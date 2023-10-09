Sau Ngọc Trinh, một Á hậu đình đám Vbiz cũng quyết định trữ đông trứng ở tuổi 28

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Thảo Nhi Lê bất ngờ khi công khai hành trình trữ đông trứng ở tuổi 28. Đây hiện là phương pháp được nhiều sao Việt áp dụng nhằm đảm bảo cơ hội làm mẹ khi tuổi tác đã cao.

Sau khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tên tuổi của Thảo Nhi Lê phất lên "như diều gặp gió". Cô được kì vọng đạt thứ hạng cao tại đấu trường quốc tế tuy nhiên một việc thay đổi bất ngờ khiến nàng Á hậu vượt mất cơ hội tham gia.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Á hậu Thảo Nhi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Chia sẻ với truyền thông về quyết định trữ đông trứng, Thảo Nhi Lê cho biết là một người phụ nữ bận rộn nên muốn có sự lựa chọn tốt nhất trong tương lai.

Nàng hậu chia sẻ trên story đoạn video tự tiêm thuốc của mình: "Đây là thói quen buổi sáng của tôi trong 8 ngày qua ở Băng Cốc. Trông có vẻ đau đớn nhưng thực ra không sao cả. Chỉ là tôi rất sợ kim tiêm và phải tự mình tiêm hormone này hàng ngày. Tôi có thể đến bệnh viện hàng ngày nhưng việc này sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Tôi gần như đã hoàn tất hành trình trữ đông trứng của mình và sẽ cập nhật cho các bạn sớm về điều này".

Thảo Nhi Lê cho biết là một người phụ nữ bận rộn nên muốn có sự lựa chọn tốt nhất trong tương lai

"Bạn bè tôi bảo trước 30 tuổi, trứng của phụ nữ tốt nhất và cũng nhiều. Thế nên tôi quyết định cấy trứng và dự trữ. Tôi cũng là một người phụ nữ bận rộn nên tôi tranh thủ thời gian bây giờ để có được sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân trong tương lai" - Á hậu Thảo Nhi Lê tâm sự.

Thảo Nhi Lê kể, ngày nào cũng vậy, cứ 1 giờ là cô lại tiêm thuốc. Dù đi cà phê, đang đi làm, nàng Hậu luôn luôn mang theo thuốc để vào phòng vệ sinh và tự tiêm. Thảo Nhi Lê nói cuộc sống của cô có đôi chút rối loạn, song không ảnh hưởng quá nhiều.

Thảo Nhi Lê kể, ngày nào cũng vậy, cứ 1 giờ là cô lại tiêm thuốc. Dù đi cà phê, đang đi làm, nàng Hậu luôn luôn mang theo thuốc để vào phòng vệ sinh và tự tiêm

"Cũng không quá đau, chỉ 1 - 2 lần tôi tự tiêm thì cảm thấy hơi đau, còn ngoài ra thì không đau. Trong cuộc sống này có nhiều thứ còn đau hơn điều này nên tôi nghĩ chỉ là bình thường mà thôi.

Tôi năm nay 29 tuổi, bố mẹ cũng nói là có con, mà như thế thì phải có người yêu, có chồng rồi mới sinh con được. Nhưng tôi chưa có chồng thì bây giờ tôi cấy trứng trước để đảm bảo chất lượng trứng của mình, để sau này nếu có khó khăn hay trở ngại thì mình đã có trữ rồi. Thế nên gia đình tôi luôn ủng hộ về quyết định này, không có gì hết" - Thảo Nhi Lê trải lòng.

Hiện, ngoài hoạt động nghệ thuật, nàng Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hiện sở hữu thương hiệu thời trang riêng

Hiện, ngoài hoạt động nghệ thuật, nàng Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hiện sở hữu thương hiệu thời trang riêng. Về chuyên đời tư, á hậu Thảo Nhi Lê đã có hơn 3 năm hẹn hò với doanh nhân Long Nguyễn. Theo tìm hiểu, "người cũ" hơn nàng hậu 9 tuổi, hiện đang làm chủ một quán bar ở Sài Gòn và còn kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Trên mạng xã hội, cả hai vẫn còn theo dõi lẫn nhau nhưng đã rất lâu, người hâm mộ không còn nhìn thấy tương tác giữa nàng hậu và bạn trai doanh nhân nên dấy lên tin đồn 'đường ai nấy đi'. Cặp đôi vãn chưa lên tiếng về thông tin này.

Trước Thảo Nhi Lê, nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cũng thu hút sự quan tâm khi thông báo kế hoạch sẽ mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp trữ đông trứng và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Trước Thảo Nhi Lê, nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cũng thu hút sự quan tâm khi thông báo kế hoạch sẽ mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp trữ đông trứng và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Vừa qua, người đẹp đã đến bệnh viện để hút trứng tuy nhiên vì thể trạng sức khỏe nên việc này đã diễn ra không thuận lợi, không thu được trứng đạt chuẩn.

Theo Ngọc Trinh tiết lộ nguyên nhân là vì trước khi hút trứng lịch trình của cô quá dày cộng thêm việc cô chơi thể thao và vận động quá mạnh dẫn đến rụng hết trứng. Ngọc Trinh cảm thấy buồn về điều này và cho biết sẽ tĩnh dưỡng, chăm sóc bản thân nhiều hơn để những lần hút trứng sau có kết quả tốt đẹp.