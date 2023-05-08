Sau 8 năm kết hôn, 'chân dài' đình đám Vbiz cũng đã mang thai con đầu lòng cho ông xã điển trai?

Lê Thuý và Đỗ An được biết đến là một trong những cặp vợ chồng "trai tài gái sắc" của showbiz Việt. Trải qua 8 năm hôn nhân, cặp đôi thường xuyên để lộ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào như vợ chồng son nhưng đến nay, cả 2 vẫn mong mỏi có 1 nhóc tỳ cho tổ ấm.

Lê Thuý và Đỗ An được biết đến là một trong những cặp vợ chồng "trai tài gái sắc" của showbiz Việt

Trước đó, Lê Thúy từng cho biết đi khám sức khỏe, bác sĩ khuyên cô tăng cân vì quá ốm, cơ thể mang thai sẽ không tốt. Người mẫu từng chia sẻ: "Chúng tôi nhận ra càng căng thẳng, càng khó có em bé nên cả hai thống nhất sống vui vẻ và thoải mái. Con cái là trời cho, không thể cưỡng cầu".