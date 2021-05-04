Siêu mẫu Ngọc Quyên bất ngờ chia sẻ về 'giấc mơ Mỹ' sau khi li dị chồng

Hậu trường 04/05/2021 15:44

Siêu mẫu Ngọc Quyên bất ngờ chia sẻ cuộc sống ở Mỹ của mình. Cựu người mẫu cho biết dù bận rộn nhưng cô cảm thấy vui và luôn lạc quan với cuộc sống sau ly hôn.

Trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu Ngọc Quyên gây chú ý khi đăng tải hình ảnh kèm theo dòng trạng thái chia sẻ về cuộc sống của mình tại Mỹ. Cụ thể, người đẹp viết: "Chia sẻ của cô gái 33 tuổi về chuyện cưới xin và đã li dị sau 5 năm sống cùng. Em đã lấy chồng khi em 26 tuổi và có bé trai 5 tuổi. Sự ngiệp giờ cũng ổn định cuộc sống thảnh thơi."

 

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Ngọc Quyên trải lòng sau khi 'vỡ mộng' tại Mỹ - Ảnh FBNV

 

Sau đó, cô nàng trải lòng về những 'giấc mơ Mỹ' thời còn trẻ. Cựu siêu mẫu từng nghĩ nước Mỹ thường phóng khoáng, tự do bay nhảy, không tuân theo bất kì luật lệ nghiêm ngặt nào. Nhưng "đời không như là mơ", cô bất ngờ sau khi cùng chồng qua Mỹ định cư.

 

Cô chia sẻ: "Tôi qua Mỹ một đất nước “Land of the free” Wow nghe tới đây là sướng cái tai. Nhưng khoan nhé đâu cũng có luật của nó và với đất nước tự do thì luật nó nhiều hơn nhé các mẹ. Và rồi ngày qua ngày em học nhiều hơn, em học nhiều hơn. Và rồi em hết tự do. Vì Mỹ gì cũng có luật chỉ là có các anh chị không buồn học và kệ luôn mình không nói".

 

Cô cũng từng bị bạn bè cho rằng mình làm quá: "Càng hiểu luật em càng nề nếp hơn. Nhiều khi nói chuyện bạn bè tưởng em khùng hay làm quá. Nhưng phạm đi rồi biết với Chế Mỹ. Nhưng đừng sợ nó như công thức 1+1=2 cứ thế mà theo. Rất rõ ràng và công bằng."

 

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Cô nàng từng bị bạn bè cho rằng mình làm quá khi cô kể về cuộc sống của mình - Ảnh FBNV

 

Sau đó, cô nàng còn khuyên các chị em phụ nữ 6 điều "kiêng kị" không nên làm. Theo cô, phụ nữ không nên tụ tập quá nhiều, nếu có chồng đi cùng càng tốt. Và tốt nhất là không ăn chơi quá chén, đặc biệt tuyệt đối không rượu, bia bởi tội rất nặng tại Mỹ. Thế nên, cô nàng từ đấy về sau chuyển qua uống sinh tố. Ngoài ra, có một số thói quen mà nữ siêu mẫu cũng thay đổi từ khi sang Mỹ như sửa soạn nhanh trong 10 phút, giày cao gót thay bằng giày dép bệt khi đi ra ngoài.

 

Siêu mẫu tâm sự cuộc sống bên Mỹ dạy cô trở thành một con người khác, kiên nhẫn hơn, trưởng thành hơn. Người đẹp biết cách sống thực tế hơn, lắng nghe người khác, lạc quan hơn và khẳng định cô đã thay đổi nhiều so với hồi còn ở Việt Nam.

 

"Khi đã chọn bất cứ điều gì hãy nghĩ thật kỹ các F.A nhé vì tất cả nó sẽ có hệ lụy sau này rất nhiều và những giấc mơ còn dang dở sẽ không bao giờ thực hiện được. Hãy ở nơi bạn thật sự hạnh phúc và có gia đình để khi gặp khó khăn còn dựa vào", cô cho biết.

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Ngọc Quyên cho biết cuộc sống của cô bên Mỹ rất ổn định, không khó khăn như nhiều người vẫn nghĩ - Ảnh FBNV

"Với em vì đời em qua nhiều giông bão em học được nhiều và em thấy mình lớn hơn. Em không mấy buồn những chuyện cũ tính em là vậy “qua rồi thôi“, "Không có keo này ta bày keo khác“. Nên giờ em cũng vui theo kiểu của mình và các chị em giống em đừng buồn, quan trọng mình thấy vấn đề của mình ở đâu và cân bằng mọi thứ. Đam mê là tốt, hết mình cũng tốt nhưng “quá“ thì nó sẽ chẳng còn thú vị.

 

"Cám ơn tình yêu, hôn nhân và gia đình để em biết được mình là ai và nên làm gì. Không thử không biết, biết sớm kinh nghiệm sớm, hạnh phúc sớm. Cuộc đời là vậy các bạn hãy giữ tâm lạc quan, khùng điên để sống tới nhảy rồi cười đi tiếp nha", Ngọc Quyên viết.

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