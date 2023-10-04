Phương Nhi catwalk ngày một tiến bộ, sẵn sàng chinh chiến Miss International

Phương Nhi tiết lộ hiện tại cô vẫn đang tập luyện chăm chỉ mỗi ngày để chuẩn bị tham gia Miss International 2023.

Mới đây, Phương Nhi đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô luyện tập catwalk để chuẩn bị "chinh chiến" tại Miss International 2023 trên trang TikTok cá nhân. Phương Nhi đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô luyện tập catwalk để chuẩn bị "chinh chiến" tại Miss International 2023. Trái ngược với hình ảnh rụt rè, nhút nhát trong những ngày đầu học với người mẫu Như Vân, hiện tại Phương Nhi đã có thể tự tin thể hiện khả năng catwalk. Có thể thấy, những bước catwalk của cô nàng được nhiều khán giả nhận xét đã có sự tiến bộ trông thấy.

Hiện tại Phương Nhi đã có thể tự tin thể hiện khả năng catwalk Những bước catwalk của cô nàng được nhiều khán giả nhận xét đã có sự tiến bộ trông thấy. Ngoài ra, người đẹp còn vui vẻ cập nhật cuộc sống thường nhật của bản thân tới đông đảo người hâm mộ: "Tui đang training mỗi ngày luôn á cả nhà ơi". Đáp lại bình luận của nàng Á hậu, nhiều người hâm mộ đều hy vọng cô sẽ gặt hái thành tích cao trong cuộc thi sắc đẹp sắp tới. Người đẹp còn vui vẻ cập nhật cuộc sống thường nhật của bản thân tới đông đảo người hâm mộ. Nguyễn Phương Nhi (SN 2002, Thanh Hóa) được biết đến là Á hậu 2 của cuộc thi Miss World Vietnam 2022 và là đại diện Việt Nam ở cuộc thi Miss International 2023 diễn ra vào cuối năm nay tại Nhật Bản. Cô nàng được khán giả yêu mến và nhớ đến nhờ theo đuổi phong cách ngọt ngào, dễ thương. Hiện tại, Phương Nhi bước vào quá trình rèn luyện hình thể, kỹ năng catwalk, trả lời phỏng vấn và học thêm về ngoại ngữ.

Nguyễn Phương Nhi là đại diện Việt Nam ở cuộc thi Miss International 2023. Cô nàng được khán giả yêu mến và nhớ đến nhờ theo đuổi phong cách ngọt ngào, dễ thương. Được biết, Miss International là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn thế giới, bên cạnh Miss World và Miss Universe, tổ chức lần đầu năm 1960 và diễn ra hàng năm ở Tokyo, Nhật Bản. Sân chơi nhan sắc lần thứ 61 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2023. Đương kim Miss International 2022 Jasmin Selberg, đến từ Đức, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Các người đẹp Việt Nam có thành tích tốt tại Miss International trước đó gồm Thúy Vân - Á hậu 3 (2015), Tường San - top 8 (2019). Năm 2022, Á hậu Phương Anh được nhiều chuyên trang nhan sắc quốc tế và fan dự đoán đi sâu, tuy nhiên cô nàng lại out trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Miss International là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn thế giới, bên cạnh Miss World và Miss Universe.

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