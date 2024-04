Vbiz đón thêm 'cô dâu tháng 4' Cao Thiên Trang về chung một nhà với ông xã doanh nhân sau nhiều năm hẹn hò

Chân dài sinh năm 1993 cũng hé lộ khách mời đầu tiên xác nhận tham gia hôn lễ chính là diễn viên Lương Mạnh Hải. Cả hai có mối quan hệ thân thiết khi Cao Thiên Trang tham gia bộ phim Hoa hậu giang hồ do Lương Mạnh Hải làm đạo diễn.

Trước đó, ngày 7/1, Cao Thiên Trang gây bất ngờ khi khoe hình ảnh được ông xã cầu hôn kèm dòng trạng thái: "I said Yes". Cô công khai có người yêu vào năm 2021. Trong một lần hiếm hoi khoe ảnh cùng bạn trai, người đẹp viết: "Tôi gầy hơn người yêu tôi, nhưng tôi ăn nhiều ngang anh ấy. Đó là lý do tôi chạy bộ 2 tháng nay nhưng mỡ trong cơ thể của tôi vẫn tăng đều đặn. Tất cả là tại anh ta!".

Bạn đời của Cao Thiên Trang tên Tiến, hơn cô một tuổi và làm công việc kinh doanh

Bạn trai nữ người mẫu sống hướng nội, ít nói, không giỏi thể hiện tình cảm nhưng biết cách chăm sóc cô những từ những điều nhỏ nhất và luôn ủng hộ cô theo cách riêng

Cao Thiên Trang là gương mặt quen thuộc trong làng mẫu Việt. Người đẹp từng gây ấn tượng mạnh tại Vietnam's Next Top Model 2012. Sau khoảng thời gian 10 năm hoạt động trong vai trò người mẫu, Cao Thiên Trang bất ngờ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.