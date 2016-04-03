Trấn Thành trổ tài hát nhạc kịch, ca cải lương trong liveshow 10 năm

Đêm diễn thứ 3 và cũng là đêm diễn cuối cùng của liveshow Trấn Thành “Bình tĩnh sống” đã diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM tối ngày 2/4 với sự tham gia của các khách mời như: NSND Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân, Chí Tài, Tấn Hoàng, Tấn Beo, Huỳnh Lập, Thu Trang, Tiến Luật, Anh Đức, Huỳnh Mến, La Thành, BB Trần, Duy Khánh, Băng Di, ca sĩ Noo Phước Thịnh, ca sĩ Hoàng Châu, ca sĩ Đông Nhi, ca sĩ Tóc Tiên...

Theo như tin tức Ban tổ chức công bố trước đó, dù liveshow năm nay Trấn Thành tổ chức tới 3 đêm diễn nhưng chỉ sau 2 ngày mở bán, toàn bộ vé của liveshow đã được bán hết sạch. Vì vậy, trong cả 3 đêm diễn (2 đêm diễn ở sân khấu ca nhạc Trống Đồng ngày 30 - 31/3 vừa qua và đêm diễn thứ 3 tại nhà hát Hòa Bình tối 2/4) tất cả các hàng ghế đều không còn một chỗ trống. Dù chương trình kéo dài tới hơn 12h đêm nhưng đông đảo khán giả vẫn có mặt tới phút cuối cùng để xem hết liveshow và gửi lời chúc mừng thành công của liveshow Trấn Thành.

Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với riêng cá nhân Trấn Thành mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của Ban tổ chức và góp phần to lớn tạo nên thành công của liveshow Trấn Thành 10 năm.

Mở màn đêm diễn là tiết mục hát Lipsyn 5 nữ ca sĩ của 5 quốc gia với sự tham gia của Trấn Thành, Huỳnh Mến, BB Trần, Băng Di, Duy Khánh. Qua màn Lipsyn và hóa trang này có thể dễ dàng nhận thấy Trấn Thành vào vai diva Beyonce - một trong những giọng ca nữ hàng đầu của làng nhạc thế giới với những ca khúc cực đỉnh.

Ngoài màn hát Lipsyn và hóa thân thành nữ Diva Beyonce nóng bỏng trên sân khấu, trong đêm diễn, Trấn Thành còn có cơ hội thể hiện khả năng ca hát của mình khi tự tin thể hiện solo ca khúc “Cánh hồng phai” – một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh cùng vũ đoàn.

Không chỉ vậy, trong đêm diễn Trấn Thành cũng có màn hát song ca với các khách mời là ca sĩ: Đông Nhi, Hoàng Châu, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên.

Trấn Thành song ca cùng ca sỹ Đông Nhi.

Đầu tiên là phần song ca với Đông Nhi ca khúc “Em xa cách theo bình yên” – sáng tác Tăng Nhật Tuệ.

Phần song ca với ca sĩ Hoàng Châu là một ca khúc bolero mang tên “Đêm tâm sự” – sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương.

Phần song ca với Noo Phước Thịnh, Trấn Thành và Noo Phước Thịnh thể hiện một loạt hit thời “Làn sóng xanh” như: Hương ngọc lan – Kiếp rong buồn – Mưa phi trường – Đêm lao xao” theo phong cách Acoustic.

Phần song ca với Noo Phước Thịnh, Trấn Thành và Noo Phước Thịnh thể hiện một loạt hit thời “Làn sóng xanh” như: Hương ngọc lan – Kiếp rong buồn – Mưa phi trường – Đêm lao xao” theo phong cách Acoustic.

Và màn song ca cuối cùng là màn song ca với Tóc Tiên, ca khúc “Dừng lại ở đây” – một sáng tác rất mới của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ lần đầu tiên được thể hiện trên sân khấu. Sau màn song ca này, Tóc Tiên đã có màn lột đồ ngay trên sân khấu để thể hiện một ca khúc solo cùng vũ đoàn.

Nữ ca sỹ Tóc Tiên song ca cùng Trấn Thành.

Không chỉ có Tóc Tiên, các khách mời khác cũng có phần thể hiện solo vô cùng ấn tượng và mãn nhãn bởi phần vũ đạo sôi động, hấp dẫn trong liveshow.

