - Ảnh 4
 Bố là người đồng hành, chăm chút và ở bên nam ca sĩ sau khi mẹ qua đời

Được biết, năm Jun Phạm 18 tuổi, mẹ không may qua đời. tại thời điểm đó, bố nam ca sĩ một mình "gà trống nuôi con". Trong những năm trở lại đây, nam ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho thân phụ. Gần đây nhất, Jun Phạm cho ra mắt series ''Đi thôi bố ơi!'' có sự tham gia của Bố Thu khiến nhiều khán giả xúc động bởi những thước phim chân thực, lột tả tình cảm bố con bình dị nhưng sâu sắc. 

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