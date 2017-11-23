Sao Việt hạnh phúc khi được nắm tay, chụp ảnh bên mỹ nam phim 'Giày thủy tinh'

Có mặt tại Việt Nam theo lời mời của Diệp Lâm Anh, tài tử xứ Hàn So Ji Sub xuất hiện chỉ vỏn vẹn 15 phút để giao lưu và chụp ảnh cùng các ngôi sao Vbiz nhưng vẫn khiến người hâm mộ "chết đứ đừ".

Nhờ sức ảnh hưởng của bộ phim Giày thủy tinh, So Ji Sub trở thành thần tượng của hàng ngàn fan nữ Việt Nam. Ngoài ra, anh còn là “soái ca” trong lòng nhiều mỹ nữ đình đám như Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc Jolie Nguyễn, người mẫu Quỳnh Hương, MC Diệp Lâm Anh, người mẫu Quỳnh Thư, Pha Lê...