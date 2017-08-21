Tuấn Hưng xúc động chia sẻ ảnh chụp lúc nhỏ cùng bố: Sự thật phía sau

Lời chia sẻ của Tuấn Hưng dành cho bố trên trang facebook cá nhân đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân mạng.

Nam ca sĩ Tuấn Hưng khiến dư luận chú ý khi bất ngờ viết những lời xúc động gửi bố kèm hình ảnh lúc nhỏ của nam ca sĩ. Khán giả khá ngạc nhiên khi giọng ca Nắm lấy tay anh có nhiều nét giống y hệt bố mình. Tuấn Hưng viết: “Ngày đó còn bé xíu xiu. Bây giờ đã thành ông bố của 2 con rồi. Phải nói, tất cả những gì con có được như hôm nay đó chính là nhờ sự nghiêm khắc, khắt khe dạy bảo của bố. Đó là sự cần thiết. Mà chỉ khi mình thực sự trưởng thành mới thấu hiểu”.

Hình ảnh lúc nhỏ của cựu huấn luyện viên chương trình Giọng hát Việt mùa thứ ba (2015) chụp chung với bố cũng khiến fan hào hứng khi anh có nhiều nét giống "y đúc" bố. Đặc biệt, Tuấn Hưng cũng thừa nhận mình thừa hưởng gen trội từ bố.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Nhìn tấm ảnh này mình mới hiểu là cái nét đẹp trai lạnh lùng của mình là giống bố”. Trước đó, nam ca sĩ cũng từng tâm sự vì anh, bố của anh đã làm rất nhiều việc và anh cũng nhận ra, bố mẹ sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả để cho anh có được cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Tuấn Hưng khẳng định, anh luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Đặc biệt, bố là người mà anh nể phục và kính trọng nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuan-hung-xuc-dong-chia-se-anh-chup-luc-nho-cung-bo-su-that-phia-sau-khien-fan-ngo-ngang-228741.html