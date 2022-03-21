'Thợ hát' Duy Mạnh có phát ngôn gây SỐC về 'người đẹp chơi GOLF': Chỉ 20% là đam mê thực sự, còn lại thì có 'mục đích khác'?

Mới đây, nam ca sĩ Duy Mạnh đã có bài đăng trên trang cá nhân liên quan đến ồn ào người đẹp check in sang chảnh ở sân golf đang rùm beng cõi mạng.

Hai ngày gần đây, "hẹn hò sân golf", "cặp kè đại gia"... đang là những từ khóa hot nhất nhì MXH. Nguồn cơn xoay quanh việc một nữ ca sĩ gen Z bị CĐM đồn đoán cặp kè đại gia, thậm chí còn lộ cả ảnh "tay trong tay" đi đánh golf khiến bàn dân thiên hạ thêm hoài nghi. Giữa lúc danh tính của người trong cuộc đang được netizen tích cực bàn tán thì ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ có bài đăng khá dài trên trang cá nhân kèm hình ảnh đánh golf đậm tính "cà khịa".

Bài đăng của Duy mạnh - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nam ca sĩ viết: "Các cô gái xinh đẹp thường xuyên đi oánh (đánh) golf và check in. Thì chỉ có khoảng 15-20 % là đam mê oánh golf thực sự". Theo đó, giọng ca Kiếp Đỏ Đen cho rằng việc những chân dài, người đẹp đi đánh golf không đến từ việc họ đam mê với bộ môn sang chảnh này mà với mục đích khác.

Bên dưới phần bình luận, Duy Mạnh cũng không quên "giải thích thêm": "Phụ nữ mà tập golf thực sự, họ sẽ phải dầm mưa dãi nắng để tập luyện để trở thành 1 vận động viên chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp, hoặc người chơi giỏi. Còn phụ nữ chơi golf sợ nắng, sợ đen da, mỗi lần ra sân là phải make up kĩ càng và xịt nước hoa thơm phức. Các cô nàng đó chắc chắn chơi golf sẽ không bao giờ giỏi được". Golf trở thành bộ môn thể thao của giới thượng lưu, trong có có nhiều bóng hồng tham gia 'thử sức' - Ảnh: Internet bài viết của nam ca sĩ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm chú ý của CĐM, đặc biệt là trong thời điểm "sân golf" trở thành địa điểm "hẹn hò" hót hòn họt được cư dân mạng bàn tán những ngày gần đây. Không ít ý kiến tán thành với quan điểm của Duy Mạnh đã được netizen để lại bên dưới bài viết. Bình luận bên dưới bài đăng của Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình Được biết, những ngày gần đây, MXH đang rần rần dậy sóng về ồn ào tình ái của một nữ ca sĩ sinh năm 1997. Giọng ca này được cho là đang cặp kè với một vị đại gia U60 đã có gia đình. Tuy nhiên, ngay sau khi vướng ồn ào, phía nữ ca sĩ này đã giữa im lặng và tuyệt nhiên không có bất kỳ động thái nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tho-hat-duy-manh-co-phat-ngon-gay-soc-ve-nguoi-dep-choi-golf-chi-20-la-dam-me-thuc-su-con-lai-thi-co-muc-dich-khac-457176.html