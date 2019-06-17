Mỹ Tâm tình tứ cùng 'phi công trẻ' Mai Tài Phến tại sân bay, phải chăng đã đến lúc cặp đôi công khai mối quan hệ bí mật?

Hậu trường 17/06/2019 10:19

Mạng xã hội đang xôn xao trước loạt ảnh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dành nhiều cử chỉ quan tâm đặc biệt cho nhau, rộ nghi vấn cặp đôi đang hẹn hò bí mật.

Từ sau khi cùng tham gia MV Đừng hỏi em cũng như hợp tác trong dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh, nam diễn viên Mai Tài Phến và Mỹ Tâm liên tục vướng phải tin đồn “phim giả tình thật”. Tại các sự kiện giải trí, cặp đôi chẳng ngần ngại dành những lời khen “có cánh” cho đối phương nhưng lại chưa bao giờ lên tiếng về việc hẹn hò.

Mỹ Tâm tình tứ cùng 'phi công trẻ' Mai Tài Phến tại sân bay, phải chăng đã đến lúc cặp đôi công khai mối quan hệ bí mật? - Ảnh 1
Trong quá trình hợp tác cùng nhau, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã nảy sinh tình cảm? - Ảnh Internet

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ "dậy sóng" trước những hình ảnh thân mật của Mỹ Tâm và chàng diễn viên kém cô 10 tuổi. Cụ thể, khi xuất hiện tại sân bay để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, cặp đôi liên tục dành cho nhau những cử chỉ đầy tình tứ.

Mỹ Tâm tình tứ cùng 'phi công trẻ' Mai Tài Phến tại sân bay, phải chăng đã đến lúc cặp đôi công khai mối quan hệ bí mật? - Ảnh 2

Mỹ Tâm dành cử chỉ âu yếm cho Mai Tài Phến tại sân bay – Ảnh: Internet

Ngoài ra, khi ngồi cạnh nhau trên máy bay, nữ ca sĩ “Họa mi tóc nâu” chẳng ngại ngần nựng má chàng diễn viên trẻ. Trong khi đó, Mai Tài Phến cũng nhẹ nhàng đặt tay lên đùi nữ ca sĩ. Từ những chi tiết đáng ngờ này, nhiều người tin rằng mối quan hệ giữa Mai Tài Phến và Mỹ Tâm không chỉ đơn thuần là bạn bè hay đồng nghiệp.

Mỹ Tâm tình tứ cùng 'phi công trẻ' Mai Tài Phến tại sân bay, phải chăng đã đến lúc cặp đôi công khai mối quan hệ bí mật? - Ảnh 3
Mỹ Tâm nựng má Mai Tài Phến, còn anh thì thoải mái đặt tay lên đùi nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Trên thực tế, khoảng thời gian gần đây, Mai Tài Phến luôn dành thời gian để tháp tùng Mỹ Tâm biểu diễn từ Nam chí Bắc. Câu hỏi được đặt ra là nguyên nhân nào khiến Mai Tài Phến quyết định gác lại công việc cá nhân để làm “trợ lý” cho Mỹ Tâm, luôn kề cạnh cô mọi lúc mọi nơi.

Mỹ Tâm tình tứ cùng 'phi công trẻ' Mai Tài Phến tại sân bay, phải chăng đã đến lúc cặp đôi công khai mối quan hệ bí mật? - Ảnh 4

Liệu Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đang thực sự hẹn hò? - Ảnh: Internet

Bên cạnh những đồn đoán của cư dân mạng, không ít người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi cuối cùng nữ ca sĩ đã tìm được một nửa của mình sau nhiều năm hoạt động showbiz.

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