"Truy tìm" danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước

Hậu trường 26/05/2023 13:40

Bất kỳ người đẹp nào trong showbiz cũng mong sở hữu một gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước.

Sắc đẹp của một hoa hậu đôi khi còn dựa theo cảm quan của mỗi người, vì thế nên nhiều nàng hậu gây ra tranh cãi về vấn đề này. Tuy nhiên 3 nàng hậu Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Phương Nhi lại nhận được hầu hết sự tán đồng của người hâm mộ khi sở hữu gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng. 

Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy 

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2018 khi chỉ mới 18 tuổi, Tiểu Vy từng gây "náo loạn" làng nhan sắc Việt khi sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ. Tiểu Vy cũng là người đẹp hiếm hoi được nhiều người nổi tiếng nhận định là "Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam". 

'Truy tìm' danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước - Ảnh 1
Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018 

Tiểu Vy đôi mắt to tròn, lông mày cong, sống mũi cao, bờ môi cong gợi cảm tạo nên ngũ quan hài hoà. Với gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng, Trần Tiểu Vy luôn tự tin công khai diện mạo không chút phấn son trước công chúng. Khác với vẻ đẹp trong trẻo nhẹ nhàng của Đặng Thu Thảo, Tiểu Vy lại mang đến vẻ đẹp cá tính đầy năng động.  

'Truy tìm' danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước - Ảnh 2
Trần Tiểu Vy hiện tại đang được xem là Hoa hậu Việt Nam đẹp nhất 

Sau nhiều năm đăng quang, nhan sắc Hoa hậu Tiểu Vy ngày càng thăng hạng bên cạnh đó là sự hoạt động miệt mài với công tác thiện nguyện và các dự án nghệ thuật.

Suốt gần 5 năm qua, nhan sắc tỷ lệ vàng của Hoa hậu Tiểu Vy dường như là không có đối thủ. Vẻ đẹp bên ngoài có thể là thiên phú, nhưng để giữ gìn, chăm sóc và nuôi dưỡng thêm khí chất bên trong là cả một quá trình vô cùng nỗ lực.

Đó là lý do vì sao giữa rất nhiều Hoa hậu đăng quang ngày nay, tên tuổi của Hoa hậu Tiểu Vy vẫn đứng vững qua thời gian.

'Truy tìm' danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước - Ảnh 3
Tiểu Vy sở hữu nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 23 
'Truy tìm' danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước - Ảnh 4
Sau đăng quang cô tiếp tục tham gia nhiều việc thiện nguyện giúp đỡ người dân 

Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà 

Đỗ Thị Hà (sinh ngày 20 tháng 7 năm 2001) là một người mẫu, người dẫn chương trình và hoa hậu người Việt Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt Top 13 chung cuộc cùng chiến thắng Thử thách Truyền thông.

'Truy tìm' danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước - Ảnh 5
Đỗ Thị Hà đăng quan Hoa hậu Việt Nam năm 2021 

Trước thềm cuộc thi Miss World 2021 sẽ chính thức diễn ra tại Puerto Rico, Hoa hậu Đỗ Thị Hà bất ngờ được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor của Philippines dự đoán đăng quang ngôi vị cao nhất. Trước đó, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2021 cũng được chuyên trang đình đám Missosology xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng các ứng viên tiềm năng. 

'Truy tìm' danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước - Ảnh 6
Đỗ Thị Hà được vinh dự được đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss Word 2021 

Nhan sắc của người đẹp gốc Thanh Hóa cũng được cộng đồng fan sắc đẹp khen ngợi ngày càng thăng hạng. Bởi, ngoài sở hữu đôi chân dài 1,11m, người đẹp đang ngày càng hoàn thiện các kỹ năng, trình diễn catwalk... Đáng chú ý, gương mặt của Đỗ Thị Hà khi được đặt vào khung định sẵn theo tỷ lệ vàng cho thấy kết quả không quá khác biệt. 

'Truy tìm' danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước - Ảnh 7
Nhan sắc của Đỗ Thị Hà được đánh giá rất cao trong dàn hoa hậu tại Sen Vàng 
'Truy tìm' danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước - Ảnh 8
Đỗ Thị Hà tích cực hoạt động thiện nguyên sau đăng quang 

Thậm chí, đường nét trên gương mặt Hoa hậu Việt Nam 2020 hiện tại được fan khen ngợi sắc sảo, trẻ trung hơn khi được so với khuôn mẫu gương mặt tỷ lệ vàng. 

Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 - Nguyễn Phương Nhi 

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hoá, đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cuộc Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cô sở hữu gương mặt khả ái, trong sáng cùng chiều cao 1m70 với số đo ba vòng 80-57-88. 

'Truy tìm' danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước - Ảnh 9
Á hậu Phương Nhi có nụ cười tỏa nắng gây thương nhớ 

Cô có vòng eo nhỏ nhất cuộc thi, giao tiếp tốt tiếng Anh và biết tiếng Tây Ban Nha. Dù không nổi bật ở các vòng thi phụ nhưng theo trưởng BGK - nhà thơ Hữu Việt, Phương Nhi có nhan sắc nổi bật và tiến bộ nhiều trong lần đầu thi hoa hậu. Các giám khảo thống nhất cao khi trao cho Phương Nhi danh hiệu á hậu 2 và giải Người có làn da đẹp nhất. 

'Truy tìm' danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước - Ảnh 10
Phương Nhi có vòng eo nhỏ nhất cuộc thi, giao tiếp tốt tiếng Anh và biết tiếng Tây Ban Nha

Dân tình mới đây đã chú ý với bức hình so sánh Phương Nhi có gương mặt tỷ lệ vàng với một Phương Nhi hiện tại. Á hậu Phương Nhi thì khuôn mặt thon gọn hơn, lông mày hạ thấp xuống đáng kể. Nhìn chân dung Phương Nhi phiên bản tỉ lệ vàng, cư dân mạng cho rằng tuy mọi đường nét đều đẹp hoàn hảo, cân đối nhưng lại kém đi vẻ tự nhiên, rạng rỡ của Phương Nhi thường ngày. 

'Truy tìm' danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước - Ảnh 11
Gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng của Phương Nhi cũng không khác so với cô trước đó 

Chính vì thế mà khán giả vẫn thích Phương Nhi của hiện tại hơn, cho rằng nàng Á hậu 2 đã có diện mạo rất hài hòa, xinh xắn và trong trẻo nên mới được ưu ái tặng cho biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”. Trước Phương Nhi, mới chỉ có Hoa hậu Đặng Thu Thảo được khán giả gọi như thế này mà thôi. 

'Truy tìm' danh tính top 3 nàng hậu đình đám của Việt Nam sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng mơ ước - Ảnh 12
Vẻ đẹp của á hậu Phương Nhi được mệnh danh là ''thần tiên tỷ tỷ Việt Nam'' 

Chính vì vậy, để tìm ra nàng hậu có gương mặt tỷ lệ vàng đẹp nhất giữa Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Phương Nhi chắc hẳn là điều không hề dễ dàng gì. Bởi, mỗi nàng hoa á hậu đều toát lên vẻ đẹp riêng, không ai giống ai.

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Từ khóa:   Trần Tiểu Vy Đỗ Thị Hà Nguyễn Phương Nhi

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