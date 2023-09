Phim ngắn Khoảnh Khắc Diệu Kỳ làm lay động hàng triệu mẹ Việt

Những dòng tâm sự của bà mẹ trẻ Minh Hà trên fanpage Lý Hải- Minh Hà: “Là một người làm mẹ, khi xem clip Khoảnh Khắc Diệu Kỳ, Hà cảm thấy lay động vô cùng. Phim ngắn làm Hà sống lại những khoảnh khắc thiêng liêng khi nhìn những thiên thần nhỏ của mình chào đời. Những lần vượt cạn, anh Hải luôn bên cạnh Hà, cả hai vợ chồng cùng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Các ông bố hãy cố gắng bên cạnh vợ mình trong mọi Khoảnh khắc, đặc biệt là những Khoảnh khắc diệu kỳ thế này nhé!”.

Ca sỹ Phương Vy Idol chia sẻ: "Giờ đã là mẹ, khi xem clip Khoảnh Khắc Diệu Kỳ, Zi cảm thấy lay động vô cùng... làm mình nhớ đến những giây phút vượt cạn của mình hai năm trước, đau thấu trời xanh, nắm tay mẹ hỏi " mẹ ơi, chồng con tới chưa???" Mẹ nhìn mình rớt nước mắt chỉ run run nói " ba đang chở chồng con chạy, vô liền con ơi, chắc kẹt xe, ráng nha con..." cuối cùng, người yêu cũng phóng tới kịp, nắm chặt tay vợ, khóc cùng, đau cùng ( vì đau quá nên nhéo chồng cho "bõ ghét" 😉) và rồi cười cùng nhau khi lần đầu tiên nghe tiếng con khóc chào đời... thiêng liêng và đầy xúc cảm vô cùng Khoảnh Khắc Diệu Kỳ... Mang thai 9 tháng 10 ngày chỉ chờ mong đến khoảnh khắc được nhìn ngắm còn yêu chào đời. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời người làm cha, làm mẹ. Vì vậy, các ông bố ơi đừng bao giờ để vợ mình vượt cạn một mình nhé”.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh xem xong clip và khóc như một đứa trẻ: “Xem phim ngắn “Khoảnh khắc diệu kỳ” mà Noo khóc như một đứa trẻ. Coi xong chỉ có chạy lại ôm chầm lấy mẹ mà thôi.

Mọi người cùng xem để có thể hiểu, các mẹ đã mang nặng đẻ đau, chịu bao vất vả để mang chúng ta đến thế giới này <3 <3 <3

Mọi khoảnh khắc diệu kỳ trong cuộc sống, chỉ cần có người yêu thương bên cạnh là có thể vượt qua, cùng khóc, cùng cười với nhau!”.

“Mjh da bat khoc khi xem doan phim wa hay va tuyet voi .mog rang nhug nguoi chog deu co the cug vo mjh trai wa nhug lan dau don nhu vay.du hok lam dc j nhug su xuat hien va vai cu chi cug du dong luc de ng vo co the co gan vuot wa tat ca” – Facebook Nana.

“Mình thật may mắn vì có luôn bên cạnh những ngày đi sinh, khi vào phòng chờ Sinh ck mình còn dc nhiều người ao ước dc như mình... Khi ra khỏi phòng sinh ck là người đón mẹ con mình và ck mình đã khóc vì gặp dc con. Và toi giờ này con là thứ đê vk ck mình bỏ qua hết phiền muộn” – Facebook Mum Mum Hoang.

“

Công ty Cổ phần Con Cưng là công ty tiên phong tại Việt Nam chuyên về ngành hàng dành riêng cho trẻ em. Lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm:

- Phát triển các hệ thống chuỗi bán lẻ cho mẹ bầu & em bé: Con Cưng, Toycity, CF (CON CUNG FASHION) - Nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm an toàn, chất lương, giá thành hợp lý dành riêng cho trẻ em.

Trong năm 2017, Con Cưng đã mở được 230 siêu thị, bao gồm 200 siêu thị Con Cưng và 30 siêu thị Toycity trải rộng trên 40 tỉnh thành cả nước.

Con Cưng dự kiến sẽ mở 500 siêu thị Con Cưng & Toycity đến hết năm 2018 và 1.000 siêu thị đến cuối năm 2020.

Truy cập website: www.concung.com hoặc fanpage: www.facebook.com/concung/ để biết thêm chi tiết