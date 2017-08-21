Tuấn Hưng xúc động chia sẻ ảnh chụp lúc nhỏ cùng bố: Sự thật phía sau khiến fan ngỡ ngàng

Hậu trường 21/08/2017 11:47

Lời chia sẻ của Tuấn Hưng dành cho bố trên trang facebook cá nhân đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân mạng.

Nam ca sĩ Tuấn Hưng khiến dư luận chú ý khi bất ngờ viết những lời xúc động gửi bố kèm hình ảnh lúc nhỏ của nam ca sĩ. Khán giả khá ngạc nhiên khi giọng ca Nắm lấy tay anh có nhiều nét giống y hệt bố mình. 

Tuấn Hưng viết: “Ngày đó còn bé xíu xiu. Bây giờ đã thành ông bố của 2 con rồi. Phải nói, tất cả những gì con có được như hôm nay đó chính là nhờ sự nghiêm khắc, khắt khe dạy bảo của bố. Đó là sự cần thiết. Mà chỉ khi mình thực sự trưởng thành mới thấu hiểu”.

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ ảnh chụp lúc nhỏ cùng bố: Sự thật phía sau
Tình cảm của giọng ca Nắm lấy tay anh gửi đến bố trên trang facebook cá nhân - Ảnh: Facebook

Hình ảnh lúc nhỏ của cựu huấn luyện viên chương trình Giọng hát Việt mùa thứ ba (2015) chụp chung với bố cũng khiến fan hào hứng khi anh có nhiều nét giống "y đúc" bố. Đặc biệt, Tuấn Hưng cũng thừa nhận mình thừa hưởng gen trội từ bố.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Nhìn tấm ảnh này mình mới hiểu là cái nét đẹp trai lạnh lùng của mình là giống bố”.

Trước đó, nam ca sĩ cũng từng tâm sự vì anh, bố của anh đã làm rất nhiều việc và anh cũng nhận ra, bố mẹ sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả để cho anh có được cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nhất.

Tuấn Hưng khẳng định, anh luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Đặc biệt, bố là người mà anh nể phục và kính trọng nhất.

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ ảnh chụp lúc nhỏ cùng bố: Sự thật phía sau
Tuấn Hưng từng tâm sự, khi anh bị sốt xuất huyết, bố đã tận tâm chăm sóc. Đến khi anh hết bệnh thì bản thân bố cũng nhiễm bệnh nhưng ông không ở nhà để được vợ con chăm sóc mà lại sang nhà nội ở vì sợ lây bệnh cho cả nhà - Ảnh: Internet

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ ảnh chụp lúc nhỏ cùng bố: Sự thật phía sau
Chính vì những điều này mà giọng ca Nắm lấy tay anh đã dành nhiều thời gian cho gia đình và luôn dành thời gian ở bên cạnh bố mẹ mình - Ảnh: Internet

Tuấn Hưng kết hôn với <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/huong-baby.topic'>Hương Baby</a> vào năm 2014, đến nay gia đình anh đã chào đón thêm 2 thành viên mới - Ảnh: Internet
Tuấn Hưng kết hôn với Hương Baby vào năm 2014, đến nay gia đình anh đã chào đón thêm 2 thành viên mới  - Ảnh: Internet

Tuấn Hưng kết hôn với Hương Baby vào năm 2014, đến nay gia đình anh đã chào đón thêm 2 thành viên mới - Ảnh: Internet
Nhiều người đánh giá con trai Tuấn Hưng, bé Su Hào, giống anh như khuôn đúc - Ảnh: Internet

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