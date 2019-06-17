Sau loạt bằng chứng hẹn hò với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có động thái bất ngờ trên trang cá nhân

Sáng nay, cộng đồng mạng được một phen “dậy sóng” trước loạt ảnh đầy tình tứ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại sân bay. Cụ thể, phóng viên đã bắt gặp khoảnh khắc Mỹ Tâm ân cần chăm sóc Mai Tài Phến trước giờ bay. Thậm chí, khi ngồi cạnh nhau trên máy bay, nữ ca sĩ còn quay sang nựng má chàng diễn viên trẻ. Mai Tài Phến cũng chu đáo giúp nữ ca sĩ đặt gối ngủ, đồng thời nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cô.

...và trên máy bay - Ảnh: Internet

Những khoảnh khắc “không thể tình hơn” này của cả hai khiến nhiều người cho rằng Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đang bí mật hẹn hò. Bên cạnh đó, người hâm mộ cặp đôi tỏ ra vui mừng vì cả hai đã thực sự “phim giả tình thật”.

Giữa lúc công chúng đang đoán già đoán non, Mỹ Tâm bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân. Cách đây ít phút, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh của bản thân kèm dòng trạng thái: “Có gì sáng nay mà sóng xôn sao? Báo trước mai mình có tham gia Film Thanks Party, mình sẽ đứng ngang nhiên để các bạn chụp hình hiên ngang chứ không chơi chụp lén nha nha nha! Mình lớn rồi các bạn hiểu hôn?”.