Chiếc đồng hồ giả camera quay lén. Ảnh: Facebook nhân vật.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Châu Bùi phối hợp cùng chủ studio tiến hành kiểm tra camera an ninh thì thấy một đối tượng nam khả nghi, liên tục ra vào nhà vệ sinh nữ nhiều lần, mỗi lần ở trong đó 3-5 phút.

Người đàn ông tên N.T.H có biểu hiện khả nghi. Người này thuộc đội sản xuất, có trách nhiệm mở cửa studio và chuẩn bị buổi thử đồ. Đây cũng là người ra vào phòng vệ sinh nữ nhiều lần. Để xác định chính xác người đặt máy quay giấu kín, nhóm đã tìm mua thiết bị kết nối với đồng hồ camera để trích xuất hình ảnh. Sau cùng, hình ảnh của nhân vật N.T.H được ghi lại trên camera an ninh. Thêm đó, dữ liệu trên camera ẩn ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của Châu Bùi khi thay đồ, ở cự ly gần và rõ nét.

Camera an ninh ghi lại cho thấy đối tượng H. ra vào phòng vệ sinh nữ nhiều lần. Ảnh: Facebook nhân vật.

"Thấy những hình ảnh nhạy cảm của cơ thể tôi trong lúc thay đồ được ghi lại cực kỳ rõ nét, tôi thật sự bàng hoàng không nói nên lời. Tôi không thể tưởng tượng nếu tôi không phát hiện kịp thời thì những hình ảnh này bị sử dụng thế nào, tôi sẽ đối mặt với chuyện đó ra sao, hậu quả đến đâu. Thật sự quá đáng sợ.

Khi tất cả tình tiết được xâu chuỗi lại cùng những bằng chứng rõ ràng, người thanh niên này đã không thể chối cãi và thừa nhận anh ta chính là người đã lắp đặt camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ", người mẫu 9X cho hay.

Hình ảnh Châu Bùi trong phòng thay đồ bị ghi hình lại. Ảnh: Facebook nhân vật.

“Tôi phẫn nộ, hoang mang tột độ, không biết rằng những video này đã được sao lưu và phát tán ở đâu chưa? Bạn làm điều này một mình hay có đồng phạm, tổ chức nào đứng sau nữa? Vì đây là studio có tiếng, đã từng hợp tác với rất nhiều các nhãn hàng lớn, các nghệ sĩ nên liệu có khả năng bạn đã làm chuyện này với bao nhiêu nạn nhân khác rồi?” - Châu Bùi cho hay.

Châu Bùi sốc, hoảng loạn khi phát hiện sự việc. Ảnh: Facebook nhân vật.

Sự việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Bài viết của Châu Bùi thu về hơn 50.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Châu Bùi cho hay cô muốn cảnh báo đến các đồng nghiệp hoạt động trong giới nghệ thuật, và các bạn nữ nói chung, hãy luôn đề cao cảnh giác với các thủ đoạn tinh vi, vô nhân đạo.

Châu Bùi đang hẹn hò với rapper Binz. Ảnh: Internet.

Châu Bùi sinh năm 1997, hiện là fashionista (người dẫn đầu xu hướng thời trang) nổi tiếng, có hơn 3,7 triệu người theo dõi trên Instagram. Năm 2021, cô từng vào danh sách 30 Under 30 Châu Á do tạp chí Forbes bình chọn. Ngoài làm fashionista, Châu Bùi từng thử sức với các vai diễn nhỏ. Tháng 11/2023, cô tham gia đóng vai chính trong MV Hit me up của rapper Binz.