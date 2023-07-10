Sao nữ đình đám Vbiz giành được quyền nuôi con hậu ly hôn nhưng quyết định vẫn để bé ở cùng nhà nội, quan hệ hiện tại với người cũ ra sao?

Cuộc ly hôn của Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc từng khiến dân tình nhiều phen bàn tán xôn xao. Do tính chất công việc nên khi ly hôn, cô đồng ý để chồng và ông bà nội chăm sóc con trai. Tuy nhiên sau đó, cô liên tục chia sẻ trên trang cá nhân thể hiện sự bất lực trong việc đề nghị chồng cũ cho gặp con.

Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại với ba của con trai, Nhật Kim Anh từng chia sẻ: "Chúng tôi đã giải quyết được những khúc mắc và giữ mối quan hệ văn minh. Tất cả cũng vì câu nói của con mà chúng tôi thức tỉnh. Con nói, "ba mẹ đừng giành con nữa, con mệt mỏi lắm rồi!".

Do đó, năm 2019, Nhật Kim Anh gửi đơn lên toà án để tranh quyền nuôi bé Bửu Long với chồng cũ Bửu Lộc. Phiên toà của cặp đôi diễn ra đầy căng thẳng trong hơn 2 năm. Cho đến tháng 3/2021, nữ diễn viên mới chính thức thắng kiện và nhận quyền chăm sóc quý tử. Tuy nhiên, giai đoạn này lại trùng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 nên nhóc tỳ vẫn sống cùng với nhà nội ở Cần Thơ. Sau đó, dù Nhật Kim Anh đã chuẩn bị phòng ngủ mới, sẵn sàng đón con trai lên TP.HCM để sống nhưng rồi lại "quay xe" quyết định không tranh giành nữa mà để bé có cuộc sống bình yên.

Từ đó, tôi và anh Lộc xác định dồn những điều tốt nhất cho con. Mình đã không tạo dựng được cho con cuộc sống gần nhau rồi thì cố gắng tạo điều kiện cho con thoải mái nhất. Chỉ là do duyên nợ đến lúc đó phải như vậy. Sau câu nói của con, tôi dẹp bỏ đi cái tôi, cái ích kỷ của mình để vì con, vì tuổi thơ của trẻ qua mau lắm, giống như Kim Anh cũng vậy, Kim Anh không có tuổi thơ".

Nhật Kim Anh: Câu nói của con đã thức tỉnh tôi và chồng cũ, ngừng tranh chấp quyền nuôi con

Cô cũng nhận ra rằng khi cả hai cùng kéo một sợi dây thì người ở giữa chịu nhiều tổn thương nhất đó là con trai. Nên hiện tại cô và chồng cũ thoải mái lắm rồi. Từ khi hòa giải, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh cũng không ngần ngại chia sẻ hình ảnh chung cùng chồng cũ trong những dịp đặc biệt của quý tử. Thậm chí, cả hai còn vui vẻ đi du lịch cùng con sau khi bé đạt thành tích tốt trong học tập.

Tuy nhiên, Nhật Kim Anh cũng hẳng định không có ý định tái hợp mà chỉ đang cùng chồng cũ làm bạn để chăm sóc con. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Tôi sẽ làm những điều mà con mong muốn và hạnh phúc. Tất cả những gì xảy ra cũng xuất phát từ tình yêu thương con. Giờ đây mọi thứ như đã được giải toả, tôi và gia đình ai cũng hạnh phúc và tự hào vì con. Như thế này là đủ vui vẻ, hạnh phúc và hoà bình rồi. Nhiều khi hàn gắn lại chúng tôi không được như vậy đâu".

Từ khi hòa giải, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh cũng không ngần ngại chia sẻ hình ảnh chung cùng chồng cũ trong những dịp đặc biệt của quý tử. Thậm chí, cả hai còn vui vẻ đi du lịch cùng con sau khi bé đạt thành tích tốt trong học tập

Thời gian gần đây, dân mạng không ngừng xôn xao khi Bửu Lộc chia sẻ loạt ảnh mới công khai người yêu. Đáng chú ý, người này không ai xa lạ mà được khán giả nhận ra là diễn viên Bella Mai. Mặc dù, cả 2 chưa lên tiếng khẳng định đang hẹn hò đối phương nhưng trên trang cá nhân, Bella Mai nhiều lần check in và khoe ảnh bên một người đàn ông có vóc dáng giống hệt với doanh nhân Bửu Lộc. Bella Mai cũng cho biết sẽ chia sẻ thông tin đời tư vào một giai đoạn thích hợp.

Thời gian gần đây, dân mạng không ngừng xôn xao khi Bửu Lộc chia sẻ loạt ảnh mới công khai người yêu. Đáng chú ý, người này không ai xa lạ mà được khán giả nhận ra là diễn viên Bella Mai

Giữa lúc chồng cũ rầm rộ chuyện hẹn hò với người mới thì Nhật Kim Anh vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân. Cô luôn giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ cập nhật những hoạt động liên quan đến cuộc sống và công việc. Cô cho biết vẫn có người theo đuổi nhưng để lựa chọn đi tiếp cùng ai đó thì cô thấy chưa phải là thời điểm thích hợp. Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" cũng thừa nhận mình có tâm lý sợ yêu nên đến giờ vẫn "ế": "Tôi sợ yêu ai đó rồi không thể đồng hành với họ lâu dài. Tôi đã nhìn thấy nhiều cuộc hôn nhân đậm sâu nhưng không thể cùng nhau đi đến chặng cuối".

Giữa lúc chồng cũ rầm rộ chuyện hẹn hò với người mới thì Nhật Kim Anh vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân. Cô luôn giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ cập nhật những hoạt động liên quan đến cuộc sống và công việc

Vì thế, giờ đây nếu để lựa chọn một người đi cùng, Nhật Kim Anh cho rằng không thể cảm tính như khi còn trẻ mà sẽ cân nhắc trên nhiều yếu tố. Đó là dùng sự chín chắn, trải nghiệm của bản thân để đánh giá, không chỉ xem cách họ cư xử với mình thế nào mà còn với người xung quanh mình ra sao. Rồi mối quan hệ của họ với con trai, cảm xúc của con về người đó thế nào cũng rất quan trọng để đi đến quyết định. Còn những thứ bên ngoài như nhà đẹp, xe sang… thì không phải là điều mà Kim Anh quá coi trọng. "Nhà hay xe chưa có thì mình cứ nỗ lực làm việc thì rồi sẽ có. Quan trọng là sự hoà hợp và cái duyên có đến được với nhau hay không" - nữ diễn viên nói.