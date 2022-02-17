'Chán' bóc phốt nghệ sĩ, Duy Mạnh 'ra điều kiện' cực gắt với 'đồng nghiệp' nếu muốn mình tung bài 'ca ngợi', khẳng định 'sẵn sàng lật mặt như chảo chớp'

Hậu trường 17/02/2022 11:12

Mới đây, sau khi bị cư dân mạng hỏi khó về việc 'thích bóc phốt nghệ sĩ', Duy Mạnh đã có bài viết tiết lộ sẵn sàng ca ngợi, 'tâng bốc tận 9 tầng mây' nếu 'đồng nghiệp' làm điều này cho mình.

Nổi tiếng là nam ca sĩ có nhiều phát ngôn liên quan đến ồn ào nghệ sĩ làm từ thiện, Duy Mạnh vẫn tiếp tục có nhiều bài đăng gây chú ý. Mặc dù đã có kết quả điều tra chính thức từ Bộ Công an, chứng minh nhiều cái tên đình đám như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành,... không có dấu hiệu ăn chặn, song nam ca sĩ Kiếp Đỏ Đen vẫn có nhiều dòng trạng thái đậm chất "cà khịa" thu hút sự chú ý của dư luận.

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Duy Mạnh thường xuyên có những màn 'cà khịa' nghệ sĩ Việt gây sốc - Ảnh: Internet

Mới đây, sau khi CĐM thắc mắc về "động cơ" khiến Duy Mạnh thích bóc phốt "đồng nghiệp", nam ca sĩ đã có phản hồi chính thức trên trang cá nhân.

Cụ thể, anh tiết lộ, nhiều cư dân mạng cho rằng anh đang "vạch áo cho người xem lưng", "trâu buộc ghét trâu ăn" nên mới hay "đá đểu" giới nghệ sĩ, Duy Mạnh thẳng thừng thừa nhận bản thân là "cụ tổ lươn lẹo" nên chỉ cần "đồng nghiệp" chia cho ít tiền ăn chặn thì sẽ sẵn sàng lên bài tâng bốc ngay. 

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Bài đăng của Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình

Duy Mạnh viết: "Có 1 vài cháu vào Facebook chú Mạnh và hỏi 'chú Mạnh ơi! Chú là Trâu Cột Ghét Trâu Ăn.. nên chú mới bới móc Nghệ Sĩ làm từ thiện. Và vạch áo cho người xem lưng hả?' Đúng rồi các cháu ạ! Chú không được ăn thì chú phải tức chứ? Cháu bảo nghệ sĩ từ thiện chia cho chú 1 vài lít đi. Ngày mai chú lại viết bài ca ngợi và tâng bốc lên chín tầng mây cho mà xem. Chú còn là cụ tổ của bọn lươn lẹo cơ cháu ạ! Tiền mà vào túi chú, thì chú lật mặt còn nhanh hơn chảo chớp! Các cháu nhé!".

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Trước đó, Duy Mạnh cũng có bài đăng gây xôn xao sau khi có kết quả từ Bộ Công an - Ảnh chụp màn hình

Bài viết của nam ca sĩ ngay lập tức thu hút đông đảo dư luận quan tâm, bình phẩm. Đây cũng không phải lần đầu tiên giọng ca 8X lên tiếng về vấn về từ thiện. Dù không nhắc tới đích danh bất kỳ ai, song ai cũng hiểu rằng những phát ngôn của anh vẫn luôn ám chỉ những nhân vật vướng ồn ào từ thiện trong suốt thời gian qua.

Duy Mạnh viết hẳn 'tâm thư' dài hơn 'tờ A4' để bàn chuyện nghệ sĩ làm từ thiện: 'Cái đó gọi là thoát tội... chứ không phải là minh oan'

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Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục có bài đăng dài gây chú ý trên MXH liên quan trực tiếp đến việc nhiều nghệ sĩ được Bộ Công an xác minh "không có hành vi ăn chặn từ thiện".

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