Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ?

Hậu trường 21/05/2023 15:35

Mới đây, trên trang cá nhân, sao nữ Cổng Mặt Trời gây bất ngờ khi khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' cùng chồng hiện tại khiến dân tình ồ ạt vào chúc mừng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Bê La gây bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc chào đón con gái chào đời. Cô cho biết lúc đó ngoại hình cô có xấu nhất nhưng vẫn muốn chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng này cùng con gái. Bên cạnh đó, cô cũng nhắn nhủ đôi lời dành cho con gái: ‘Sau này con sẽ là một cô gái mạnh mẽ hơn mẹ gấp nhiều lần. Mẹ yêu con thật nhiều bé con’.

Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ? - Ảnh 1

Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ? - Ảnh 2
 Lê Bê La gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh khoảnh khắc chào đón con gái chào đời - Ảnh: Chụp màn hình & FBNV

 

Đáng chú ý, nhiều bạn bè và khán giả lầm tưởng nữ diễn viên và chồng hiện tại vừa đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên, nữ diễn viên đính chính đây chỉ là ảnh cũ lúc mới chào đời của con gái thứ 2. Bên cạnh đó, khi được khán giả khen về cái tên 'Kỳ Yên' của con gái, cô tiết lộ đến lễ đầy tháng của bé mới có thể nghĩ ra được tên để đặt cho con.

Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ? - Ảnh 3
Bạn bè lầm tưởng gia đình cô vừa chào đón thành viên mới nhưng thực tế đây chỉ là ảnh cũ của con gái thứ 2 - Ảnh: Chụp màn hình

 

Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ? - Ảnh 4
Cô tiết lộ đến đầy tháng mới nghĩ ra được tên của con gái - Ảnh: Chụp màn hình

 

Cập bến lần 2 sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ với đạo diễn Thanh Hải, cuối năm 2021, Lê Bê La và chồng hiện tại đã chào đón một bé gái xinh xắn, đáng yêu tên Kỳ Yên. Người chồng hiện tại của Lê Bê La làm việc ở TP.HCM, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng cảm thông và thấu hiểu cho công việc của vợ.

Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ? - Ảnh 5

Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ? - Ảnh 6
Con gái Kỳ Yên của Lê Bê Ba và chồng hiện tại vô cùng bụ bẫm, đánh yêu - Ảnh: Internet

 

Đáng chú ý, Lê Bê La luôn giữ kín dung mạo ông xã hiện tại. Nữ diễn viên cho biết lý do là vì muốn bảo vệ sự riêng tư của gia đình nhỏ. Nữ diễn viên tiết lộ đa phần bạn bè đều biết về chồng cô, việc giấu mặt là để tránh những điều tiêu cực từ người ngoài.

Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ? - Ảnh 7
Lê Bê La luôn giữ kín dung mạo ông xã hiện tại - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, con trai riêng của Lê Bê La sống cùng mẹ. Dù không cùng bố nhưng cả hai con của Lê Bê La vô cùng yêu thương nhau. Nữ diễn viên dạy cho con trai cách chăm sóc và quan tâm đến em, đối nữ diễn viên dù con trai hay con gái đều yêu thương và quan tâm như nhau.

Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ? - Ảnh 8

Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ? - Ảnh 9
Dù không cùng bố nhưng cả hai con của Lê Bê La vô cùng yêu thương nhau - Ảnh: Internet

 Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ? - Ảnh 10

Sao nữ Cổng Mặt Trời bất ngờ khoe ảnh chào đón thêm một 'thiên thần nhỏ' khiến dân tình ồ ạt chúc mừng, sự thật gây bất ngờ? - Ảnh 11
Ông xã hiện tại cũng rất yêu thương con trai riêng của cô và bé cũng quấn quít bên cạnh bố dượng - Ảnh: Internet

 

Không những vậy, ông xã hiện tại cũng rất yêu thương con trai riêng của cô và bé cũng quấn quít bên cạnh bố dượng. Có lần nhóc tỳ gây xúc động khi đã viết tâm thư thể hiện tình cảm với bố dượng: "Con yêu bố vì bố là tuyệt nhất". Chồng của Lê Bê La cũng dành nhiều thời gian phụ giúp vợ chăm con để cô yên tâm trở lại với công việc.

Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã

Bị netizen mỉa mai 'muốn đi tiếp bước nữa mới che mặt chồng', Lê Bê La lên tiếng đáp trả cực gắt, tiết lộ lý do che kín dung mạo ông xã

Cách đây không lâu, Lê Bê La xác nhận đã tan với trong cuộc hôn nhân đầu và cũng đã có gia đình mới. Thế nhưng nữ diễn viên quyết không để lộ dung mạo ông xã trước công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Bê La con của Lê Bê La diễn viên cổng mặt trời

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 15 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi