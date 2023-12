Động thái của Doãn Hải My trước tin đồn làm 'người thứ ba', xen ngang vào mối quan hệ của Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ

Mới đây, Doãn Hải My đã một lần lên tiếng trước tin đồn là người thứ ba, xen ngang vào mối quan hệ của Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ của đông đảo khán giả. Cụ thể, một khán giả để lại lời nhắn cho Doãn Hải My: "Em tin chị My không làm người thứ ba, và lúc làm quen chị My chắc chắn anh Hậu độc thân nên mới công khai như thế".

Bà xã Đoàn Văn Hậu sau đó đã lên tiếng khẳng định chưa bao giờ là người thứ ba và khi cả hai bắt đầu tìm hiểu đều đang ở trạng thái độc thân. Doãn Hải My chia sẻ: "Cảm ơn em rất nhiều! Từ lần đầu tiên làm quen cho tới lúc trong giai đoạn thử trò chuyện và gặp gỡ nhau (sau đó ngừng và cả hai có những mối quan hệ riêng) rồi tới lúc trò chuyện lại với nhau vào 1 năm sau và cho tới bây giờ, khi đã cưới nhau - chưa bao giờ My và Hậu đang trong mối quan hệ, mà là đã độc thân rồi thì mới làm quen/trò chuyện lại với đối phương".