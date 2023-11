Theo HĐXX, quan hệ tranh chấp trong vụ án là đòi tài sản chứ không phải là tranh chấp hợp đồng cho vay. Do đó, nguyên đơn phải chứng minh được mình là chủ sở hữu tài sản cho vay và có giao tiền cho người vay.

Về việc bà Trang khẳng định cầm tiền, trực tiếp đưa cho Thùy Tiên nhưng không ký tên trên biên bản xác nhận nợ mà nhờ ông Trọng đứng tên, HĐXX cho rằng nguyên đơn không chứng minh được có việc giao nhận tiền. Trong khi ông Trọng khai không quen biết Thùy Tiên, chỉ ký tên trên giấy cho vay giúp bà Trang. Ông không đưa tiền cho bà Trang cũng như không chứng kiến việc bà Trang đưa tiền cho Thùy Tiên. Do đó, việc Trang đòi Tiên trả 1,5 tỷ là không có căn cứ.

Tòa cấp phúc thẩm cũng cho rằng việc nguyên đơn buộc bị đơn phải bồi thường và xin lỗi do xúc phạm danh dự, uy tín là không có căn cứ.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay lập tức, đồng nghĩa với việc Thùy Tiên chính thức thắng kiện.

Nàng hậu được minh oan sau chuỗi ồn ào vì 1,5 tỷ

Ngay sau khi nàng hậu được "minh oan", bà Teresa - phó chủ tịch Miss Grand International, đã có ngay bài đăng chúc mừng với nội dung: "Congratulations, glad to see you happy. Stay peaceful forever". (Tạm dịch: Chúc mừng, rất vui khi thấy bạn hạnh phúc, bình yên). Đồng thời tag thẳng tài khoản instagram cá nhân của Thùy Tiên để chúc mừng.

Bài đăng chúc mừng của bà Teresa

Được biết, trước đó, cả bà Teresa và ông Nawat đều lần lượt hủy theo dõi nàng hậu trên MXH. Nguyên nhân dẫn đến việc hủy theo dõi này được cho bắt nguồn từ việc Thuỳ Tiên liên tục tham gia những lịch trình cá nhân, không góp mặt vào các sự kiện của Miss Grand International 2023 khi cuộc thi đang được tổ chức tại Việt Nam. Tháng 6/2023, Thuỳ Tiên lỡ tay gỡ danh hiệu Miss Grand International 2021 trên "profile" cá nhân càng khiến khúc mắc giữa đôi bên thêm gay gắt.

Đến hiện tại, dù đăng bài chúc mừng, song bà Teresa vẫn chưa theo dõi lại "con gái cưng" trên Instagram. Dù vậy, động thái lần này đã xoá tan tin đồn rạn nứt về mối quan hệ của bà Teresa và Miss Grand International 2021.