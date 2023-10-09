Sau Ngọc Trinh, một Á hậu đình đám Vbiz cũng quyết định trữ đông trứng ở tuổi 28

Hậu trường 09/10/2023 13:19

Á hậu này cho biết cuộc sống của cô có đôi chút rối loạn, song không ảnh hưởng quá nhiều.

Sau khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tên tuổi của Thảo Nhi Lê phất lên "như diều gặp gió". Cô được kì vọng đạt thứ hạng cao tại đấu trường quốc tế tuy nhiên một việc thay đổi bất ngờ khiến nàng Á hậu vượt mất cơ hội tham gia.

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Thảo Nhi Lê bất ngờ khi công khai hành trình trữ đông trứng ở tuổi 28. Đây hiện là phương pháp được nhiều sao Việt áp dụng nhằm đảm bảo cơ hội làm mẹ khi tuổi tác đã cao. 

Sau Ngọc Trinh, một Á hậu đình đám Vbiz cũng quyết định trữ đông trứng ở tuổi 28 - Ảnh 1
Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Thảo Nhi Lê bất ngờ khi công khai hành trình trữ đông trứng ở tuổi 28

Nàng hậu chia sẻ trên story đoạn video tự tiêm thuốc của mình: "Đây là thói quen buổi sáng của tôi trong 8 ngày qua ở Băng Cốc. Trông có vẻ đau đớn nhưng thực ra không sao cả. Chỉ là tôi rất sợ kim tiêm và phải tự mình tiêm hormone này hàng ngày. Tôi có thể đến bệnh viện hàng ngày nhưng việc này sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Tôi gần như đã hoàn tất hành trình trữ đông trứng của mình và sẽ cập nhật cho các bạn sớm về điều này". 

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Á hậu Thảo Nhi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Chia sẻ với truyền thông về quyết định trữ đông trứng, Thảo Nhi Lê cho biết là một người phụ nữ bận rộn nên muốn có sự lựa chọn tốt nhất trong tương lai.

Sau Ngọc Trinh, một Á hậu đình đám Vbiz cũng quyết định trữ đông trứng ở tuổi 28 - Ảnh 2
Thảo Nhi Lê cho biết là một người phụ nữ bận rộn nên muốn có sự lựa chọn tốt nhất trong tương lai

"Bạn bè tôi bảo trước 30 tuổi, trứng của phụ nữ tốt nhất và cũng nhiều. Thế nên tôi quyết định cấy trứng và dự trữ. Tôi cũng là một người phụ nữ bận rộn nên tôi tranh thủ thời gian bây giờ để có được sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân trong tương lai" - Á hậu Thảo Nhi Lê tâm sự. 

Thảo Nhi Lê kể, ngày nào cũng vậy, cứ 1 giờ là cô lại tiêm thuốc. Dù đi cà phê, đang đi làm, nàng Hậu luôn luôn mang theo thuốc để vào phòng vệ sinh và tự tiêm. Thảo Nhi Lê nói cuộc sống của cô có đôi chút rối loạn, song không ảnh hưởng quá nhiều.

Sau Ngọc Trinh, một Á hậu đình đám Vbiz cũng quyết định trữ đông trứng ở tuổi 28 - Ảnh 3
Thảo Nhi Lê kể, ngày nào cũng vậy, cứ 1 giờ là cô lại tiêm thuốc. Dù đi cà phê, đang đi làm, nàng Hậu luôn luôn mang theo thuốc để vào phòng vệ sinh và tự tiêm

"Cũng không quá đau, chỉ 1 - 2 lần tôi tự tiêm thì cảm thấy hơi đau, còn ngoài ra thì không đau. Trong cuộc sống này có nhiều thứ còn đau hơn điều này nên tôi nghĩ chỉ là bình thường mà thôi. 

Tôi năm nay 29 tuổi, bố mẹ cũng nói là có con, mà như thế thì phải có người yêu, có chồng rồi mới sinh con được. Nhưng tôi chưa có chồng thì bây giờ tôi cấy trứng trước để đảm bảo chất lượng trứng của mình, để sau này nếu có khó khăn hay trở ngại thì mình đã có trữ rồi. Thế nên gia đình tôi luôn ủng hộ về quyết định này, không có gì hết" - Thảo Nhi Lê trải lòng.

Sau Ngọc Trinh, một Á hậu đình đám Vbiz cũng quyết định trữ đông trứng ở tuổi 28 - Ảnh 4
Hiện, ngoài hoạt động nghệ thuật, nàng Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hiện sở hữu thương hiệu thời trang riêng

Hiện, ngoài hoạt động nghệ thuật, nàng Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hiện sở hữu thương hiệu thời trang riêng. Về chuyên đời tư, á hậu Thảo Nhi Lê đã có hơn 3 năm hẹn hò với doanh nhân Long Nguyễn. Theo tìm hiểu, "người cũ" hơn nàng hậu 9 tuổi, hiện đang làm chủ một quán bar ở Sài Gòn và còn kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Trên mạng xã hội, cả hai vẫn còn theo dõi lẫn nhau nhưng đã rất lâu, người hâm mộ không còn nhìn thấy tương tác giữa nàng hậu và bạn trai doanh nhân nên dấy lên tin đồn 'đường ai nấy đi'. Cặp đôi vãn chưa lên tiếng về thông tin này.

Sau Ngọc Trinh, một Á hậu đình đám Vbiz cũng quyết định trữ đông trứng ở tuổi 28 - Ảnh 5
Trước Thảo Nhi Lê, nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cũng thu hút sự quan tâm khi thông báo kế hoạch sẽ mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp trữ đông trứng và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Trước Thảo Nhi Lê, nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cũng thu hút sự quan tâm khi thông báo kế hoạch sẽ mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp trữ đông trứng và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Vừa qua, người đẹp đã đến bệnh viện để hút trứng tuy nhiên vì thể trạng sức khỏe nên việc này đã diễn ra không thuận lợi, không thu được trứng đạt chuẩn.

Theo Ngọc Trinh tiết lộ nguyên nhân là vì trước khi hút trứng lịch trình của cô quá dày cộng thêm việc cô chơi thể thao và vận động quá mạnh dẫn đến rụng hết trứng. Ngọc Trinh cảm thấy buồn về điều này và cho biết sẽ tĩnh dưỡng, chăm sóc bản thân nhiều hơn để những lần hút trứng sau có kết quả tốt đẹp.

3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần

3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần

Đã có không ít mỹ nhân Việt từng vinh dự lọt top 100 gương mặt nữ đẹp nhất thế giới. Trong đó, Thảo Nhi Lê 2 lần liên tiếp lọt bảng xếp hạng này.

Xem thêm
Từ khóa:   Thảo Nhi Lê Ngọc Trinh trữ đông trứng Thảo Nhi Lê trữ đông trứng

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 8 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 7 giờ 54 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 8 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'