Mỹ Tâm tình tứ cùng 'phi công trẻ' Mai Tài Phến tại sân bay, phải chăng đã đến lúc cặp đôi công khai mối quan hệ bí mật?

Từ sau khi cùng tham gia MV Đừng hỏi em cũng như hợp tác trong dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh, nam diễn viên Mai Tài Phến và Mỹ Tâm liên tục vướng phải tin đồn “phim giả tình thật”. Tại các sự kiện giải trí, cặp đôi chẳng ngần ngại dành những lời khen “có cánh” cho đối phương nhưng lại chưa bao giờ lên tiếng về việc hẹn hò.

Trong quá trình hợp tác cùng nhau, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã nảy sinh tình cảm? - Ảnh Internet

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ "dậy sóng" trước những hình ảnh thân mật của Mỹ Tâm và chàng diễn viên kém cô 10 tuổi. Cụ thể, khi xuất hiện tại sân bay để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, cặp đôi liên tục dành cho nhau những cử chỉ đầy tình tứ.