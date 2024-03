Tùng Yuki - 'Ông bố quốc dân' trên màn ảnh Việt nhưng ngoài đời là vệ sĩ lừng danh, được Mỹ Tâm ưu ái gọi bằng bố

Với gương mặt vừa phúc hậu, ấm áp, vừa nghiêm nghị, từng trải, Tùng Yuki thường được "chọn mặt gửi vàng" cho vai ông bố hết lòng yêu thương con trong các bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, Cho một tình yêu, Vừa đi vừa khóc... Vì thế, nhiều khán giả đã yêu mến gọi ông là "ông bố quốc dân"của màn ảnh Việt.

Ngoài phim ảnh, Tùng Yuki còn có công việc chính là vệ sĩ cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước và không ít nghệ sĩ nước ngoài khi đến Việt Nam. Ông từng trực tiếp chỉ huy, bảo vệ cho nhiều ngôi sao đình đám trong và ngoài nước như Mỹ Tâm, Trường Giang - Nhã Phương, Lâm Tâm Như, Cổ Thiên Lạc, SNSD, Jang Dong Gun, So Ji Sub, CL (2NE1)... Gần đây, Tùng Yuki gây chú ý khi tháp tùng, đảm bảo an ninh cho nhóm nhạc đình đám BLACKPINK khi 4 cô gái đặt chân đến Việt Nam biểu diễn.