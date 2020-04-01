Tiên Nguyễn vừa ra viện, Hà Tăng có động thái chứng minh tình chị em tốt đẹp

Hậu trường 01/04/2020 14:39

Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng diễn viên Tăng Thanh Hà đã cho thấy mối quan hệ của mình với em chồng tốt như thế nào.

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nước ta. Bên cạnh những ca dương tính mới, một tin vui là rất nhiều bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện sau thời gian điều trị. Hôm qua, em chồng Tăng Thanh Hà - Tiên Nguyễn (bệnh nhân thứ 32) đã hồi phục và được ra viện. Là người thân thiết với Tiên Nguyễn, “Ngọc nữ màn ảnh Việt” một thời đã có động thái đầu tiên chào mừng em chồng về nhà.

tien nguyen em chong tang thanh ha ra vien
Chia sẻ đầu tiên của Tiên Nguyễn sau khi được xuất viện - Ảnh: Instagram

Trên story, Tăng Thanh Hà đăng tải bức ảnh em chồng tặng hoa và nói lời cám ơn với các bác sĩ trong ngày xuất viện. Cô đính kèm biểu tượng trái tim và tag tên Tiên Nguyễn. Dù chỉ là một hành động vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ chứng minh mối quan hệ chị dâu em chồng nhà Louis Nguyễn vô cùng tốt đẹp.

tien nguyen em chong tang thanh ha ra vien 1
Đây là cách Tăng Thanh Hà chúc mừng em chồng Tiên Nguyễn - Ảnh: Instagram

Trước đó, Phillip Nguyễn - thiếu gia nhà doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn đã chia sẻ ảnh kèm biểu tượng trái tim vào ngày em gái xuất viện. Trong suốt thời gian Tiên Nguyễn nhập viện điều trị, anh cũng có nhiều động thái quan tâm, động viên trên trang cá nhân.

tien nguyen em chong tang thanh ha ra vien 2
Phillip Nguyễn vui mừng vì em gái đã hết bệnh và được về nhà - Ảnh: Instagram

Tiên Nguyễn được gia đình đưa về Việt Nam bằng chuyên cơ riêng vào ngày 9/3. Cô được đưa đi cách ly điều trị ngay sau đó tại Bệnh viện Nhiệt đới TP. HCM vì dương tính với Covid-19.

Trong quá trình con gái điều trị, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã quyên góp 30 tỷ đồng cho công tác chống dịch và giúp người dân miền Tây gặp hạn mặn. Sau đó, gia đình chồng Tăng Thanh Hà còn miễn phí hơn 5.000 m2 mặt bằng ở Tây Ninh để làm khu cách ly tập trung.

Dự thôi nôi con gái Thân Thúy Hà, Tăng Thanh Hà xinh đẹp bất ngờ, hết bị chê gầy nhom

Dự thôi nôi con gái Thân Thúy Hà, Tăng Thanh Hà xinh đẹp bất ngờ, hết bị chê gầy nhom

Diễn viên Tăng Thanh Hà, vợ Phạm Anh Khoa, Quốc Cường... cùng rất đông bạn bè đã đến dự tiệc thôi nôi của con gái Thân Thúy Hà.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Tăng Thanh Hà em chồng Tăng Thanh Hà Tiên Nguyễn

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026