Showbiz Việt ồn ào chuyện tình cảm đầu năm

Người đàn bà thứ 3 đến với cuộc đời anh là một phụ nữ xinh đẹp làm trong ngành ngân hàng tên là Tuệ Minh. Tuệ Minh khá xinh đẹp, ưa nhìn và còn khá trẻ.

Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng trên danh nghĩa họ đã là vợ chồng vì đã đăng ký kết hôn. Với anh, đám cưới bây giờ không còn nguyên vẹn ý nghĩa như trước bởi dù sao trong mắt mọi người anh cũng đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Vì thế, anh quan trọng nhất là cuộc sống của cả hai hạnh phúc chứ không quan trọng đám cưới sẽ diễn ra lúc nào.

Những tưởng "quá tam ba bận", hạnh phúc này sẽ đi đến hết cuộc đời Công Lý. Thế nhưng, mối tình này của anh cũng chỉ kéo dài được 5 năm và hiện tại, cả 2 đã đường ai nấy đi.

Trường Giang bị tố lăng nhăng

Theo những gì Quế Vân chia sẻ, Trường Giang cho biết, quan hệ của anh và diễn viên Nhã Phương đơn thuần chỉ là vì áp lực công việc và vì người "khác". Tình yêu của anh là dành cho Quế Vân. Chính vì điều này, Quế Vân liên tục phải chịu đựng việc Trường Giang và Nhã Phương liên tục xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện trong thời gian gần đây.

Quế Vân viết: "Em có rơi nươc mắt vì anh đó. Ngày hôm sau báo chí đăng toàn hình ảnh thân mật của anh và cô ấy. Em không dám vào đọc, em không muốn nhìn. Em gạt đi để quên anh. Bạn bè em hững người biết chuyện của bọn mình đều khuyên em quên anh đi".

Tin nhắn được Quế Vân công khai về chuyện tình cảm của cô và Trường Giang.

Hình ảnh thân thiết của cô và Trường Giang

Trấn Thành – Hari công khai tình cảm

Chuyện tình của cặp đôi Trấn Thành – Hari Won vẫn đang là tâm điểm của làng giải trí Việt vào dịp đầu năm Bính Thân 2016. Mọi "nhất cử nhất động" của cặp đôi này đều nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, danh hài sinh năm 1987 và cô gái Hàn gốc Việt cũng không còn mấy e dè mà tự nhiên thể hiện tình cảm với nhau ở những nơi công cộng. Trấn Thành cùng Hari Won vui vẻ mặc đồ đôi đi dự sự kiện và nắm chặt tay nhau ở chốn đông người.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, cả hai quyết định sẽ đứng chung sân khấu phục vụ nghệ thuật cho khán giả.

Mới đây, trong dịp Valentine 2016, Trấn Thành và Hari Won đã bị các tay săn ảnh ghi lại những khoảnh khắc vô cùng tình tứ ngay giữa phố xá. Trong suốt khoảng thời gian ở bên, cả hai không ngại ngần trao nhau những cử chỉ thân mật, thậm chí hôn nhau say đắm, chẳng còn ngại ngần ánh mắt xung quanh.

Để bù đắp việc không thể xếp lịch diễn cùng nhau trên một sân khấu trong ngày lễ Tình nhân vừa qua, cuối tuần này, cặp đôi dự định xuất hiện công khai tại một phòng trà. Nhiều người hâm mộ dự đoán, cặp đôi sẽ có những "pha" thể hình tình cảm lãng mạn trên sân khấu. Đây có thể xem là lần đầu tiên cả hai công khai xuất hiện và "ngầm" chứng minh tình yêu.

Trấn Thành - Hari Won diện trang phục đồng điệu trong hậu trường một show diễn dịp Tết.

Hà Hồ bị nghi cặp đại gia dịp Tết

Không còn cố gắng giữ bí mật chuyện tình cảm của mình như trước kia,Hà Hồ giờ đây thường xuyên để lộ hình ảnh thân mật, quấn quýt với đại gia K ở nơi công cộng.

Và mới đây nhất, khoảnh khắc cô tay trong tay tình tứ với bạn trai ở khu trung tâm thương mại Siam Paragon hay bên nhau không rời nửa bước tại sân bay Suvarnabbhumi, Thái Lan bị rò rỉ trên mạng đã nhanh chóng gây lên cơn bão dư luận.

Dường như đã quá mệt mỏi, không chịu nổi cảnh chồng hẹn hò với người phụ nữ khác, ngay sau khi những tấm hình phía trên bị phát tán, trên trang cá nhân của mình, vợ đại gia K đã cay đắng đăng tải đoạn trạng thái khá dài, nhằm bày tỏ cảm xúc cũng như đả kích Hà Hồ thêm lần nữa. Có thể nói, sự việc này đã khiến cho vợ của đại gia K rất bức xúc vì theo cô cho biết họ chưa hề ly hôn, còn Hà Hồ thì lại quá nóng vội để công khai mối quan hệ sau lưng này trước truyền thông.

Hồ Quang Hiếu từng kết hôn

Thông tin Hồ Quang Hiếu từng kết hôn đã làm dư luận bất ngờ khi ảnh trong hôn lễ của anh được cư dân mạng phát hiện cách đây 2 ngày. Đại diện của Hồ Quang Hiếu đã thẳng thắn xác nhận chuyện nam ca sĩ Con bướm xuân kết hôn là thật. Cô dâu trong ảnh cưới cũng cho biết, hai người lấy nhau từ năm 2013 nhưng hiện đã chia tay.

Vợ cũ Hồ Quang Hiếu là hot girl Ivy (tên thật là Nhật Vy), sinh năm 1992, từng học tại Singapore. Cô một người mẫu ảnh, diễn viên các MV ca nhạc. Ivy từng tham gia diễn xuất trong sản phẩm âm nhạc của chồng cũ.

Đám cưới Hồ Quang Hiếu năm 2013.

"Mình lấy chồng từ khi mới 21 tuổi. Lúc đó, chắc các bạn còn đang đi học, thoải mái với cuộc sống được ba mẹ nuông chiều. Mình thì phải học cách làm vợ, bị mắng chửi, áp lực, tự kỷ, bỏ nhà, bỏ luôn cả công việc mình yêu thích, bỏ đi rồi ước mơ hoài bão của thời tuổi trẻ mà ai cũng có quyền một lần được mơ được thực hiện, chấp nhận bỏ hết... Để giờ... mang tiếng một đời chồng thì có gì là sung sướng hay tự hào mà khoe khoang?"

Ivy cho biết, cô đã phải bỏ lại ước mơ, hoài bão để học cách làm vợ.

Theo tiết lộ của người đẹp, vì không muốn cuộc sống và sự nghiệp của hai người bị ảnh hưởng nên đám cưới được tổ chức lặng lẽ. Cô cũng tạm gác hoạt động nghệ thuật để chu toàn cho gia đình. Tuy nhiên, sau đó hai người xảy ra những tranh cãi về việc kiếm tiền. Cô từng về nhà bố mẹ đẻ một thời gian và trải qua giai đoạn trầm cảm.