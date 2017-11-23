Sao Việt hạnh phúc khi được nắm tay, chụp ảnh bên mỹ nam phim 'Giày thủy tinh'

Hậu trường 23/11/2017 17:24

Lần đầu tiên được gặp mỹ nam So Ji Sub, nhiều sao Việt "đổ gục" trước vẻ đẹp trai ngời ngời của thần tượng xứ Hàn.

Có mặt tại Việt Nam theo lời mời của Diệp Lâm Anh, tài tử xứ Hàn So Ji Sub xuất hiện chỉ vỏn vẹn 15 phút để giao lưu và chụp ảnh cùng các ngôi sao Vbiz nhưng vẫn khiến người hâm mộ "chết đứ đừ".

Nhờ sức ảnh hưởng của bộ phim Giày thủy tinh, So Ji Sub trở thành thần tượng của hàng ngàn fan nữ Việt Nam. Ngoài ra, anh còn là “soái ca” trong lòng nhiều mỹ nữ đình đám như Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc Jolie Nguyễn, người mẫu Quỳnh Hương, MC Diệp Lâm Anh, người mẫu Quỳnh Thư, Pha Lê...

Tại sự kiện tối 22/11, các ngôi sao làng giải trí Việt đã có mặt từ rất sớm để được chụp ảnh và tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo "đẹp như tranh vẽ" của nam chính phim Giày thủy tinh. 

Sao Việt hạnh phúc khi được nắm tay, chụp ảnh bên mỹ nam phim 'Giày thủy tinh' - Ảnh 1
Hoa hậu Kỳ Duyên hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc được bắt tay thần tượng - Ảnh: Internet

Sao Việt hạnh phúc khi được nắm tay, chụp ảnh bên mỹ nam phim 'Giày thủy tinh' - Ảnh 2
Hoa hậu Jolie Nguyễn chia sẻ hài hước: "Mong mọi người hãy chúc phúc cho chúng em" - Ảnh: Internet

Sao Việt hạnh phúc khi được nắm tay, chụp ảnh bên mỹ nam phim 'Giày thủy tinh' - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh diện bộ đầm gợi cảm xuất hiện bên cạnh mỹ nam đình đám xứ Hàn - Ảnh: Internet

Sao Việt hạnh phúc khi được nắm tay, chụp ảnh bên mỹ nam phim 'Giày thủy tinh' - Ảnh 4
Chân dài Quỳnh Hương - gà cưng của Vũ Khắc Tiệp thích thú khi được selfie cùng So Ji Sub - Ảnh: Internet

Sao Việt hạnh phúc khi được nắm tay, chụp ảnh bên mỹ nam phim 'Giày thủy tinh' - Ảnh 5

Sao Việt hạnh phúc khi được nắm tay, chụp ảnh bên mỹ nam phim 'Giày thủy tinh' - Ảnh 6
Người mẫu Quỳnh Thư cùng tranh thủ lưu lại một bức ảnh kỷ niệm - Ảnh: Internet

Sao Việt hạnh phúc khi được nắm tay, chụp ảnh bên mỹ nam phim 'Giày thủy tinh' - Ảnh 7

Sao Việt hạnh phúc khi được nắm tay, chụp ảnh bên mỹ nam phim 'Giày thủy tinh' - Ảnh 8
So Ji Sub cũng là thần tượng một thời của Pha Lê - Ảnh: Internet

Sao Việt hạnh phúc khi được nắm tay, chụp ảnh bên mỹ nam phim 'Giày thủy tinh' - Ảnh 9
Nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng hào hứng trong buổi giao lưu cùng nam tài tử phim Giày thủy tinh - Ảnh: Internet

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