Sau 8 năm kết hôn, 'chân dài' đình đám Vbiz cũng đã mang thai con đầu lòng cho ông xã điển trai?

Lê Thuý và Đỗ An được biết đến là một trong những cặp vợ chồng "trai tài gái sắc" của showbiz Việt. Trải qua 8 năm hôn nhân, cặp đôi thường xuyên để lộ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào như vợ chồng son nhưng đến nay, cả 2 vẫn mong mỏi có 1 nhóc tỳ cho tổ ấm.

Lê Thúy từng cho biết đi khám sức khỏe, bác sĩ khuyên cô tăng cân vì quá ốm, cơ thể mang thai sẽ không tốt

Cho đến tối ngày 7/5, tại một sự kiện tại TP.HCM, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước sự xuất hiện của người mẫu Lê Thuý. Tại đây, chân dài Vietnam's Next Top Model 2011 thu hút sự chú ý khi diện nguyên cây màu trắng sang trọng và thanh lịch. Đáng chú ý nhất là bà xã Đỗ An để lộ vòng 2 lùm lùm. Ở một số góc quay có thể thấy vòng 2 của chân dài Vietnam's Next Top Model 2011 nhô ra và lớn rõ.

Lê Thúy để lộ vòng 2 lùm xùm khiến nhiều người dự đoán cô đang mang thai con đầu lòng sau nhiều năm mong đợi

Hình ảnh này khiến nhiều người dự đoán Lê Thúy đang mang thai con đầu lòng sau nhiều năm mong đợi. Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng cư dân mạng đã ồ ạt gửi lời chúc mừng. Bên cạnh, một số khán giả khác lại cho rằng Lê Thuý không mang thai mà chỉ đang diện trang phục rộng mà thôi. Hiện dân tình vẫn đang hào hức chờ đợi thông báo tin vui từ cặp đôi.