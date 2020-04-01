Tiên Nguyễn vừa ra viện, Hà Tăng có động thái chứng minh tình chị em tốt đẹp

Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng diễn viên Tăng Thanh Hà đã cho thấy mối quan hệ của mình với em chồng tốt như thế nào.
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Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nước ta. Bên cạnh những ca dương tính mới, một tin vui là rất nhiều bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện sau thời gian điều trị. Hôm qua, em chồng Tăng Thanh Hà - Tiên Nguyễn (bệnh nhân thứ 32) đã hồi phục và được ra viện. Là người thân thiết với Tiên Nguyễn, “Ngọc nữ màn ảnh Việt” một thời đã có động thái đầu tiên chào mừng em chồng về nhà.
Trên story, Tăng Thanh Hà đăng tải bức ảnh em chồng tặng hoa và nói lời cám ơn với các bác sĩ trong ngày xuất viện. Cô đính kèm biểu tượng trái tim và tag tên Tiên Nguyễn. Dù chỉ là một hành động vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ chứng minh mối quan hệ chị dâu em chồng nhà Louis Nguyễn vô cùng tốt đẹp.
Trước đó, Phillip Nguyễn - thiếu gia nhà doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn đã chia sẻ ảnh kèm biểu tượng trái tim vào ngày em gái xuất viện. Trong suốt thời gian Tiên Nguyễn nhập viện điều trị, anh cũng có nhiều động thái quan tâm, động viên trên trang cá nhân.
Tiên Nguyễn được gia đình đưa về Việt Nam bằng chuyên cơ riêng vào ngày 9/3. Cô được đưa đi cách ly điều trị ngay sau đó tại Bệnh viện Nhiệt đới TP. HCM vì dương tính với Covid-19.
Trong quá trình con gái điều trị, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã quyên góp 30 tỷ đồng cho công tác chống dịch và giúp người dân miền Tây gặp hạn mặn. Sau đó, gia đình chồng Tăng Thanh Hà còn miễn phí hơn 5.000 m2 mặt bằng ở Tây Ninh để làm khu cách ly tập trung.