Tài tử Lê Tuấn Anh gây sốc với màn giảm cân ngoạn mục từ 126kg còn 84kg - suýt không ai nhận ra!

Diện mạo với đây của ông xã Hồng Vân khiến không ít dân mạng trầm trồ vì màn giảm cân thành công ngoạn mục và ấn tượng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, tài tử Lê Tuấn Anh đã khiến cư dân mạng bất ngờ khi chia sẻ về việc bản thân anh đã giảm được 42kg trong 6 tháng. Cụ thể trong đoạn clip diễn viên "Lệnh truy nã" hài hước cho biết mình đã "mất cái bụng". Cụ thể trong đoạn clip diễn viên "Lệnh truy nã" hài hước cho biết mình đã "mất cái bụng". Nam tài tử kể trên video :"Từ trên 126kg, tôi về 84kg. Rất nhiều bạn bè quen lẫn người chưa quen tấp nập nhắn tin để hỏi thăm bí quyết. Té ra vấn nạn tăng cân không chỉ riêng tôi mà còn là nỗi niềm của biết bao người. Một hành trình ngoạn mục". Bên cạnh đó, anh cũng phấn khích bày tỏ, việc giảm được nhiều ký như thế khiến anh thấy cơ thể khỏe và nhẹ nhõm hơn so với trước đây. Khi đi khám tổng quán, những chỉ số được cải thiện và chuyển biến tích cực hơn khiến anh rất hạnh phúc. Nhờ đó mà anh có thêm động lực siêng năng tập thể dục lúc ngủ dậy và trước khi đi ngủ.

Anh cũng phấn khích bày tỏ, việc giảm được nhiều ký như thế khiến anh thấy cơ thể khỏe và nhẹ nhõm hơn so với trước đây. Ông xã Hồng Vân tâm sự: "Sau 18h là ngưng ăn, 22h30 đi ngủ và dậy lúc 7h. Ôi, thật hạnh phúc khi không còn béo mập, chỉ khá tốn tiền bởi phải tiễn đưa cả tủ đồ cũ, sắm mới toàn bộ quần áo". Bên cạnh đó, nam tài tử cũng cho biết, chính bà xã Hồng Vân là người bên cạnh động viên và cổ vũ tinh thần cho anh trong quá trình giảm cân. Bà xã Hồng Vân là người bên cạnh động viên và cổ vũ tinh thần cho anh trong quá trình giảm cân. Có thể thấy, Lê Tuấn Anh có thân hình thon gọn và khỏe mạnh hơn so với trước đây. Không ít bạn bè, người hâm mộ đã dành lời khen cho nam tài tử.

Có thể thấy, Lê Tuấn Anh có thân hình thon gọn và khỏe mạnh hơn so với trước đây. Không ít bạn bè, người hâm mộ đã dành lời khen cho nam tài tử. Lê Tuấn Anh được biết tới là một trong những tài tử nổi tiếng của màn ảnh Việt thập niên 1990. Tại thời điểm đó, bộ phim nào có sự góp mặt của anh đều 'nổi như cồn', có thể kể đến như: Lệnh truy nã, Hải đường trắng, Công tử Bạc Liêu, Nửa đời phóng đãng... Anh từng được trả 30 triệu đồng cho một bộ phim. Lê Tuấn Anh được biết tới là một trong những tài tử nổi tiếng của màn ảnh Việt thập niên 1990. Anh từng được trả 30 triệu đồng cho một bộ phim. Thế nhưng, anh khiến khán giả tiếc nuối khi bất ngờ chia tay sự nghiệp diễn xuất vào năm 1998, sau bộ phim cuối cùng anh góp mặt - Gió qua miền tối sáng. Chưa đến 30 tuổi nhưng anh đã tử bỏ màn ảnh, chuyển hướng sang kinh doanh. Nam tài tử trở thành ông chủ của chuỗi nhà hàng, lo kinh tế gia đình để bà xã Hồng Vân toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghệ thuật.

Anh lo kinh tế gia đình để bà xã Hồng Vân toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghệ thuật. Anh từng tâm sự, một nhà không thể có hai nghệ sĩ. Phải có một người hy sinh để chăm lo gia đình, kinh tế, còn một người thì cống hiến cho nghệ thuật. NSND Hồng Vân cũng từng chia sẻ sự nghiệp của cô thành công như hiện tại có đến 40% đóng góp từ chồng. Ông xã chính là người tư vấn, định hướng và hỗ trợ công việc cho cô. Hồi tháng 1 năm nay, cặp đôi vừa tổ chức kỷ niệm 23 năm ngày cưới. Ông xã chính là người tư vấn, định hướng và hỗ trợ công việc cho cô.

NSND Hồng Vân tiết lộ từng chia tay ông xã Lê Tuấn Anh tận 10 năm vì ghen tuông Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã có những chia sẻ về chuyện tình của nữ nghệ sĩ và chồng - diễn viên Lê Tuấn Anh. Qua đó, nữ nghệ sĩ tiết lộ bản thân và ông xã từng để lỡ nhau tận 10 năm rồi tái hợp,

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