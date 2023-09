Thí sinh Tuyệt đỉnh tranh tài cùng... chống đói trước giờ thi

Trong cánh gà, Hà My đã chia sẻ phần ăn của mình với Hải Yến idol.

Liveshow 2 Tuyệt đỉnh tranh tài - The ultimate entertainer diễn ra tối 25/4 tại TP. HCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7. Nếu liveshow đầu tiên mang tính chất ra mắt khán giả thì đêm thi tối qua với thử thách nhạc Pop được đánh giá căng thẳng hơn bởi 2 thí sinh có số lượng tin nhắn bình chọn thấp nhất sẽ bị loại ở cuối liveshow 3.

Trong cánh gà, trước giờ lên sân khấu, các thí sinh tỏ ra khá thân thiết khi cùng nhau tập luyện trước phần thi của mình. Đặc biệt, họ còn tranh thủ ăn uống và chia sẻ phần ăn của mình với "đối thủ".



Hà My, Hải Yến cùng chia sẻ phần ăn trong hậu trường sân khấu Tuyệt đỉnh tranh tài



Các thí sinh tranh thủ lót dạ để có thể lực tốt nhất trên sân khấu



Hà My và Hải Yến Idol tỏ ra khá thân thiết với nhau. Hà My là thi sinh cuối cùng, đại diên cho đội Quốc Trung "chiến đấu" với các thí sinh của đội khác trong vòng chung kết The Voice 2013. Sở trường của Hà My là nhạc rock. Trong đêm mở màn, cô đã khiến nhạc sỹ Phương Uyên "nổi da gà" với phần trình diễn đầy nội lực và tinh tế cho ca khúc "Apologize".





Tuy là đối thủ trên sân khấu, nhưng ở hậu trường Hà My rất thích trêu đùa cùng Trung Quân. Tuần này khi hát hit Trót yêu, Hà My hóm hỉnh xin lỗi trước Trung Quân nếu như có "phá" bài hát. "Thánh mưa" không những không buồn phiền mà còn hướng dẫn, ôn bài cho Hà My.



Bạn trai của nữ ca sĩ luôn có mặt để hỗ trợ cô mọi lúc