Và phần quan trọng nhất trong liveshow là các tiết mục hài, được chia thành 3 vở khác nhau. Trong 3 vở kịch này, Trấn Thành liên tục biến hóa thành nhiều nhân vật khác nhau và không chỉ thể hiện được khả năng diễn xuất mà còn thể hiện được khả năng hát nhạc kịch, diễn tuồng, ca cải lương.

Vở đầu tiên là vở: “TÌNH SỬ BẠCH TUỘC” với sự tham gia của NSND Hồng Vân (vai Bạch Tuộc), Trấn Thành (vai Cá Nục đực nhưng cải trang thành Ngọc Trai – nữ để vào sống trong gia đình Bạch Tuộc với âm mưu trả thù), Tấn Beo (vai Cá Nóc), Trường Giang (Cá Đuối), Duy Khương và Tuấn Kiệt (hai con Cá Nục - con của Bạch Tuộc).

Câu chuyện xoay quanh bà Bạch Tuộc tham lam, độc ác. Để thực hiện được âm mưu thôn tính cả đại dương, Bạch Tuộc đã không từ mọi thủ đoạn như: Giết chết gia đình Cá Nục, lấn chiếm khu vực sinh sống của những loài sinh vật khác….Căm hận Bạch Tuộc và để báo thù cho gia đình, chú Cá Nục đã cải trang thành con gái và khoác lên mình vẻ ngoài của loài Ngọc Trai để trà trộn vào gia đình Bạch Tuộc và thực hiện kế hoạch trả thù.

Vở thứ 2 mang tên “ALAGIM VÀ THẦN VECHAI” với sự tham gia của các nghệ sĩ: Trung Dân (vua cha), Trấn Thành (Alagim), Khả Như (công chúa Anac Xênamông), La Thành (Alagu), Ngô Kiến Huy (hoàng tử nước láng giềng Lân Bang), Huỳnh Lâp (Bà vú), Tiến Luật (Thông dịcht? viên), Thu Trang (Thần ve chai), Yaya Trương Nhi (công chúa – lúc hóa phép), Dũng Nhỏ và Hồng Thanh (vai lính hoàng cung).

Nội dung kể về mối tình sét đánh của Alagim với nàng công chúa xứ Mirinda tên Anac Xênamông. Tuy nhiên, trước khi gặp và kết hôn với Alagim, công chúa đã có hôn ước với hoàng tử nước láng giềng. Chính vì vậy, Alagim bị đức vua đầy ra đảo hoang để rời xa công chúa. Và cũng từ đây, Alagim mang trong mình mối thù lớn với chàng hoàng tử kia và thề nếu trở về được đất liền sẽ giết chết hoàng tử. 30 năm sống trên đảo hoang, dù vẫn mang trong mình lòng thù hận và được thần Ve chai giúp trở về thành Ba Tư nhưng Alagim vẫn không thể thực hiện được lời thề báo thù năm xưa.

Vở thứ 3 và cũng là vở diễn cuối chương trình mang tên “NỖI OAN THỊ CÁM”, Trấn Thành (vai Cám), Chí Tài (mẹ Cám), Lê Giang (vai Tấm), NSND Ngọc Giàu (Phán quan), Tấn Hoàng (người anh – ăn khế trả vàng), Anh Đức (Lý Thông), Lê Lộc (Mạnh Bà), Lê Thị Dần (Cung nữ).

Nội dung xoay quanh nhân vật Cám, là người có nhan sắc nhưng sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, Cám chưa bao giờ nhận mình là kẻ độc ác mà liên tục kêu oan.

Trong giấc mơ của mình, Cám mơ thấy cảnh mình bị nhà vua phát hiện giết Tấm và có nguy cơ bị xử tử. Cám sợ hãi tìm cách thoát tội và được ông Bụt đưa về quá khứ để sửa sai lỗi lầm.

Tuy nhiên Cám vẫn không thể sửa sai mà lại vô tình giết thêm nhiều người hơn, tội ác chồng tội ác. Tức giận vì hành động của Cám, Bụt đưa mẹ con Cám trở về hiện tại, chính lúc ấy Cám chợt tỉnh giấc và phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ.

Tuy nhiên, Cám thấy mình đang ở trong lãnh cung và phát hiện ra Tấm vẫn chưa chết, đã trở về cung và lên ngôi Hoàng hậu.

Chương trình được tài trợ chính bởi Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland Group corp), đồng tài trợ là nhãn hàng Mirinda, Mercedes Benz, Khơ Thị Spa và Vương Quốc Tôm.