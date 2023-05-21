Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ?

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Bê La gây bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc chào đón con gái chào đời. Cô cho biết lúc đó ngoại hình cô có xấu nhất nhưng vẫn muốn chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng này cùng con gái. Bên cạnh đó, cô cũng nhắn nhủ đôi lời dành cho con gái: ‘Sau này con sẽ là một cô gái mạnh mẽ hơn mẹ gấp nhiều lần. Mẹ yêu con thật nhiều bé con’.

Đáng chú ý, nhiều bạn bè và khán giả lầm tưởng nữ diễn viên và chồng hiện tại vừa đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên, nữ diễn viên đính chính đây chỉ là ảnh cũ lúc mới chào đời của con gái thứ 2. Bên cạnh đó, khi được khán giả khen về cái tên 'Kỳ Yên' của con gái, cô tiết lộ đến lễ đầy tháng của bé mới có thể nghĩ ra được tên để đặt cho con.

Bạn bè lầm tưởng gia đình cô vừa chào đón thành viên mới nhưng thực tế đây chỉ là ảnh cũ của con gái thứ 2 - Ảnh: Chụp màn hình

Cô tiết lộ đến đầy tháng mới nghĩ ra được tên của con gái - Ảnh: Chụp màn hình

Cập bến lần 2 sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ với đạo diễn Thanh Hải, cuối năm 2021, Lê Bê La và chồng hiện tại đã chào đón một bé gái xinh xắn, đáng yêu tên Kỳ Yên. Người chồng hiện tại của Lê Bê La làm việc ở TP.HCM, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng cảm thông và thấu hiểu cho công việc của vợ.

Con gái Kỳ Yên của Lê Bê Ba và chồng hiện tại vô cùng bụ bẫm, đánh yêu - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, Lê Bê La luôn giữ kín dung mạo ông xã hiện tại. Nữ diễn viên cho biết lý do là vì muốn bảo vệ sự riêng tư của gia đình nhỏ. Nữ diễn viên tiết lộ đa phần bạn bè đều biết về chồng cô, việc giấu mặt là để tránh những điều tiêu cực từ người ngoài.

Lê Bê La luôn giữ kín dung mạo ông xã hiện tại - Ảnh: Internet

Hiện tại, con trai riêng của Lê Bê La sống cùng mẹ. Dù không cùng bố nhưng cả hai con của Lê Bê La vô cùng yêu thương nhau. Nữ diễn viên dạy cho con trai cách chăm sóc và quan tâm đến em, đối nữ diễn viên dù con trai hay con gái đều yêu thương và quan tâm như nhau.

Dù không cùng bố nhưng cả hai con của Lê Bê La vô cùng yêu thương nhau - Ảnh: Internet

Ông xã hiện tại cũng rất yêu thương con trai riêng của cô và bé cũng quấn quít bên cạnh bố dượng - Ảnh: Internet

Không những vậy, ông xã hiện tại cũng rất yêu thương con trai riêng của cô và bé cũng quấn quít bên cạnh bố dượng. Có lần nhóc tỳ gây xúc động khi đã viết tâm thư thể hiện tình cảm với bố dượng: "Con yêu bố vì bố là tuyệt nhất". Chồng của Lê Bê La cũng dành nhiều thời gian phụ giúp vợ chăm con để cô yên tâm trở lại với công việc.