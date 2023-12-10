Động thái của Doãn Hải My trước tin đồn làm 'người thứ ba', xen ngang vào mối quan hệ của Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ

Hậu trường 10/12/2023 10:07

Bên cạnh những lời chúc phúc sau đám cưới, Doãn Hải My cũng bị một số cư dân mạng cho rằng là người thứ ba, xen ngang vào mối quan hệ của Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ.

Mới đây, Doãn Hải My đã một lần lên tiếng trước tin đồn là người thứ ba, xen ngang vào mối quan hệ của Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ của đông đảo khán giả. Cụ thể, một khán giả để lại lời nhắn cho Doãn Hải My: "Em tin chị My không làm người thứ ba, và lúc làm quen chị My chắc chắn anh Hậu độc thân nên mới công khai như thế".

Bà xã Đoàn Văn Hậu sau đó đã lên tiếng khẳng định chưa bao giờ là người thứ ba và khi cả hai bắt đầu tìm hiểu đều đang ở trạng thái độc thân. Doãn Hải My chia sẻ: "Cảm ơn em rất nhiều! Từ lần đầu tiên làm quen cho tới lúc trong giai đoạn thử trò chuyện và gặp gỡ nhau (sau đó ngừng và cả hai có những mối quan hệ riêng) rồi tới lúc trò chuyện lại với nhau vào 1 năm sau và cho tới bây giờ, khi đã cưới nhau - chưa bao giờ My và Hậu đang trong mối quan hệ, mà là đã độc thân rồi thì mới làm quen/trò chuyện lại với đối phương".

Động thái của Doãn Hải My trước tin đồn làm 'người thứ ba', xen ngang vào mối quan hệ của Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ - Ảnh 1
Tâm sự của Doãn Hải My trước nghi vấn làm người thứ ba

Bên cạnh đó, Doãn Hải My mong rằng việc cô lên tiếng sẽ giúp sự việc kết thúc, tránh những đồn đoán tiêu cực suốt quãng thời gian vừa qua. "My nghĩ mình cần làm rõ để tránh những hiểu lầm không đáng có và cũng để nguôi (và mong là có thể dừng) những làn sóng tiêu cực suốt hơn 3 năm nay. Mong rằng sẽ không có thêm những sự hiểu lầm nữa ạ. Cảm ơn mọi người!".

Đây là lần đầu tiên, Doãn Hải My lên tiếng trả lời thắc mắc suốt thời gian dài từ cộng đồng mạng. Động thái này của bà xã Đoàn Văn Hậu đã nhận được sự chú ý từ cư dân mạng, trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn.

Động thái của Doãn Hải My trước tin đồn làm 'người thứ ba', xen ngang vào mối quan hệ của Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ - Ảnh 2
Đoàn Văn Hậu chính là người chủ động theo đuổi Doãn Hải My, bởi cô chính là mẫu người mà anh luôn tìm kiếm
Động thái của Doãn Hải My trước tin đồn làm 'người thứ ba', xen ngang vào mối quan hệ của Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ - Ảnh 3Động thái của Doãn Hải My trước tin đồn làm 'người thứ ba', xen ngang vào mối quan hệ của Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ - Ảnh 4
Sau đám cưới hôm 26/11 tại Hà Nội, người đẹp Doãn Hải My và cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã có tuần trăng mật ngọt ngào tại Singapore

Trước đó, Đoàn Văn Hậu chính là người chủ động theo đuổi Doãn Hải My, bởi cô chính là mẫu người mà anh luôn tìm kiếm. Không những vậy, Đoàn Văn Hậu cũng tiết lộ, dù Hải My là tiểu thư, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng rất đảm đang, gần gũi với mọi người.

Cầu thủ gốc Thái Bình cho biết: "Mẫu người mà tôi tìm kiếm giống với bạn đó, là những người rất tử tế. Bạn ấy hiểu về cuộc sống, con người và cuộc sống bóng đá của tôi. Những khi tôi đi xa thì bạn ấy cũng hiểu. Hay những lúc tôi gặp áp lực nhất, bạn ấy có thể chia sẻ với tôi". 

Trải qua hành trình 3 năm yêu nhau, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã có cái kết tình yêu đẹp bằng đám cưới đẹp tựa cổ tích.

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