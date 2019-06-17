Sau loạt bằng chứng hẹn hò với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có động thái bất ngờ trên trang cá nhân

Hậu trường 17/06/2019 14:41

Ngay khi dư luận xôn xao trước thông tin Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đang hẹn hò, nữ ca sĩ “Họa mi tóc nâu” đã có động thái mới trên trang cá nhân.

Sáng nay, cộng đồng mạng được một phen “dậy sóng” trước loạt ảnh đầy tình tứ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại sân bay. Cụ thể, phóng viên đã bắt gặp khoảnh khắc Mỹ Tâm ân cần chăm sóc Mai Tài Phến trước giờ bay. Thậm chí, khi ngồi cạnh nhau trên máy bay, nữ ca sĩ còn quay sang nựng má chàng diễn viên trẻ. Mai Tài Phến cũng chu đáo giúp nữ ca sĩ đặt gối ngủ, đồng thời nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cô.

Sau loạt bằng chứng hẹn hò với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có động thái bất ngờ trên trang cá nhân - Ảnh 1

Khoảnh khắc cặp đôi dành cho nhau những cử chỉ âu yếm tại sân bay...

Sau loạt bằng chứng hẹn hò với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có động thái bất ngờ trên trang cá nhân - Ảnh 2
...và trên máy bay - Ảnh: Internet

Những khoảnh khắc “không thể tình hơn” này của cả hai khiến nhiều người cho rằng Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đang bí mật hẹn hò. Bên cạnh đó, người hâm mộ cặp đôi tỏ ra vui mừng vì cả hai đã thực sự “phim giả tình thật”.

Giữa lúc công chúng đang đoán già đoán non, Mỹ Tâm bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân. Cách đây ít phút, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh của bản thân kèm dòng trạng thái: “Có gì sáng nay mà sóng xôn sao? Báo trước mai mình có tham gia Film Thanks Party, mình sẽ đứng ngang nhiên để các bạn chụp hình hiên ngang chứ không chơi chụp lén nha nha nha! Mình lớn rồi các bạn hiểu hôn?”.

Sau loạt bằng chứng hẹn hò với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có động thái bất ngờ trên trang cá nhân - Ảnh 3
Bài đăng của Mỹ Tâm - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Mỹ Tâm, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận ủng hộ nữ ca sĩ. Bên cạnh đó là những bình luận bày tỏ sự thích thú khi nàng “Họa mi tóc nâu” đã bắt kịp xu hướng “Chị hiểu hôn?” cực hot trên mạng xã hội.

Sau loạt bằng chứng hẹn hò với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có động thái bất ngờ trên trang cá nhân - Ảnh 4
Nhiều người 'bán tín bán nghi' trước tin đồn hẹn hò của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng bài đăng của Mỹ Tâm chính là một lời đáp trả vô cùng văn minh và hài hước dành cho những người xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ. Hiện tại, cư dân mạng đang mong chờ sự kiện sắp tới của Mỹ Tâm để nghe cô chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò với Mai Tài Phến. Còn ở thời điểm này, tất cả vẫn chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng.

Mỹ Tâm tình tứ cùng 'phi công trẻ' Mai Tài Phến tại sân bay, phải chăng đã đến lúc cặp đôi công khai mối quan hệ bí mật?

Mỹ Tâm tình tứ cùng 'phi công trẻ' Mai Tài Phến tại sân bay, phải chăng đã đến lúc cặp đôi công khai mối quan hệ bí mật?

Mạng xã hội đang xôn xao trước loạt ảnh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dành nhiều cử chỉ quan tâm đặc biệt cho nhau, rộ nghi vấn cặp đôi đang hẹn hò bí mật.

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